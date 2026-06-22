EVEキャンペーンアンバサダーにIS:SUEが就任！「REBORN with EVE」をテーマにしたWEB CMを6/22(月)に公開！

エスエス製薬株式会社

エスエス製薬株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：元島陽子）の解熱鎮痛薬ブランド『EVE（イブ）』は、4人組ガールズグループ IS:SUE をキャンペーンアンバサダーに起用し、2026年6月22日（月）より、IS:SUE×EVE コラボレーションキャンペーンを実施します。

キャンペーンサイト：https://www.ssp.co.jp/eve/campaign/is-sue/

『EVE（イブ）』はこれまで、「痛みよ、私よ、とんでゆけ。」のブランドメッセージのもと、痛みを我慢してしまいがちな女性たちへ、無理をせず薬に頼ることが、自分らしく本来のパフォーマンスを発揮するための前向きな選択であることを伝えてきました。このブランドの想いと、オーディションでの挫折や葛藤という“痛み”に負けず、なりたい自分へアップデートしていくIS:SUEの姿が重なり、本コラボレーションが実現。夢に向かって羽ばたく彼女たちとともに、「REBORN with EVE」というテーマのもと、「もう、痛みを我慢しない。」というメッセージを発信してまいります。

「REBORN with EVE」のREBORNには、生まれ変わるという意味と、IS:SUEのファンネーム「REBORN（リボン）」を重ね合わせました。さらに、コラボレーションを象徴するアイコンとしてEVEブルーのリボンを採用。『EVE（イブ）』を通じて新しい自分へ生まれ変わってほしいという想いと、IS:SUE からファンの皆様への愛と感謝も表現しています。

本キャンペーンでは、対象の『イブA錠』をご購入のうえ、ご応募いただいた方の中から抽選で、IS:SUEのライブツアーのチケットをはじめ、IS:SUE×EVEオリジナルグッズなどが当たるキャンペーンを、6月22日（月）から8月31日（月）まで開催いたします。

また同日より、メンバーが“痛み”を乗り越えながら新たな自分へと生まれ変わる姿を描いた、特別なWEB CMも公開いたします。これまでIS:SUEが経験してきた挫折や葛藤、それを仲間や「REBORN（リボン）」と乗り越え、高く羽ばたいていく新たな決意を描いており、デビュー2周年を迎えた今だからこそ表現できる映像となっています。WEB CM公開に合わせ、メイキング映像や、RINさんの復帰後初ライブなども振り返った、ここでしか見られないインタビュー映像も公開いたします。

■キャンペーン概要

期間中、店頭にて対象商品をご購入のうえご応募いただいた方の中から抽選で、IS:SUEの全国ライブツアーのライブチケットを計20名様に、コラボキャンペーン限定のオリジナルヘアアクセサリーを計30名様に、QUOカード3000円分を計100名様にプレゼントいたします。なお、QUOカードについては、100名様の中から一部の方に、メンバー直筆サインとともにお届けいたします。

- キャンペーン名称：IS:SUE×EVE キャンペーン- キャンペーンサイト：https://www.ssp.co.jp/eve/campaign/is-sue/- 応募期間：2026年6月22日（月）10:00～2026年8月31日（月）23:59- 対象レシート期間：2026年6月22日（月）0:00～2026年8月31日（月）23:59- 対象商品：イブA錠（12錠/24錠/36錠/48錠/60錠/90錠）- 応募手順：キャンペーンサイトより応募フォームに必要事項を入力し、対象商品を購入したレシートをアップロード。

※応募ごとにご希望のコースをお選びいただけます。応募後のコース変更はできませんので、お間違いのないようお願いいたします。

※レシート1枚につき1口応募となります。(対象商品を1000円以上購入したレシートをA賞にアップロードした場合も、2口のカウントにはなりませんのでご了承ください。)

- 応募資格：対象商品（イブA錠：12錠/24錠/36錠/48錠/60錠/90錠）を販売店にてご購入の方

※Amazonや楽天市場などのECサイトでの購入は対象外となります。

※24錠と48錠の製造は終了しました。

- 賞品：

【A賞：IS:SUE LIVEチケット】 計20名様

対象商品500円（税別）以上ご購入のレシートで応募

-2026年10月6日（火）NHK大阪ホール：10名様

-2026年10月10日（土）さいたま市文化センター：10名様

【B賞：IS:SUE×EVE オリジナルグッズ（ヘアアクセサリー）】 計30名様

対象商品250円（税別）以上ご購入のレシートで応募

【C賞：QUOカード3000円分】 計100名様

※当選者の中から一部の方には、メンバー直筆サインとともに賞品をお届け

対象商品250円（税別）以上ご購入のレシートで応募

※賞品画像はイメージです。

※賞品のデザインは予告なく変更になる場合があります

■WEB CMストーリー｜「REBORN with EVE」篇（30秒）

本CMは、「REBORN with EVE」をテーマに、「もう、痛みを我慢しない。」というメッセージのもと、“痛み”を乗り越えながら新たな自分へと羽ばたいていく姿を、IS:SUEならではの表現で描いています。

前半は、まるで羽化する前のさなぎの中のような、布で閉ざされた幻想的な世界で、“痛みは我慢するもの”という閉塞的な状態に葛藤する姿を表現しています。

後半は『EVE（イブ）』をきっかけに、さなぎの世界から解き放たれます。爽やかで光り輝く希望に満ちた世界の中、蝶のように軽やかに高く飛んでいく姿を、ダンスやしなやかな動き、力強い眼差しで表現。背中の大きなEVEブルーのリボンは、これまで支えてくれた「REBORN（リボン）」との愛や絆、そして2周年を迎えたIS:SUEがさらに羽ばたいていく決意の象徴として描くと同時に、「痛みよ、私よ、とんでゆけ。」という『EVE（イブ）』のブランドメッセージにも重ね合わせています。

ラストシーンでは、メンバー全員が真っ直ぐ前を見据え、自分の限界を決めつけることなく、さらに自分らしく輝いていこうとする希望や決意を描いています。

■WEB CM概要

■撮影エピソード

- タイトル：「REBORN with EVE」篇（30秒）：https://youtu.be/tjfM_YfkN1A- 出演：IS:SUE

IS:SUEは、白を基調にEVEカラーの青い大きなリボンを背中にあしらった印象的な衣装で登場。背中のリボンを見せながらカメラに向かって『イブA錠』をアピールする場面もあり、終始和やかな雰囲気に包まれていました。撮影は、さなぎをイメージした閉ざされた世界で“痛み”に向き合うシーンからスタート。メンバーそれぞれが繊細な表情や動きで、不自由さや葛藤、そしてそこから解放されていく感情の変化を表現しました。後半の解放感を描く、伸びやかなパフォーマンスパートでは、布をあやつりながら、一人ひとりの個性が際立つシーンが完成。また、大きなリボンを背景にメンバー同士が寄り添うシーンでは、IS:SUEらしい自然な笑顔が垣間見え、仲の良さが伝わる瞬間が切り取れました。

■IS:SUEインタビュー

Q：「高く飛ぶ」というセリフにちなみ、2周年を迎えたIS:SUEとしてより高く飛ぶために心がけたいことはありますか？

YUUKIさんは「より高く飛ぶためにも、地に足をつけて実直に努力を続けていきたい。」とコメント。「支えてくださる皆さんやメンバーへの感謝を忘れず、一歩一歩前に進んでいきたい。」と語りました。

また、RINさんは、「弱い自分を受け入れることが大切。」とコメント。「自分自身を受け入れた上で向き合うことが、自信につながると思う。」と前向きな思いを明かしました。

Q：2026年上半期を振り返って、印象に残っていることを教えてください

RINさんは、「復帰した際のYouTubeライブが特に印象に残っている。」とコメント。「久しぶりにたくさんの温かいメッセージをいただき、こんなにも温かく迎えてもらえるんだと感じた。」と当時を振り返りました。さらに、「メンバー3人への感謝の気持ちもあふれていた。」と語り、「再び一緒に活動できることを実感した、自分の人生にとって大切な一日になった。」と心境を明かしました。

