日本たばこ産業株式会社

JTは、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の定番カラー4種を、メーカー希望小売価格2,980円（税込）のところ、特別価格1,980円（税込）で販売するキャンペーンを、2026年7月6日から8月2日まで、CLUB JTオンラインショップ、全国のPloom Shop、コンビニエンスストア及びたばこ販売店等にて実施します。

「Ploom AURA」は、「味わい」を中心に進化した加熱式たばこ用デバイスです。JT独自の加熱技術”SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感と、たばこ本来の味をお愉しみいただけます。また、”HEAT SELECT SYSTEM”により、選べる4つの加熱モードで自分の好みに応じた一服を愉しめます。さらにデザインは、繊細で有機的な曲線とコンパクトでスリムなフォルムに進化し、美しさと実用性を兼ね備えており、お客様の一服を引き立てます。

この度、さらに多くのお客様にお愉しみいただきたいとの想いから、7月6日から8月2日までの期間限定で*1、「Ploom AURA」スターターキット*2を特別価格1,980円（税込）にて販売します。

今後もJTは、お客様の多様なニーズにお応えし、これまで以上にご満足いただける商品の提供、サービスの向上を目指してまいります。

*1 販売チャネルによって、キャンペーン期間が異なる場合があります。

*2 対象4商品以外（数量限定のリミテッドカラーシリーズなど）は本キャンペーンの対象外です。

「Ploom AURA」 値引きキャンペーン概要

【対象商品】

◼プルーム・オーラ・スターターキット

【対象カラー】ジェットブラック、ローズゴールド、ネイビーブルー、ルナシルバー

【内容物】 デバイス、クリーニングスティック、USB Type-C(TM)ケーブル

※ USB Type-C(TM)はUSB implementers Forumの商標です。

※ スターターキット内に、ACアダプタは同梱されていません。なお、ACアダプタは、980円（税込）で別売りです。

※ 対象4商品以外（数量限定のリミテッドカラーシリーズなど）は本キャンペーンの対象外です。

【キャンペーン価格】

メーカー希望小売価格が2,980円（税込）のところ、期間限定で1,980円（税込）となります。

※ 販売価格は店舗により異なる場合があるため、詳細は各店舗にご確認ください。

【キャンペーン実施期間】

2026年7月6日（月）～8月2日（日）

※ キャンペーンの詳細な実施期間は、店舗・販売チャネルによって異なります。

※ 本キャンペーンは、2026年7月～8月にかけてJTが実施する「Ploom AURA」の割引キャンペーンの一つであり、本キャンペーン実施中やその直後において、同製品を対象とした他の割引キャンペーンが実施されます。

【実施店舗】

CLUB JTオンラインショップ

https://shop.clubjt.jp/online/CategoryList.aspx?ccd=CG000230

CLUB JT公式ONLINE SHOP楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/ploom/c/0000000221/

CLUB JT公式オンラインショップ ヤフー店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ploom/da0552a75ac.html

全国のPloom Shop（銀座店、名古屋店、なんば店）

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/shops/

全国のPloom STAND

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/shops/

全国のコンビニエンスストア

全国の一部たばこ販売店等

「Ploom」について

「Ploom」は、「いちばん旨い」一服をお届けするという信念のもと、進化を続ける加熱式たばこブランドです。旨さの源泉となるブレンド、それを最大限に引き出す加熱技術、そして存分に味わうためのデザイン。これらすべてにこだわり抜くことで満足感のある味と香り、そして豊かな時間を提供します。

「Ploom AURA」は、すべての加熱式を過去に変えるために誕生した「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイスです。たばこ葉の喫味成分を余すことなく抽出する”SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感、そしてたばこ本来の味と吸いごたえを最初から最後までお愉しみいただけます。また、”HEAT SELECT SYSTEM”により、お客様ご自身に最適な一服をお選びいただくことが可能です。さらに、美しさと実用性を兼ね備えた、繊細で有機的な曲線とコンパクトでスリムなフォルムにより、快適な使い心地を実現しました。「Ploom AURA」は味わい、美しさ、心地よさ、すべてを革新し、お客様に格別の一服を約束します。

「Ploom CUBE」は、「Ploom AURA」同様の味わい・機能を、プルームブランドの原点のスタイルでお愉しみいただける加熱式たばこ用デバイスです。ラウンデッドキューブ形状を採用し、手のひらに収まるデザインに仕上げました。「Ploom CUBE」は味わいにもデザインにも妥協しないお客様に、もうひとつの選択肢をお届けします。

＜Ploom専用カスタマーサービス＞

電話番号：0120-108-513

受付時間：10:00～21:00

休業日：12月30日～1月4日