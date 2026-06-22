【女子高生のための無料キャリア支援プログラム（10-12月）】参加者100名を募集　プレゼンスキルや考えを深める力を高め、多彩なゲスト講師陣により将来の選択肢を広げる講座

特定非営利活動法人キッズドア

認定NPO法人キッズドア（所在地：東京都中央区／理事長：渡辺由美子、以下：キッズドア）は、５回目の開催となる2026年度もキャリアプロジェクトを開催します。

経済状況や不登校、その他の家庭の事情で将来に不安を感じている女子高校生が、自分の未来を見つけ、第一歩を踏み出すための全10回のプログラムです。

「STEP FOR TOMORROW」プロジェクトでは、女子高校生を対象とした「キャリアメンタリング」をご体験いただけます。

ニューヨークに本社を置く金融機関、J.P.モルガンの現役社員が一緒にあなたの強みを見つけ、進路について考え、最終日のプレゼンテーションまでサポートします。

そして様々な業界で活躍する素敵な女性たちとの出会いが世界を広げてくれる、ここでしか体験できない充実したプログラムです。

参加費無料、往復交通費支給、お弁当や記念品付き。

「将来何がしたいのかわからない…」「自分に自信がなくて一歩が踏み出せない…」など悩みを抱えている方や、キャリアについてて初めて考える方、文理選択や将来に迷いがある方、社会人から直に話を聞いてみたい方、何かに挑戦してみたい方など、どんな理由でも構いません。少しでも興味を持った方はぜひご応募ください。人見知りや話すのが苦手な方も、スタッフがサポートいたしますので安心してご参加ください。

実施概要

日時 10/1（木）～12/10（木） 毎週木曜日 18時～20時開催 （全10回）

※11/26（木）はお休み

会場 第4,6,7,8,9,10回：JPモルガン・オフィス

第1,2,3,5回：TKPガーデンシティPREMIUM京橋ANNEX



対象 高校生相当の年齢の方であれば、高校に通っていなくてもご参加いただけます。

応募者多数の場合、下記のような方を優先的にご案内します。

・経済的に困難がある

・不登校である／不登校だった

・進路について相談する相手がいない 等

人数 会場に通うことができる女子高校生 100名

費用 すべて無料

交通費支給（詳細は説明会にて）・お弁当支給

参加特典 ・自分の長所や才能を知ることができる「クリフトンストレングス（自己分析ツール）」

（９,０００円相当）の診断を無料で受けることができます。

・最後までプログラムに参加してくださった方に、修了記念品をプレゼントします。

プログラム・エントリー

参加申し込み 9月10日（木）23:59 締め切り

オンライン事前説明会 １.７/９（木）２.８／20（木） ３.８／２７（木）各回18：30～19：30

詳細は「STEP FOR TOMORROW 2026」ホームページ(https://sft.kidsdoor.net/entry.html)から

https://sft.kidsdoor.net/entry.html

お問い合わせ先

STEP FOR TOMORROW 事務局 （tomorrow@kidsdoor.net）

プログラム内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100140/table/119_1_4b0943badb4d4a2e9267662e8d185cd3.jpg?v=202606221052 ]

■J.P.モルガンについて

日本においては、JP モルガン証券株式会社、JP モルガン・チェース銀行東京支店、JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社、JP モルガン・マンサール投信株式会社が事業を展開しています。投資銀行、債券・株式・為替取引、資金決済・貿易金融、資産管理の媒介、資産運用など幅広いサ ービスを法人のお客様に提供しています。日本におけるCSR 活動は、JP モルガン・チェース財団からの助成金を通じたNPO向け支援と、社員によるボランティア活動が柱になっています。

https://www.jpmorgan.co.jp/ja/about-us

■認定NPO法人キッズドアについて

2009年設立以来、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組んでいます。困窮家庭の小学生～高校生・高校中退した若者を対象に、無料学習会や勉強とともに食事等の生活支援も行う居場所型学習会を、東京とその近郊、宮城及び神戸で展開しています。コロナ禍で困窮する子育て家庭が急増した2020年からは「ファミリーサポート」というシステムを作り、ご登録いただいた全国の困窮子育て家庭を対象に、情報支援や食料・文房具支援、保護者への就労支援も行っています。理事長渡辺由美子は、こども家庭庁 こども家庭審議会 こどもの貧困対策・ ひとり親家庭支援部会臨時委員、厚生労働省 社会保障審議会・生活困窮者自立支援及び生活保護部会委員など政府委員も務めています。



https://kidsdoor.net/