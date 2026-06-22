STOP真夏の顔面崩壊！ 汗でも落ちないベースメイクNo.1決定戦!!︎上半期ベストコスメも発表！【LDK the Beauty 2026年8月号】
8月号は「全ベースメイクが落ちない夏」を総力特集！ 本格的な真夏の到来前に、湿気にもこすれにも耐えてくれる鉄壁ベースメイクコスメを調査しました。他にも、エルビューがガチ検証で見つけた2026年上半期ベストコスメを一挙紹介。また、カラーを楽しめる夏シャドウや、夏を乗り切るひんやり＆デオドラントアイテムなど、今知りたい美容情報をたっぷりとご紹介します。
【8月号の特集の一部をご紹介】
今夏はヨレにもテカリにもオサラバ！ 真夏でもキレイを守ってくれる頼もしいベースメイクを探しました
総力特集／全ベースメイクが落ちない夏
日本の夏は、とにかく暑い！ 外に出るだけで落ちゆくベースメイクに歯止めをかけるべく、体を張って徹底検証しました！
カラーを楽しみたいあなたにピッタリ！ 奇抜見えせず肌に溶け込む夏シャドウのおすすめを調査しました
第2特集／爽やか×使いやすい！ 夏シャドウこれに決まり!!
初夏の陽気に誘われて、華やかなメイクを試したくなるこの季節。でも実際は、色が浮いたり、派手になりすぎたりして意外と難しい！ そこで今回は、デイリーに使いやすい「夏っぽシャドウ」を探します!!
摩擦や紫外線などからダメージを受け続けるまつげ 美しさを守るコツを調査しました
第3特集／理想の美まつげ叶えます!!
紫外線や乾燥・摩擦などによって、知らず知らずのうちに実はダメージを受けているまつげ。ハリ・コシのある美まつげを叶えるには、リムーバーでしっかり汚れを落として、まつげ美容液でケアすることが大切なんです。毎日のスキンケアに取り入れて、健やかなまつげを目指しませんか？
うるプルンな美肌を叶えてくれるシートマスクを調査
特別企画／最新シートマスクABC判定60＋α
カサつき、肌荒れ、年齢ダメージなどの肌悩みケア成分にも注目しつつ、夏場の隠れ乾燥をしっかりとうるおしてくれる一枚を探しました！
酷暑をできるだけ快適に過ごしたい！ そんなあなたへ、おすすめしたいアイテムを集めました
小特集／快適アイテム教えます！
今年もやってきた酷暑すぎる夏、暑さも汗もニオイも気になりますよね。不快に感じる夏を快適に過ごせる、ひんやりアイテムや汗ケアアイテム、ドライシャンプーなど、優秀製品をご紹介します♪
「認証」マークは編集部が認めた製品の証！
“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。
★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで
LDK the Beautyとは
広告・タイアップなし、編集部と専門家があらゆる製品を“使う人目線”で徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えする雑誌です。
【媒体概要】
媒体名：LDK the Beauty
発行日：毎月22日
発行元：株式会社晋遊舎
（東京都千代田区神田神保町1-12）
晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/
※リリース内に掲載の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。高評価認証マークについてのお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部までお願いいたします。
LDK the Beautyの公式アカウント
SNS公式アカウントでも本音を公開中！ ぜひフォローを!!
LINE :
https://line.me/R/ti/p/%40oa-ldkthebeauty
Instagram :
https://www.instagram.com/ldk_the_beauty/?hl=ja
X :
https://twitter.com/ldk_the_beauty
YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCYBtE4_xet23h5_mkhxGehA
TikTok :
https://www.tiktok.com/@ldkthebeauty
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_gPoRlVAzCY ]
【本件に関するお問合せ先】
株式会社晋遊舎 マーケティング事業部
電話：03-3518-6625
Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp