【アドインテ】VSPOT 第6弾企画『Vガスト開店！ VSPOT × ガスト コラボキャンペーン』を開始

株式会社アドインテ

株式会社アドインテ（本社：京都府京都市、代表取締役：十河 慎治）は、24karat株式会社（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役 小川 真輝、セス ルアン）と共同運営するVTuber/Vライバーを起用したデジタルグッズ販売サービス『VSPOT』事業において、全国のAIICOとECサイト、ガスト20店舗にてスペシャルなコラボレーション企画を6月12日（金）より開催しております。

本企画は、日本最大級のファミリーレストランである「ガスト」の強力なリアル店舗インフラと、『VSPOT』が持つデジタルコンテンツやファンコミュニティの仕組みを掛け合わせることで、日常の食事シーンにデジタルコンテンツを融合させた新しい店舗タイアップ事例の創出を目的としています。

各客席の「卓上タブレット」という高いエンゲージメントを生むタッチポイントを活用し、IP（知的財産）を通じた店舗への送客からデジタルグッズの販売、そしてファンとVタレントの双方向コミュニティ活性化までを繋ぐ、外食インフラにおける新しいリテールメディアのビジネスモデルをご提示いたします。

■『Vガスト開店！ VSPOT × ガスト コラボキャンペーン』企画概要

本コラボキャンペーン企画は、参画するVタレントが、ガストの定番メニュー・店内背景にVタレント自身の立ち絵を組み合わせた待受け画像や、ガストを想起させる楽しいシチュエーションボイスドラマなどの「コラボ限定デジタルグッズ」を制作・販売し、ファンがリアル店舗での食事を楽しみながら双方向で応援ができる、新しい形の「推し活」OMOプロジェクトです。

【Vタレント・事務所側】コンテンツ展開と豪華な条件達成特典

1.販売商品の展開

参画Vタレントは、運営が用意したテンプレートに自身の立ち絵やイラストをはめ込むだけで、手軽にハイクオリティな「限定コラボデジタルコンテンツ」を制作し、5つの限定アイテムがパッケージされたデジタルガチャ（ミステリーボックス）として販売できます。

- 選べるオリジナルテンプレート（全5種）イメージ- 販売価格：1,100円（税込）- 決済方法： クレジットカード決済（スマートフォン内完結）、コンビニ決済（近日導入予定）2. 参画Vタレントへの豪華な「条件達成特典」

Vタレント側のコミュニティ巻き込みを強力に後押しするため、販売数に応じた段階的なインセンティブを提供します。

【ファン（消費者）側】購入・体験のOMO動線と「リアル」への循環

- 参加者全員： 全国のAIICOの一部（および専用YouTubeチャンネル等）でプロモーション動画を放映。- 20個以上および50個以上販売：それぞれ達成でガストで使えるお食事券をプレゼント。- 200個以上販売：全国500台の「AIICO」でPVを大々的に放映。- 500個以上販売：全国500台の「AIICO」での広範囲な動画放映枠に加え、「AIICO」の自販機丸ごと1台を自身のオリジナルデザインに全面ラッピングできる権利をプレゼント（街中に自分だけの専用自販機が出現）。1． 購入・体験の3大タッチポイント（OMO動線）

