手作りペアリングトレンド調査｜「細身シンプル」vs「存在感の太め」手作りペアリングの選択に変化？Debut icci 代官山が5月のトレンド発表、初夏に映える爽やかカラーストーンも急上昇

株式会社icci

手作りペアリング専門店「Debut icci 代官山」、5月のお客様動向を発表。日常に溶け込む「2mm幅」が不動の1位を誇る一方、個性を放つ「太めリング」や「初夏カラー」への関心が高まる結果に。

株式会社icci（本社：東京都渋谷区、運営責任者：坂田佑香）が運営する代官山にある手作りペアリング専門店「Debut icci 代官山」（所在地：東京都渋谷区）は、2026年5月にご来店いただいたお客様を対象に、ペアリング制作に関するトレンド調査を実施いたしました。

新緑が美しく、お出かけへのモチベーションが高まる5月。当月は「一都三県（関東圏）」からの来店が4割を超え、代官山エリアの散策と合わせた“体験型プチ旅行デート”としてのご利用が目立ちました。さらに、指輪の「幅」や「宝石選び」において、定番を押さえつつも“自分たちらしさ”を絶妙に表現する、初夏ならではのトレンドが見えてきました。

■ 調査結果トピックス

■ 調査結果詳細

１. 「細身スキンジュエリー」が主流の一方で、個性が光る「太めリング」の需要も健在

- 【リング幅】：日常使いの「2mm（43%）」がトップ。一方で「4mm以上」の存在感あるジェンダーレスな幅を選ぶ層も2割強に。- 【宝石】：王道のダイヤモンド（28%）を追う2位は、初夏の爽やかさを纏う「ブルートパーズ（12%）」。カラーストーンの個性が光る。- 【居住地】：一都三県（関東圏）からの来店が41%と最多。23区外（12%）と合わせ、都心への「お出かけデート」の目的地として定着。

リング幅の調査では、指なじみがよく、どんなファッションにも合わせやすい2mm（43%）、3mm（35%）が全体の約8割を占め、毎日身に着けられる「スキンジュエリー」としての需要の高さが証明されました。 その一方で、4mm～7mmの太めの幅を選ぶカップルも計22%存在します。手作りの温かみやシルバー・ゴールドの素材感をあえて大胆に楽しむ、ジェンダーレスでハンサムな手元を演出したい層からのこだわりがうかがえます。

２. ダイヤモンドに迫る勢い！初夏に映える「ブルートパーズ」が2位に躍進

人気の宝石ランキングでは、王道のダイヤモンド（28%）が1位をキープ。注目すべきは2位のブルートパーズ（12%）です。5月の爽やかな気候にぴったりの透き通るブルーは、手元に涼しげな印象を与えてくれます。 また、3位のピンクトルマリン（9%）、4位のアメシスト（7%）など、お互いの誕生石を贈り合ったり、直感で好きな色を選んだりと、「二人だけの特別感」をカラーストーンに託すスタイルが定着しています。

３. 20代～30代前半の「大人カップル」がメイン。一都三県からの「プチ旅行デート」に選ばれる街・代官山

年齢層は21歳～30歳が計64%とボリュームゾーンとなり、落ち着いたデートを好む社会人カップルに多く選ばれています。 居住地別では、一都三県（41%）が都内23区（39%）を上回る結果となりました。週末に少し足を延ばして、代官山でのランチやショッピングを楽しみつつ、「一生モノの思い出を自分たちで手作りする」という、贅沢な時間を過ごすデートコースとして認知されていることが分かります。

■ Debut icci 代官山について

「手作り結婚・婚約指輪のicci 代官山」の技術をそのままに、よりカジュアルに、かつ本格的な手作り体験を楽しめるペアリング専門店です。プロの職人が常駐し、初心者でも数時間で既製品クオリティの指輪を完成させることができます。

【調査概要】

調査対象：ペアリングを制作されたお客様

調査日：2026年5月1日～2026年5月31日

調査実施者：株式会社icci

調査方法：自社アンケート

対象人数：52名

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・株式会社icciによる調査である旨の記載

・株式会社icciへのリンク設置

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ワンランク上の手作り結婚指輪・手作り婚約指輪｜icci 代官山

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本件に関するお問い合わせ先

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