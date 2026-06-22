【7/21(火)発売】東カレ9月号の特集は「大人の夏、７つの欲求」！通常版は白石 聖さん、特別増刊は山下智久さんが表紙を飾る

【通常版表紙】白石 聖さん

東京カレンダー株式会社

東京カレンダーへ初の登場で、通常版表紙を飾ってくれた白石聖さん。

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』での透明感のある演技も話題。

今回は「大人が夏にしたいこと」として、代々木八幡にあるイマドキなスタンディング酒場を体験！

“立ち飲み”はしたことがないということで、白石さんのスタンディング・デビューをご一緒させていただきました。

7月期の日曜ドラマ『一次元の挿し木』への出演も発表された彼女の、女優論にも迫ります。

【特別増刊表紙】山下智久さん

今夏も、シャンパンを片手に表紙にご登場いただきました。

夏号の表紙を飾るのは、今年で3年目。今年は“南仏”をテーマに、海を臨むレストランで撮影を敢行。

夏ならではのシャンパンの楽しみ方について、お話いただきました。

一ノ瀬美空さん（乃木坂46）

乃木坂46の一ノ瀬美空さんが、1年ぶりに東カレに降臨！

昨年の登場時とは雰囲気を変え、中目黒で「辛いグルメ」を堪能してもらいます。

ぐっと大人な表情を見せてくれたみーきゅんをお楽しみに！



7月22日発売の『是非に及ばず』では、表題曲の初センターに抜擢。

そこにかける熱い想いもたっぷり取材しました。

岩田絵里奈さん

東京カレンダーへは初登場となる、岩田絵里奈さん。

日本テレビでアナウンサーとして活躍したあと、今春フリーに転身！



今回は「大人が夏にしたいこと」として、赤坂のラグジュアリーホテルで贅沢なステイ体験をしていただきました。アフタヌーンティやスパなど、大人の女性が憧れる夏の癒しステイプランを堪能しました。

草川拓弥さん（超特急）

いま話題のラグジュアリー屋形船を体験した、超特急の草川拓弥さん。

船からの景色を眺めながら、泡を片手に極上肉を堪能して貰いました。

草川さんの「夏の欲求」にも注目ください！

篠崎 愛さん

グラビア界のレジェンドとも表される篠崎 愛さんが東カレ初登場！

夏の鎌倉で、話題の美味しいグルメやサウナを楽しんでもらいました。

鎌倉で羽を伸ばす、篠崎さんのリラックスした表情は必見！

野村康太さん

東京カレンダーへは初登場となる、野村康太さん。

184センチという抜群のスタイルを生かし、モデルや俳優として活躍をしています。



今回は「大人が夏にしたいこと」として、赤坂の最旬スポットに誕生したオイスターバーで泡酒を体験！シュワッと爽快な泡酒タイムを堪能いただきました。

バッテリィズ

東京カレンダーへは初登場となる、お笑いコンビ・バッテリィズのおふたり。

独自の視点で世の中を切り裂く漫才が注目を集め、賞レースやバラエティー番組で存在感を放つ実力派コンビです。

今回は、銀座のボクシングジムで限界まで体を追い込んで汗をかいてもらった後、「ひんやりグルメ」を堪能するため話題の新店へ！冷たいお料理3皿に、極めつけは3種のアイス……という容赦ない超冷感オーダーで、強制的にクールダウンしていただきました。

そんな東カレ流のハードな寒暖差ロケに挑んだおふたりのコメントにもぜひご注目ください！

編集長が語る9月号の見どころ

大人になって何年経とうと、夏の高揚感は変わりません。

「もう大人だから……」とあのワクワクに気付かないふりをするよりも、

成熟した大人だからこそ、今夏はあえて全力で楽しみに飛び込んでみたいものです。



7つの大罪ならぬ、大人だけの7つの欲求。



「夏こそ“オシャレ立ち飲み”で発散したい」

「開放的な空間を知り尽くし、いつ何時でも“給泡”したい」

「とにかく辛いもので発汗したい」

「冷たい美味で思いっきりクールダウンしたい」

「やっぱり海を感じたい、それも贅沢な雰囲気で」

「プチ遠出して、非現実な鎌倉に逃げ込みたい」

「パーっと贅沢に東京最新ホテルで豪遊してみたい」



これらをナビゲートするのは、旬なタレントたち。

大人だからこそできる、ラグジュアリーでちょっとジャンクな、自由で素敵な夏の楽しみ方をたっぷりと提案いたします。



この夏は、欲求の赴くままにとことん遊びつくしましょう！

公式Instagram： https://www.instagram.com/tokyocalendar/?hl=ja

東京カレンダーWEB： https://tokyo-calendar.jp/

※通常版と特別増刊の違いは表紙のみで、誌面の内容は同一となります。

【概要】

・通常版

商品名：東京カレンダー2026年9月号 通常版

発売日：2026年7月21日（火）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16665‐09



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セブンネットショッピング：https://7net.omni7.jp/detail/1268722270



・増刊

商品名：東京カレンダー2026年9月号 特別増刊

発売日：2026年7月21日（火）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16666‐09



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