ファンは以下の3つのリアル / デジタル空間からシームレスに企画に参加し、コンテンツをクレジットカード決済（スマートフォン内完結）で購入できます。

１. ガスト限定20店舗の「卓上タブレット」

客席のタブレット端末にコラボ案内・二次元バーコードを表示。食事を楽しみながらその場で読み取り、専用ECページへ遷移・購入できます。

２. 全国のサイネージIoT自販機「AIICO」

全国に展開する「AIICO」の大型サイネージが強力な街頭広告塔として機能。表示された二次元バーコードからその場でECページへアクセス可能です。

３. 専用ECサイト

24時間いつでもどこからでもアクセス可能なオンラインポータル。

サイトURL：https://apps.24karat.io/market/vtuber

■スペシャルコラボレーション対象ガスト20店舗

・北海道：札幌狸小路店 ※6/21（日）～26（金）まで改装工事のためCLOSE

・宮城県：仙台名掛丁店

・秋田県：秋田外旭川店

・埼玉県：ららぽーと新三郷店

・東京都：秋葉原駅前店、池袋東口店

・神奈川県：武蔵小杉駅前店 ※7/6（月）～8（水）まで改装工事のためCLOSE

・新潟県：長岡川崎店

・石川県：金沢駅前店

・静岡県：静岡石田店

・愛知県：東山公園店

・大阪府：なんば店

・広島県：広島矢賀店

・香川県：香川三木店

・愛媛県：松山朝生田店

・福岡県：天神サザン通り店、小倉駅前店

・熊本県：南熊本店

・鹿児島県：鹿児島草牟田店

・沖縄県：那覇天久店

2．アプリ連動による「行動変容」と「リアルグッズ購入権」の獲得

コンテンツを購入したファンは、ガストでの食事やアプリ内での「推し活報告（店舗への投稿等）」を行うことで、アプリ内ポイント（トークン）を貯めることができます。

貯まったポイントは、今回のコラボイラストが印刷された「限定リアルグッズ（オリジナルスクエアボトル）」の購入権と交換可能。「デジタルでの購入 ➔ リアル店舗での消費 ➔ リアルグッズの獲得」という強固な循環と、Vタレントへの能動的な報告による双方向コミュニケーションを生み出します。

■各種販売商品イメージ

■「VSPOT」Vタレントコラボレーション企画の歩みと今後の展望

- デジタルグッズ5つ ※イメージ- 限定リアルグッズ：オリジナルスクエアボトル ※イメージ

『VSPOT』は、2025年3月の第1弾を開始以降、Tシャツオマケ付き企画（第2弾）、投票ゲーム（第3弾）、シチュエーションボイス特集（第4弾）、pixivfactory様とコラボしたアクスタ・クッション企画（第5弾）と、回を重ねるごとにギミックを発展させ、ファンコミュニティを拡大してきました。 2025年3月から2026年5月までの期間で、延べ1,300人以上のVタレントが作品を販売しており、参画タレント数・ファンエンゲージメント数ともに右肩上がりの急成長を続けています。

第6弾となる今回は、これまでの自販機・EC網に加え、日本最大級のファミリーレストラン「ガスト」の特別な20店舗の店内インフラ（卓上タブレット）との融合を果たしました。これにより、街頭・店内・オンラインが地続きになった、これまでにない規模での双方向リテールメディアモデルが実現します。 今後「VSPOT」は、自動販売機という枠組みを超え、様々なリアル店舗・大手流通チェーンや多様なIP（知的財産）とのタイアップをさらに加速させてまいります。「日常生活のあらゆるリアルな接点が、推しと出会い、触れ合えるエンターテインメント空間になる時代」の実現を目指し、参画タレントの多角的な露出機会の創出とファンとの絆の深化、そして流通小売企業のDX・店舗送客支援を同時に達成するリテールメディアネットワークとして、さらなる事業拡大を推進してまいります。

■VSPOT概要

『VSPOT』は、提携先企業である24karat株式会社と共に共同運営をしており、自販機やWEBを通じてVタレントのデジタルグッズ（NFT）を購入・収集ができるサービスです。また、VSPOTを内包するTOKENSPOTでは、アニメやスポーツ、アーティストのライブチケットなど幅広いエンターテイメント商品もご提供します。「AIICO」のVSPOTコミュニティでは、24karatのウォレットアプリである「24kZAP(トゥエンティーフォーケー・ザップ)」をダウンロードすると、NFTホルダーのみが参加できるコミュニティや獲得できる更なるリワードに継続的にアクセスできるようになっています。

■サイネージ型IoT自動販売機『AIICO（アイコ）』概要

商品告知・販売・サンプル配布・リマーケティングまで、ワンストップで行えるのが、アドインテのサイネージ型IoT自動販売機『AIICO（アイコ）』です。55インチの大画面を活用した体験型プロモーションとアンケート連動機能により、非対面でのスムーズな商品体験とデータ取得を両立。取得したファーストパーティデータを活用し、購買意欲が高まるタイミングでの追客施策も可能です。さらに、ライブ配信やコメント機能を搭載し、Vtuberとのコラボレーション展開や「ふるさと納税×IP自販機」など、幅広いマーケティング活用と地域支援にも取り組んでいます。

【共同運営企業】

会社名 ：24karat株式会社

代表者 ：代表取締役 小川 真輝、セス ルアン

本社所在地：東京都渋谷区松濤1-28-2 ワークコート松濤

設立 ：2020年12月

事業内容 ：ブランド・クリエイターとファンの絆を深める、次世代マーケティング＆コマースプラットフォームの開発・運用。

URL ：https://www.24karat.io/ja/

【会社概要】

会社名 ：株式会社アドインテ

代表者 ：代表取締役 十河 慎治

本社所在地：京都府京都市下京区新町通四条下る四条町347-1 CUBE西烏丸7F

設立 ：2009年4月

事業内容 ：流通小売DX支援/リテールメディア開発・運用/O2O・OMOマーケティング

URL ：https://adinte.co.jp/