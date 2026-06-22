STOP真夏の顔面崩壊！ 汗でも落ちないベースメイクNo.1決定戦!!︎上半期ベストコスメも発表！【LDK the Beauty 2026年8月号】

株式会社晋遊舎8月号は「全ベースメイクが落ちない夏」を総力特集！ 本格的な真夏の到来前に、湿気にもこすれにも耐えてくれる鉄壁ベースメイクコスメを調査しました。他にも、エルビューがガチ検証で見つけた2026年上半期ベストコスメを一挙紹介。また、カラーを楽しめる夏シャドウや、夏を乗り切るひんやり＆デオドラントアイテムなど、今知りたい美容情報をたっぷりとご紹介します。

【8月号の特集の一部をご紹介】

今夏はヨレにもテカリにもオサラバ！ 真夏でもキレイを守ってくれる頼もしいベースメイクを探しました総力特集／全ベースメイクが落ちない夏

日本の夏は、とにかく暑い！ 外に出るだけで落ちゆくベースメイクに歯止めをかけるべく、体を張って徹底検証しました！

カラーを楽しみたいあなたにピッタリ！ 奇抜見えせず肌に溶け込む夏シャドウのおすすめを調査しました第2特集／爽やか×使いやすい！ 夏シャドウこれに決まり!!

初夏の陽気に誘われて、華やかなメイクを試したくなるこの季節。でも実際は、色が浮いたり、派手になりすぎたりして意外と難しい！ そこで今回は、デイリーに使いやすい「夏っぽシャドウ」を探します!!

摩擦や紫外線などからダメージを受け続けるまつげ 美しさを守るコツを調査しました第3特集／理想の美まつげ叶えます!!

紫外線や乾燥・摩擦などによって、知らず知らずのうちに実はダメージを受けているまつげ。ハリ・コシのある美まつげを叶えるには、リムーバーでしっかり汚れを落として、まつげ美容液でケアすることが大切なんです。毎日のスキンケアに取り入れて、健やかなまつげを目指しませんか？

うるプルンな美肌を叶えてくれるシートマスクを調査特別企画／最新シートマスクABC判定60＋α

カサつき、肌荒れ、年齢ダメージなどの肌悩みケア成分にも注目しつつ、夏場の隠れ乾燥をしっかりとうるおしてくれる一枚を探しました！

酷暑をできるだけ快適に過ごしたい！ そんなあなたへ、おすすめしたいアイテムを集めました小特集／快適アイテム教えます！

今年もやってきた酷暑すぎる夏、暑さも汗もニオイも気になりますよね。不快に感じる夏を快適に過ごせる、ひんやりアイテムや汗ケアアイテム、ドライシャンプーなど、優秀製品をご紹介します♪

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

LDK the Beautyとは

広告・タイアップなし、編集部と専門家があらゆる製品を“使う人目線”で徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えする雑誌です。



【媒体概要】

媒体名：LDK the Beauty

発行日：毎月22日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/

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株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

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