『サッカー・ワールドカップ2026メモリアルフォトブック』７月29日発売決定。「記憶」も「記録」も完全密封した永久保存版！

株式会社世界文化ホールディングス

株式会社世界文化社 (東京都千代田区) は、熱戦が続くＷ杯北中米大会の写真集『サッカー・ワールドカップ2026メモリアルフォトブック』を７月29日 (水) に発売することを決定しました。

※表紙は仮のものです。実際の商品とは異なります

オランダ戦、チュニジア戦とセンセーショナルな活躍で世界を魅了した日本、6大会目の出場にして初めてハットトリックをマークしたリオネル・メッシ、初戦から圧倒的なポテンシャルを見せつけた優勝候補筆頭・フランス……。６月12日 (日本時間)に開幕したFIFAワールドカップ2026・北中米大会は、早くも大きな盛り上がりを見せています。

本書はその「忘れられない」「忘れてはいけない」激闘の数々をパッケージした一冊。写真と詳細な記録でいつでも見返せる永久保存版のメモリアルフォトブックです。

♦CONTENTS 本書のおもな内容

●全104試合の試合結果、出場選手、フォーメーションを掲載

●出場48か国、全1248名の登録選手の顔写真＆出場記録付き選手名鑑も収録

●日本代表の激闘の全試合を完全網羅！

●決勝戦、3位決定戦、準決勝、準々決勝の全試合レポート！

♦刊行概要 『サッカー・ワールドカップ2026メモリアルフォトブック』

■発売日：2026年７月29日（水）

■定価：1,320円（税込）

■仕様：A４・132ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://www.amazon.co.jp/dp/4418261370

※表紙は仮のものです。実際の商品とは異なります