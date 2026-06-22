お得な“夏限定”の福袋「サマーバッグ」が登場　フルーツ柄のクリアバッグは使いやすいサイズ感！　PAPABUBBLEのサマーバッグ　7月9日より発売

株式会社PAPABUBBLE

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE／パパブブレ」は、2026年の夏を彩る特別セット「PAPABUBBLE 2026サマーバッグ」を、2026年6月22日（月）よりパパブブレ公式サイト（https://papabubble.co.jp/products/2026_summer_bag(https://papabubble.co.jp/products/2026_summer_bag)）にて予約受付を開始し、7月9日（木）より全国店舗にて発売いたします。

■ 夏気分を盛り上げる、パパブブレ初の「サマーバッグ」

パパブブレ初の夏限定福袋「サマーバッグ」は、透明感あふれるオリジナルのクリアバッグに、人気のキャンディを詰め合わせた、この季節だけの特別なセットです。

セットには、日本上陸21周年を記念したキャンディ2種に加え、夏の新作キャンディ2種をラインナップ。パパブブレならではの彩り豊かなキャンディをお楽しみいただけます。

クリアバッグは、フルーツをモチーフにしたカラフルでポップなデザインを採用。500mlのペットボトルが入る使い勝手の良いサイズで、日常使いはもちろん、プールや海、サウナなどのレジャーシーンにも活躍します。

さらに、セットに含まれるキャンディは総額2,960円相当。特別感とお得感を兼ね備えた、夏のお出かけにもぴったりな数量限定セットです。

・PAPABUBBLE 2026サマーバッグ 税込み価格：3,000円

（バルセロナミックス、21ミックス、夏祭りミックス、スイカミックス 各1袋）

PAPABUBBLEについて

ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。

パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。

2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。

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