【YSL BEAUTY】表参道フラッグシップ ブティックの人気刻印サービスに、待望の日本限定「ひらがな・カタカナ」文字と「桜モチーフ」デザインが新登場。

日本ロレアル株式会社- 世界のYSL BEAUTYで表参道フラッグシップ ブティックだけ。特別な刻印サービスに、日本限定の「ひらがな・カタカナ」文字と、「桜モチーフ」デザインが新ラインナップにて登場。

”世界にここだけのサービス、世界に一つだけのアイテム”で最高の体験をご提供する、イヴ・サンローラン・ボーテ表参道フラッグシップ ブティックから新たなサービスを展開いたします。

パーソナライズされたギフトとして高い人気を誇る刻印サービスは、大切な方へのギフトやご自身へのご褒美として、アルファベットや数字、モチーフを使って、お名前やメッセージ、記念日など無料で刻印いただけるサービスです。

今回、大切な言葉を、より深く、よりパーソナルに表現するために「ひらがな」と「カタカナ」の日本限定の刻印文字が新登場します。

大事な人のお名前やお守りのような言葉を、お気に入りのリップやフレグランスに、美しい日本語を刻むことができます。さらに、日本の春を象徴する優美な桜モチーフのデザインも追加され、リップに刻印することが可能になります。

世界中のYSL BEAUTYで唯一手に入れることができる表参道フラッグシップ ブティックで、特別な想いを永遠に刻む刻印サービスをぜひご体験ください。

【刻印対象製品】

YSL ラブヌード リップスティックYSL ラブシャイン グロスプランパーYSL ラブシャイン リップスティックYSL ラブシャイン キャンディ グロウ バームYSL ラブシャイン キャンディグレーズ「リブレ」シリーズ「モン パリ」シリーズ

【文字数】

リップスティック及びフレグランス

モチーフあり（6文字まで）モチーフ無し（8文字まで）

グロスプランパ―

モチーフあり（５文字まで）モチーフ無し（６文字まで）

＊モチーフは先頭に刻印されます。

※桜モチーフ刻印は、リップのみ対象です。

※通常デザインパッケージのみ刻印対象です。

イヴ・サンローラン・ボーテ表参道フラッグシップ ブティック

営業時間： 11:00~20:00 (不定休)

※表参道ヒルズ営業時間に準じます。

※季節・イベントに応じて変更になる場合もございます。

住所：東京都渋谷区神宮前4-12-10 西館１階

電話番号：03-3408-1077

https://www.yslb.jp/omotesando-boutique/love-atelier.html#expert

【お客様のお問い合わせ先】

イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル：0120-526-333

公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/