AIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ」、記事の画像を起点に関連ページへ誘導・ワンクリックで拡大できる機能をリリース

noco株式会社

noco株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：堀辺 憲）は、AIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ」（https://helpdog.ai）において、FAQ記事・マニュアル記事に掲載した画像を、関連ページへの導線や拡大表示に活用できる機能を追加します。

画像へのリンク設定、クリックでのその場拡大、URLリンクの開き方（同じタブ／新しいタブ）の選択に対応しました。

■背景：画像を使った説明には「見えにくさ」と「導線づくりの手間」の課題

操作手順や設定方法を伝えるFAQ・マニュアル記事では、スクリーンショットや資料画像が欠かせません。しかし画像は、文字や画面の細部が縮小されると読み取りづらく、伝えたい内容が十分に届かないことがあります。

さらに、画像を見た読者をそのまま関連ページへ案内したい場面でも、従来は画像とは別にテキストリンクを用意する必要があり、制作の手間と導線の分かりにくさが課題となっていました。

■3つの追加要素

今回のアップデートは、記事内の画像をより活用しやすくする3つの機能で構成されます。

画像にリンクを設定できます

記事内の画像をクリックすると、設定したページへ移動するようにできます。たとえば操作画面の画像から手順の解説記事へ、資料画像から関連ページへと誘導でき、画像そのものを次の情報への入口として活用できます。テキストリンクを別途用意しなくても、読者を目的のページへ自然に案内できます。

画像をクリックして拡大表示できます

細部まで見せたい設定画面などの画像でも、読者はページを離れることなく大きく確認でき、記事を読み進めながら必要な箇所を把握できます。なお、リンクを設定した画像はクリックで遷移先へ移動するため、拡大表示の対象外となります。

URLリンクの開き方を選べます

記事中のURLリンクは、クリックしたときに「同じタブ」「新しいタブ」のどちらで開くかを指定できます。FAQサイトを表示したまま別ページを開くか、同じ画面で遷移させるかを、リンク先の性質に合わせて使い分けられます。

ヘルプドッグは今後も、FAQサイト、AIチャットボット、お問い合わせフォームを一体で運用できるオールインワンのAIカスタマーサポートシステムとして、利用者の自己解決の支援から問い合わせ対応まで、サポート体験の向上とサポート業務の効率化に取り組んでまいります。

詳細はこちら :https://helpdog.ai/news/detail/4y9elea1y5/

■ヘルプドッグとは

「ヘルプドッグ」は、FAQサイト・AIチャットボット・フォームを一体化したAIカスタマーサポートシステムです。利用者が知りたい情報にすぐたどり着けるよう、直感的な検索体験とわかりやすいUIを提供し、問い合わせの削減と顧客満足度の向上を実現します。さらに、担当者が専門知識なしでも継続的に運用・改善できる仕組みを備え、企業のサポート業務を効率化します。

ヘルプドッグについて :https://helpdog.ai/カスタマーサポートに必要な機能をオールインワン

■noco株式会社について

私たちは、「企業と顧客の架け橋となり、すべての声を価値に変える」というミッションのもと、ユーザーの疑問や課題を解決するテクノロジーを提供しています。AIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ(https://helpdog.ai/)」や、マニュアル作成ツール「ヘルプドッグマニュアル(https://toaster.how/)」などを通じて、企業の問い合わせ削減・業務効率化・顧客体験向上を支援しています。「ヘルプ・インフラストラクチャ」の実現を掲げ、あらゆる人がスムーズに情報へアクセスし、誰もが迷わず行動できる社会の実現に挑戦しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/38439/table/84_1_ea98b3c32028bfafae6d8793b5d6566d.jpg?v=202606221052 ]