【本日開始】東京学芸大学蹴球部、クラウドファンディング「応援してくれる全てのサッカー ファンを幸せに！2部昇格への挑戦！＃東京学芸大学蹴球部」をスポチュニティで実施！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、関東大学サッカー リーグ戦3部所属の東京学芸大学蹴球部（所在地：東京都小金井市）のクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを、本日2026年6月22日から開始します。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/tokyo/team/1189/invest/795/detail

１．クラウドファンディング実施の背景と想い（東京学芸大学蹴球部様より）

■部員減少の危機を乗り越え、未来へつなぐ挑戦

東京学芸大学蹴球部は、現4年生が1年生だった頃は80人を超える部員が在籍していましたが、現在は50人まで減少しています。部員数の減少に伴い、運営費や大会参加費などを少人数で負担する状況が続き、一人ひとりの金銭的負担も大きくなっています。その負担により、活動継続を断念する部員もおり、さらに部員減少が進む悪循環が生まれています。私たちは、この環境を変え、誰もが安心して挑戦を続けられる部として未来へ残したいと考えています。

我々は「紫幸 ～サッカーを通して幸せを追求する～」という理念のもと、皆様にも誇りを持っていただける、“誰もが応援したいチーム”を目指します。

ぜひ皆様に応援していただきたいと思っております。

皆様の厚いご支援お願い致します。

２．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/tokyo/team/1189/invest/795/detail

※プロジェクト開始へ向けて、以下URLよりあらかじめユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。

https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/

2）支援募集期間

2026年6月22日（月）12:00～7月26日（日）23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

100万円

4）資金使途

皆さまからいただいたご支援は、部員の負担軽減を目的として、主に大会参加費・遠征費・備品費・運営費などに活用させていただきます。

合宿費：約50万円

移動費：約20万円

用具費（ボール、マーカー、ビブス等）：約10万円

来年度大会参加費：約20万円

5）返礼品等リターン ※お勧めのリターン

歴代のユニフォーム 15,000円

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（ https://media.spportunity.com/ ）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（ info@spportunity.co.jp ）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、SmartNews、スポーツブル、NTTドコモⅾメニュー、ほか

【会社・団体概要】

◆東京学芸大学蹴球部

所在地：東京都小金井市貫井北町4-1-1

公式ホームページ：https://gakugeisoccer.wixsite.com/tgufc-official

公式X：https://x.com/gakugei_soccer/

公式Instagram：https://www.instagram.com/tgu.soccerclub

公式 facebook：https://www.facebook.com/share/18m8Fpa88w/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先： tgusoccer@gmail.com

◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。