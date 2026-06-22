【YSL BEAUTY】表参道フラッグシップ ブティックの人気刻印サービスに、待望の日本限定「ひらがな・カタカナ」文字と「桜モチーフ」デザインが新登場。
- 世界のYSL BEAUTYで表参道フラッグシップ ブティックだけ。特別な刻印サービスに、日本限定の「ひらがな・カタカナ」文字と、「桜モチーフ」デザインが新ラインナップにて登場。
”世界にここだけのサービス、世界に一つだけのアイテム”で最高の体験をご提供する、イヴ・サンローラン・ボーテ表参道フラッグシップ ブティックから新たなサービスを展開いたします。
パーソナライズされたギフトとして高い人気を誇る刻印サービスは、大切な方へのギフトやご自身へのご褒美として、アルファベットや数字、モチーフを使って、お名前やメッセージ、記念日など無料で刻印いただけるサービスです。
今回、大切な言葉を、より深く、よりパーソナルに表現するために「ひらがな」と「カタカナ」の日本限定の刻印文字が新登場します。
大事な人のお名前やお守りのような言葉を、お気に入りのリップやフレグランスに、美しい日本語を刻むことができます。さらに、日本の春を象徴する優美な桜モチーフのデザインも追加され、リップに刻印することが可能になります。
世界中のYSL BEAUTYで唯一手に入れることができる表参道フラッグシップ ブティックで、特別な想いを永遠に刻む刻印サービスをぜひご体験ください。
【刻印対象製品】
YSL ラブヌード リップスティック
YSL ラブシャイン グロスプランパー
YSL ラブシャイン リップスティック
YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム
YSL ラブシャイン キャンディグレーズ
「リブレ」シリーズ
「モン パリ」シリーズ
【文字数】
リップスティック及びフレグランス
モチーフあり（6文字まで）モチーフ無し（8文字まで）
グロスプランパ―
モチーフあり（５文字まで）モチーフ無し（６文字まで）
＊モチーフは先頭に刻印されます。
※桜モチーフ刻印は、リップのみ対象です。
※通常デザインパッケージのみ刻印対象です。
イヴ・サンローラン・ボーテ表参道フラッグシップ ブティック
営業時間： 11:00~20:00 (不定休)
※表参道ヒルズ営業時間に準じます。
※季節・イベントに応じて変更になる場合もございます。
住所：東京都渋谷区神宮前4-12-10 西館１階
電話番号：03-3408-1077
https://www.yslb.jp/omotesando-boutique/love-atelier.html#expert
【お客様のお問い合わせ先】
イヴ・サンローラン・ボーテ
フリーダイヤル：0120-526-333
公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/