Q：この夏に新たに挑戦したいこと・やってみたいことを教えてください

NANOさんは、「今年の夏こそ、4人で流しそうめんをやりたい。」と回答。「以前からやりたいと話していたものの、なかなか実現できていなかった。」と明かし、「今年こそ全員で楽しみたい。」と意気込みを語りました。

Q：「REBORN（生まれ変わる）」というテーマにちなみ、もし生まれ変わるとしたら、何になりたいですか？

NANOさんは、「カピバラになりたい。」と回答。「温泉に入って、のんびり過ごしているイメージがあり、一度、のほほんとした人生を送ってみたい。」と理由を説明しました。

また、RINOさんは、「ワンちゃんになりたい。」とコメント。「尻尾で感情が伝わるところが可愛い」と話し、自分も素直に感情表現したいと語りました。

さらに、RINさんは、「タピオカ屋さんの店員さんになりたい。」と回答。「頑張った日に必ずタピオカを飲むほど好きなので、毎日飲めたら幸せ。」と笑顔を見せました。

YUUKIさんは、「パン職人さんになりたい。」とコメント。「パン屋さんの温かい雰囲気や店主さんの笑顔に憧れがある。」と明かしました。

Q：ファンの“REBORN（リボン）”の皆さんへメッセージをお願いします

YUUKIさんは「つい我慢してしまう気持ちは、私自身も経験があるのでよくわかります。」と寄り添いながらも「“痛みを我慢しない”ということは、“自分を愛すること”につながると思う。」と語り、「“自分を愛すること”と“痛みを我慢しないこと”の2つを胸に刻んで、一緒に生きていきましょう。」と呼びかけました。

また、RINさんは、「毎日お仕事を頑張っている方、子育てや家事を頑張っている方など、日々を懸命に過ごしているすべての皆さん、本当にお疲れ様です。」と温かいメッセージを送る場面も。「大変なこともたくさんあると思うけれど、“今日はこれができた”、“これが楽しかった”という小さな幸せを見つけながら、自分自身をたくさん褒めてあげてほしい。」とエールを送り、「私たちの楽曲や活動を通して、少しでも元気や笑顔を届けられたら嬉しい。」とREBORNへの想いを語りました。

メイキング&インタビュー：https://youtu.be/GDqnF18Fkgs

■IS:SUEプロフィール

Not wrong, just different.

"IS:SUE" is coming.

日本エンターテイメント界において過去最大級の番組制作規模となったサバイバルオーディション番組、初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から新たに登場するRIN、NANO、YUUKI、RINOによる4人組ガールズグループ「IS:SUE」(イッシュ)。

幾多の試練を経験し、その中で生まれた互いのつながり。世界へとつながる、かつてないNEW HEROの誕生。

グループ名には「常に注目や話題性(ISSUE)を持って人々を魅了する、魅力的で"異種"な存在」という意味が込められている。

アーティストサイト：https://is-sue.jp/

■イブA錠について

イブA錠（指定第2類医薬品）用法・用量：

成人（15才以上）1回2錠を1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

効能・効果：- 月経痛（生理痛）・頭痛・歯痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛- 悪寒・発熱時の解熱

※この医薬品は「使用上の注意」をよく読んでお使いください。アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談ください

イブA錠について：https://www.ssp.co.jp/eve/products/evea/

■エスエス製薬について

エスエス製薬はOTC医薬品（市販薬）やヘルスケア製品に特化した製薬会社です。1765年の創業以来、260年にわたり健康へのニーズに応えるさまざまな製品を提供しています。世界100カ国で事業を展開し、OTC医薬品およびVMS（ビタミン、ミネラル、サプリメント）市場で世界第3位の事業規模を持つオペラの日本事業を担っています。エスエス製薬は、今後も「スイッチOTC医薬品」など付加価値の高い医薬品の開発やセルフメディケーションの推進を通じて、人々の健康と生活の質の向上に貢献してまいります。

エスエス製薬株式会社の詳細は、https://www.ssp.co.jp/ をご参照ください。

MAT-JP-2603119 -1.0-06/2026