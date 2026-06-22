【いわきFC】山内 琳太郎選手、SC相模原へ完全移籍のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、SC相模原へ育成型期限付き移籍中の山内 琳太郎選手が、 SC相模原へ完全移籍することとなりましたので、お知らせします。

【山内 琳太郎（RINTARO YAMAUCHI）】

|ポジション

DF

|生年月日

2002年10月25日（23歳）

|身長 / 体重

180cm / 75kg

|出身

京都府

|経歴

長岡第四SSS → 長岡中学校 → 京都橘高校 → 仙台大学 → いわきFC → SC相模原

|出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：19試合出場 / 3得点

＜通算＞

J2リーグ：6試合出場 / 0得点、J3リーグ：12試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：19試合出場 / 3得点、リーグカップ：1試合出場 / 0得点

|選手コメント

「このたび、SC相模原に完全移籍することになりました。成長していわきに戻りたい気持ちもありましたが、力になることが出来ず申し訳ありません。いわきで学んだことを忘れずに、また同じ舞台でプレーできるように頑張ります。短い間でしたが、ありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします」