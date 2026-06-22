【ENHYPENオリジナルキーホルダー付】リステリン(R) 限定パック 追加発売！LISTERINE＆ENHYPEN

ＪＮＴＬコンシューマーヘルス株式会社

マウスウォッシュのパイオニアとして市場を牽引し、日本での売上No.1*薬用マウスウォッシュ「リステリン(R)」を展開するKenvue(ケンビュー)は、グローバルグループ「ENHYPEN」（エンハイプン）を新アンバサダーに迎え 抽選でA賞 LISTERINE & ENHYPENコラボサイン会（韓国開催） / B賞 メンバーオリジナルブロマイドが当たる 「ENHYPENと21日間チャレンジキャンペーン」を実施中です。

このキャンペーン期間中に、新たにリステリン(R)人気商品である「薬用リステリン(R) プロケア 歯石・歯垢ケア」の限定パックを発売いたします。この限定パックには特別にENHYPENオリジナルシールも付いています。

【ENHYPEN限定パック 4種】上記写真 左からNEW 薬用リステリン(R) プロケア 歯石・歯垢ケア

薬用リステリン(R) トータルケア プラス

薬用リステリン(R) トータルケア ゼロプラス

薬用リステリン(R) トータルケア 歯周マイルド

各 1000mL

【ENHYPEN限定パック 4種】

NEW 薬用リステリン(R) プロケア 歯石・歯垢ケア 1000mL

医薬部外品、液体歯磨 販売名：リステリン トータルケア TT

【歯石×歯垢】を同時にケアできる日本唯一*1のマウスウォッシュ。歯石・歯垢の沈着予防をすることができるだけでなく、口内環境を健やかに保ちます。



*1 歯石の沈着を防ぐ塩化亜鉛と、歯垢の沈着を予防するエッセンシャルオイル（チモール、L-メントール、1,8-シネオール、サリチル酸メチル）の組み合わせがオーラルケアカテゴリーにおいて日本唯一（当社独自調査及びMintel GNPDによる当社調べ 2025年6月）

薬用リステリン(R) トータルケア プラス 1000mL

医薬部外品 液体歯磨 販売名：リステリン トータルケア＋

口内の菌の住み家にまで有効成分が浸透し菌を殺菌することで、虫歯や歯肉炎を予防します。

薬用リステリン(R) トータルケア ゼロプラス 1000mL

医薬部外品 液体歯磨 販売名：リステリン トータルケア ゼロ＋

殺菌力による効果はそのままで、低刺激・ノンアルコール処方のマウスウォッシュだから、ご家族でもご使用いただけます。

薬用リステリン(R) トータルケア 歯周マイルド 1000mL

医薬部外品 液体歯磨 販売名：リステリン NC（歯周マイルド）

口に入れた瞬間フローラルな香りがふんわりと。ゆすぐと心地よいひんやり感と同時にフレッシュで透明感のあるフルーティな味わいが口いっぱいに広がります。毎日使いたくなる、やさしいマウスウォッシュです。

LISTERINE＆ENHYPENキャンペーン第2弾

「ENHYPENと21日間チャレンジキャンペーン」

本キャンペーンでは、毎日のマウスウォッシュを“21日間”続けることで、お口の健康ケアを生活習慣として定着させ、健やかな毎日を維持することを提案いたします。期間中、対象製品をご購入のうえご応募いただくと、抽選で計325名様に景品をプレゼント。

A賞：LISTERINE&ENHYPENコラボサイン会（韓国開催）へご招待 25名

B賞：メンバーオリジナルブロマイド 300名

・キャンペーン URL：https://www.listerine-jp.com/campaign/enhypen2026

・キャンペーン YouTube https://youtube.com/shorts/ezSka__nJTs (https://youtube.com/shorts/ezSka__nJTs)

