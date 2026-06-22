株式会社zapathとGMOビューティー株式会社が提携開始

株式会社zapath

株式会社zapath（本社：東京都渋谷区、代表取締役：四戸淳弘）とGMOビューティー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 良輔）は、自由診療クリニック向けの経営支援強化を目的とした業務提携を締結いたしましたのでお知らせいたします。

提携の背景

近年、美容医療を中心とした自由診療市場は急速に拡大する一方、クリニックの現場では、集患から予約・カウンセリング・施術後フォローに至るまで、患者コミュニケーション全体の質と効率の両立が大きな経営課題となっています。

GMOビューティー株式会社は、美容医療予約サービス「キレイパス」や、クリニック向けDX支援サービス「キレイパスコネクト」を通じて、自由診療クリニックの集患およびデジタル化を支援してまいりました。一方、株式会社zapathは、ハイブリッドAI業務代行「WeMedical」をはじめ、AI×人による業務代行（AI BPO）を通じて、クリニックの患者対応・患者コミュニケーション業務の効率化と品質向上を支援してきております。

今回の業務提携により、両社の強みである「集患・DX」と「患者対応BPO」を組み合わせ、自由診療クリニックの経営をより包括的に支援する体制を構築してまいります。

患者対応BPOとDXツールの相互連携

GMOビューティーが提供する「キレイパスコネクト」等のDXツールと、zapathが提供する患者対応AI BPO「WeMedical」を連携させることで、集患後の予約管理・問い合わせ対応・カウンセリング前後のコミュニケーションまでを一気通貫で支援します。これにより、クリニックは集患からリピート獲得までの一連の顧客体験（カスタマージャーニー）を、より少ない負担で高い品質に保つことが可能となります。

両社は相互にサービスを提供・送客し合うことで、それぞれの顧客であるクリニックに対し、単独では実現しがたい付加価値を提供してまいります。

期待される効果

本業務提携により、以下の効果が期待されます。

・集患から患者対応・リピート促進までの一元的な支援によるクリニックの業務負担軽減

・AI×人によるBPO活用による患者対応品質の標準化と向上

・DXツールと患者対応業務の連携によるオペレーションの効率化

・医療従事者が本来の医療行為に集中できる環境の実現

今後の展望

両社は本業務提携を起点に、自由診療クリニックの経営支援をより深く、多面的に強化してまいります。集患・DXと患者対応AI BPOの融合を通じて、クリニックの収益性向上と患者満足度の両立を支援し、自由診療市場の健全な発展に貢献してまいります。

【「キレイパスコネクト byGMO」について】

（URL：https://connect.kireipass.jp/ ）

「キレイパスコネクト byGMO」をご利用することで、予約管理・カルテ・経営分析・CRMなど、それぞれ異なるツールで管理することで煩雑になっていた業務を一括管理することができるようになります。

また、直感的に操作ができるシンプルな設計により、使い方に悩まないストレスフリーで効率的なオペレーションを実現します。さらに、クリニックの利便性向上によりロイヤルカスタマーの創出・収益最大化をサポートしています。

【AI BPOサービス「WeMedical（ウィーメディカル）」について】

(URL：https://wemedical.zapath.jp）

クリニックのバックオフィス業務全般をAIと人のチームで支援するアウトソーシングサービスです。採用・マーケティング・患者対応など、運営にかかる多岐にわたる業務をまるごとサポートし、医師・スタッフが本来の医療・接客に集中できる環境を実現します。

【自由診療のAIエージェント「ClinicHub（クリニックハブ）」について】

(URL：https://clinichub.zapath.jp)

美容クリニック専用の次世代型AIエージェントCRMです。患者のカルテ情報・予約情報・LINE連携・電話対応などを一元管理し、AIが24時間365日、自然な会話で患者対応を代行。特許取得済みの技術により、電子カルテと集客メディアデータを統合し、最適な医療サービスを自動提案します。

【GMOビューティー株式会社】

会社名 GMOビューティー株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 高橋 良輔

事業内容 インターネット関連事業

資本金 9,990万円

【GMOインターネットグループ株式会社】

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産（仮想通貨）事業

資本金 50億円

【株式会社zapath】

名称 ：株式会社zapath

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-24-14

代表者 ：代表取締役 四戸淳弘

事業内容：自由診療クリニック向け支援サービスの提供

URL ：https://zapath.jp

サービス：

- 自由診療クリニックのAIエージェント「ClinicHub」

- 自由診療クリニックのAIBPOサービス「WeMedical」

- 自由診療の検索エンジン「キレイサーチ」

本件に関するお問い合わせ

株式会社zapath 広報チーム

E-mail：info@zapath.jp