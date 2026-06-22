記念日・接待にふさわしい一日一組限定の高級中華コース「星彩 -SEISAI-」新発売

明海グループ株式会社

中国料理 神戸壺中天（所在地：神戸市中央区）では、記念日や接待など特別なシーンに最適な高級中華コース「星彩（せいさい）」を新たに提供開始いたしました。

本コースは1日1組限定・完全予約制（7日前まで）にてご用意。静かで落ち着いた空間の中で、厳選食材と職人技が織りなす至高の料理体験をお楽しみいただけます。

伊勢海老の炒め｜酒醸のほのかな甘みと酸味、弾むような食感が際立つ逸品。

■ 特別なひとときを演出する「星彩」とは

「星彩」は、大切な方とのかけがえのない時間をより特別にするために誕生した、当店最高峰のコースです。

素材・技・時間、そのすべてを惜しみなく注ぎ込み、料理そのものだけでなく「過ごす時間」そのものを価値としてご提供いたします。

黒毛和牛ヘレ肉の一品｜選び抜いた黒毛和牛ヘレを、繊細に火入れすることで、旨味を最大限に引き出します。■ 「星彩」の3つの魅力

1．厳選された高級食材

本コースでは、吉切鮫のフカヒレ、干し鮑、ナマコ、伊勢海老、黒毛和牛ヘレ肉等 贅沢な食材をはじめ旬の食材を使用しております。

それぞれの素材の持ち味を最大限に引き出す調理法で、一皿一皿丁寧に仕上げています。

干し鮑とナマコの煮込み｜老鶏や金華ハムの旨味を纏わせ、超弱火で静かに火を入れます。コク深い伝統の味。北京ダック｜自家製甜面醤とともに、上品な甘みと豊かな香りをお楽しみいただけます。

2．伝統と技術が織りなす深い味わい

中国料理において重要視される「乾物」。

フカヒレや鮑は、戻しから完成まで長い時間と手間を要します。

数日から1週間に及ぶ下処理、弱火でじっくり旨味を引き出す火入れ、そして上湯（シャンタン）を重ねることで生まれる奥深い味わい。これらの手間と技を重ねることで他では味わえない格別の一皿が完成します。

吉切鮫尾ビレの煮込み｜気仙沼より届く吉切鮫の尾ビレを、幾度も水を替え一週間かけて丁寧に戻します。

3．季節ごとに変わるコース構成

「星彩」は固定メニューではなく、その時々に最良の素材を厳選して内容を構成します。

季節の前菜、旬の魚介料理、季節の麺飯、デザートなど、訪れるたびに新たな発見と感動をご提供いたします。

季節の前菜季節の前菜季節の前菜季節の麺飯｜コースの締めくくりには、麻婆豆腐と御飯など、その日のコースに合わせてご用意いたします。特製デザート｜コースの余韻をお楽しみいただく軽やかなデザート。旬の果実や素材を用いた美しいひと皿。■ コース内容（一例）- 季節の前菜- 北京ダック- 吉切鮫尾ビレの煮込み- 伊勢海老の炒め- 黒毛和牛ヘレ肉の一品- 干し鮑とナマコの煮込み- 季節の麺飯- 特製デザート

※仕入れ状況により変更となる場合がございます。

■ こんなシーンにおすすめ

誕生日などの特別な記念日やお祝い会、ご接待をはじめとするビジネスシーン、 ご家族での和やかなご会食など、落ち着いた空間と上質なおもてなしでどのような場面でも安心してご利用いただけます。

1日1組限定でご案内する特別なひとときのための心地よい空間をご用意。■ 伝統と想いを込めたコース

フカヒレ、干し鮑、ナマコは、古くより珍重されてきた食材であり、江戸時代には日本から中国へ輸出されていた「俵物三品」としても知られています。

当店ではこの伝統を大切にしながら、現代の感性を融合。

素材の価値、調理にかかる時間、職人の技術を一体として表現しています。

■コース概要

商品名：星彩 -SEISAI-

価格：1名様 30,000円（税込）

品数：全8品

提供開始日：2026年7月1日

提供時間：ディナータイム

人数：2名様から6名様まで

提供数：1日1組限定

予約条件：7日前までの完全予約制

中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要

店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天

所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32

営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)

電話番号 ： 078-334-1002

アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分

HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/

instagram： 毎日更新中！https://www.instagram.com/kobekochu32/

予約方法 ： こちら(https://kobekochuten.jp/lp/seisai/?utm_source=google&utm_medium=%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC&utm_campaign=seisai-prtimes&utm_id=seisai-prtimes&utm_content=%E6%98%9F%E5%BD%A9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%96%B0%E7%99%BA%E5%A3%B2) からご予約ください