■キャンペーン概要

● キャンペーン名：ENHYPENと21日間チャレンジキャンペーン

● 応募期間：2026年6月1日（月）～ 7月31日（金）

▻ A賞 応募期間：6月1日（月）～ 7月6日（月）

▻ B賞 応募期間：6月1日（月）～ 7月31日（金）

※対象によって期間が異なります。ご注意ください。

● 賞品内容：

A賞：LISTERINE&ENHYPENコラボサイン会 25名

B賞：メンバーオリジナルブロマイド 300名

● 応募方法：期間中、対象商品を購入したレシートを撮影し、キャンペーン特設サイトからアップロードしてご応募いただけます。

◆ 900円（税込）以上ご購入で応募：

・900円以上のレシートを1口とし、応募回数に制限なく応募可能

・リステリン公式Xフォロー＆使用中のリステリン画像とコメント投稿で当選確率UP

● 対象商品 リステリン(R)トータルケアシリーズ、プロケア（液体歯磨、医薬部外品）、

ホワイトニング（液体歯磨、化粧品）

・上記の全サイズ対象（店舗、Amazon、企画品含む）

◆ 詳細は下記サイトをご確認下さい。

URL：https://www.listerine-jp.com/campaign/enhypen2026

ENHYPENメンバーと実際に会えるコラボサイン会へご招待する特別企画です。日本に加え、APAC各国でも実施されるキャンペーンとなり、地域を越えてENHYPENとリステリン(R)の取り組みを体感いただけます。開催日は2026年8月16日 韓国での開催になります。詳細は当選者の方へご案内します。詳しくはキャンペーンサイト（www.listerine-jp.com/campaign/enhypen2026(https://www.listerine-jp.com/campaign/enhypen2026)）をご確認下さい。

■ENHYPENプロフィール・画像

JUNGWON・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIからなるグローバルグループ。Mnetの超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月にデビュー。圧倒的なコンセプト表現力で世界中から愛され、2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が初のトリプルミリオンセラーを突破。3回目のワールドツアー「WALK THE LINE」では海外アーティストの中でデビュー後最速（4年7ヵ月）で日本スタジアム公演を実現し、計19都市32公演で全世界67万6000人余りを動員。今年1月リリースの7th Mini Album『THE SIN : VANISH』は自身4作目のダブルミリオンセラー作品となるなど、キャリアハイ更新を続けている。

2026年5月より、4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』が開幕。日本では12月より初の4大ドームツアーを開催予定で、期待が高まっている。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

■「リステリン(R)」について

「リステリン(R)」は、1895年に世界初の口内洗浄液として発売されました。以来、さまざまな研究者や専門家によって基礎研究や臨床試験が行われてきました。現在では殺菌効果による、歯垢沈着予防や歯肉炎予防などの効果のある商品をお届けしています。マウスウォッシュのパイオニアとして135年以上の歴史を誇る「リステリン(R)」は、現在では世界50カ国以上で愛用されています。日本でも売上No1*のブランドとなっており、たくさんの方にご愛用いただいています。

*売上No.1: インテージSRI+ （マウスウォッシュ市場2025年1月-12月 主要シリーズ別金額シェア）

■リステリン(R)WEBサイト

https://www.listerine-jp.com/

■Kenvue（ケンビュー）について

Kenvueは、世界最大の売上高を有するコンシューマービジネス専業カンパニーです。 Aveeno(R)、BAND-AID(R)、Johnson's(R)、Listerine(R)、Neutrogena(R)、Tylenol(R)といった私たちの象徴的なブランドは、100年以上の歴史を礎に、 サイエンスに裏付けられ、世界中のヘルスケア専門家から支持されています。Kenvueは、日々のケアがもたらす驚くべき力を信じています。私たちは、その力を消費者の手に届けるとともに、暮らしの中でかけがえのない存在になるよう日々取り組んでいます。

■Kenvue（ケンビュー）WEBサイト

https：//www.kenvue.com/ja-jp/locations/japan/(https://www.kenvue.com/ja-jp/locations/japan/)

■問い合わせ先：Kenvueお客様相談室（フリーダイヤル）0120-101-110