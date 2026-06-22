大野極楽寺公園キャンプフィールド デイキャンプ利用スタート
一般財団法人 公園財団
こもれび広場にて
こもれび広場・ひだまり広場エリア図
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/785_1_a23465cd9136e23cc651e91cd36df200.jpg?v=202606221052 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/785_2_c7f86301954d6b153c417bc922feb63e.jpg?v=202606221052 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d32901-785-8773dc1277a4f1b053c1a3ba11d9c074.pdf
大野極楽寺公園に2027年度からキャンプ場が本格オープン予定です。
それに先駆けて、6月13日（土）から「こもれび広場」、「ひだまり広場」でデイキャンプ利用を試験的にスタートしました。
こもれび広場にて
こもれび広場・ひだまり広場エリア図
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/785_1_a23465cd9136e23cc651e91cd36df200.jpg?v=202606221052 ]
ご利用ガイド
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/785_2_c7f86301954d6b153c417bc922feb63e.jpg?v=202606221052 ]
大野極楽寺公園では、４月には大型複合遊具もリニューアルオープンしました。
サイクリングと合わせて、デイキャンプ場の楽しみ方が広がっています。
ご多忙とは存じますが、是非ご取材並びにご掲載のほどよろしくお願いします。
https://prtimes.jp/a/?f=d32901-785-8773dc1277a4f1b053c1a3ba11d9c074.pdf