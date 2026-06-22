【仙台市】6/30火 オンライン開催「BOSAI-TECH活動説明会」のご案内
仙台市
[表: https://prtimes.jp/data/corp/115262/table/180_1_f728dcf62055587afb92bb85b45c6c40.jpg?v=202606221052 ]
- 自治体が抱える防災・環境関連課題に対する解決策の提案を募集
- 事業化に向けたユーザーヒアリングや仮説検証の伴走型支援
詳細を見る :
https://sendai-bosai-tech.jp/event/detail/---id-108.html
仙台市では、産学官金連携による防災関連分野の新たな製品・サービスの開発を支援するとともに、「仙台防災枠組」が掲げる世界の災害リスク低減への貢献を目指す「BOSAI-TECH」事業を実施しています。
今年度の仙台BOSAI-TECHの活動の開始に先立ち、6月30日（火）に
【2026年度仙台BOSAI-TECHイノベーションプラットフォーム活動説明会】を開催します。
本説明会では、今年度実施するプログラムやイベントの内容、募集概要等をご案内します。
また、自治体課題の提示や実証費用の助成制度なども紹介する予定です。
少しでもご関心のある方は、ぜひお気軽にご参加ください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/115262/table/180_1_f728dcf62055587afb92bb85b45c6c40.jpg?v=202606221052 ]
アジェンダ
〇 仙台BOSAI-TECHイノベーションプラットフォームの取組紹介
〇 2026年度の年間活動予定
〇 事業創出プログラムのご案内
・Future Awards
・Open Bridge
〇 事業化・社会実装プログラムのご案内
・実証実験・試作開発支援
〇 海外展開支援プログラムのご案内
- 自治体が抱える防災・環境関連課題に対する解決策の提案を募集
- 事業化に向けたユーザーヒアリングや仮説検証の伴走型支援
など、様々な内容がございますので、ご関心のある方はぜひ活動説明会へご参加ください。
詳細を見る :
https://sendai-bosai-tech.jp/event/detail/---id-108.html
仙台BOSAI-TECHイノベーションプラットフォーム事務局
お問合せ先：sendai-bosai-tech@skylight.co.jp
「仙台市BOSAI-TECHイノベーションプラットフォーム」ウェブサイト
https://sendai-bosai-tech.jp/