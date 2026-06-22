大野極楽寺公園キャンプフィールド　デイキャンプ利用スタート

写真拡大 (全3枚)

一般財団法人　公園財団

大野極楽寺公園に2027年度からキャンプ場が本格オープン予定です。


それに先駆けて、6月13日（土）から「こもれび広場」、「ひだまり広場」でデイキャンプ利用を試験的にスタートしました。



こもれび広場にて


こもれび広場・ひだまり広場エリア図

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/785_1_a23465cd9136e23cc651e91cd36df200.jpg?v=202606221052 ]

ご利用ガイド


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/785_2_c7f86301954d6b153c417bc922feb63e.jpg?v=202606221052 ]

大野極楽寺公園では、４月には大型複合遊具もリニューアルオープンしました。


サイクリングと合わせて、デイキャンプ場の楽しみ方が広がっています。




ご多忙とは存じますが、是非ご取材並びにご掲載のほどよろしくお願いします。



https://prtimes.jp/a/?f=d32901-785-8773dc1277a4f1b053c1a3ba11d9c074.pdf