全ての抹茶好きにおくる、THE MATCHA TOKYO×planet rollsのコラボレーションによる新商品を発売！

株式会社 大泉工場

株式会社大泉工場（本社：埼玉県川口市、代表取締役：大泉寛太郎、以下、大泉工場）が展開するプラントベース・ロールブランド「planet rolls」は、日本発のオーガニック抹茶ブランド「THE MATCHA TOKYO」とのコラボレーション商品を、2026年6月22日（月）よりplanet rolls公式ECサイトにて販売いたします。

今回登場するのは、「THE MATCHA TOKYO」のオーガニック抹茶・ほうじ茶を使用した「抹茶」「ほうじ茶」「抹茶・ほうじ茶MIX」の3商品。先行販売後は、2026年7月オープン予定の「THE MATCHA TOKYO」新店舗でも販売を予定しています。

THE MATCHA TOKYOとplanet rolls、2つのブランドがおくる“自然由来のおいしさ”

「THE MATCHA TOKYO」は、「世界中の人々に本物の抹茶を届ける」ことを掲げ、オーガニック抹茶を通じて、抹茶の新しい楽しみ方を提案するブランドです。

一方、「planet rolls」は、動物性食材を使用せず、乳化剤・保存料・増粘多糖類といった食品添加物も使用しないプラントベース・ロールのブランドです。天然花酵母で長時間発酵させたもちもちの生地と、有機栽培をはじめとしたナチュラルな素材を組み合わせ、からだにも地球にもやさしいおやつを提案しています。

今回のコラボレーションは、「THE MATCHA TOKYO」が大切にするオーガニック素材へのこだわりと、「planet rolls」が目指す“植物性のおいしさを日常に届ける”という想いが重なり、実現しました。

抹茶好きに届けたい、香りと旨みを楽しむ3つの新商品

今回発売するコラボレーション商品には、「THE MATCHA TOKYO」のオーガニック抹茶・ほうじ茶を贅沢に使用しています。天然花酵母で長時間発酵させた「planet rolls」のもちもち生地に、抹茶のほろ苦さや深い旨み、ほうじ茶の香ばしく奥深い風味を合わせました。

プラントベースでありながら、満足感のある味わいに仕上げており、抹茶・ほうじ茶好きの方はもちろん、日々のおやつやギフトにもおすすめの商品です。

「planet rolls」では、本商品の発売を通じて、健康志向にとどまらない“地球にもやさしい選択肢”としてのプラントベースを、より多くの方に楽しく、身近に感じていただくことを目指します。

商品情報

THE MATCHA TOKYO × planet rolls

抹茶

THE MATCHA TOKYOのオーガニック抹茶を使用。

天然花酵母で長時間発酵させたもちもち生地と、抹茶のほろ苦さ・深い旨みが楽しめるプラントベースロールです。

価格： 6個入り 3,500円（税込）

販売開始： 2026年6月22日（月）

販売場所： planet rolls公式ECサイト

THE MATCHA TOKYO × planet rolls

ほうじ茶

THE MATCHA TOKYOのオーガニックほうじ茶を使用。

天然花酵母で長時間発酵させたもちもち生地と、香ばしく奥深いほうじ茶の風味が楽しめるプラントベースロールです。

価格： 6個入り 3,500円（税込）

販売開始： 2026年6月22日（月）

販売場所： planet rolls公式ECサイト

THE MATCHA TOKYO × planet rolls

抹茶・ほうじ茶MIX

THE MATCHA TOKYOのオーガニック抹茶・ほうじ茶を使用。

人気フレーバー2種を詰め合わせた、特別なMIX BOXです。抹茶の深い旨みと、ほうじ茶の香ばしさを食べ比べながらお楽しみいただけます。

内容： 抹茶・ほうじ茶 各3個／計6個入り

価格： 3,500円（税込）

販売開始： 2026年6月22日（月）

販売場所： planet rolls公式ECサイト

※「THE MATCHA TOKYO」の7月オープン予定の新店舗では、抹茶／ほうじ茶をそれぞれ単品で販売予定です。6個入りセットでの販売ではございません。

「planet rolls」について

planet rollsは、大泉工場が運営するプラントベース・カフェ「1110 CAFE/BAKERY」で不動の人気を誇る「ザ・シナモンロール」を原点に開発されました。桃の花から採れた天然の「花酵母」や国産小麦「ゆめちから」を100%使用し、ゆっくり発酵させたもっちりとした生地、豆乳をベースにしたやさしい甘さのクリーム、粗糖でカリッとキャラメリゼした底面など、おいしさを追求しています。

また、乳化剤・保存料・増粘多糖類といった食品添加物は使用せず、動物性食材を一切使用しないプラントベースの商品であること、製造工房では100%再生可能エネルギーを使用していることなど、“人にも地球にもやさしいプラントベース・ロール”として展開しています。

販売サイト：https://planetrolls.com/

Instagram：https://www.instagram.com/planet_rolls/

株式会社大泉工場について

株式会社大泉工場は「地球を笑顔で満たし、素敵な環境を創造する」というパーパスのもと、人と自然が調和する未来を目指し、持続可能な社会の実現に貢献するため、発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」の製造・販売、プラントベース・カフェの運営、ファーマーズマーケットの企画・運営など、ウェルネス・環境配慮を軸に多岐にわたる事業を展開しています。

会社名 ： 株式会社大泉工場

代表者 ： 代表取締役 大泉寛太郎

本社所在地： 埼玉県川口市領家5-4-1

設立 ： 1938年3月（1917年3月創業）

資本金 ： 20,000,000円

URL ： https://www.oks-j.com/

お問合せ ： https://www.oks-j.com/contact

事業内容：

_SHIP KOMBUCHA（コンブチャの製造・販売）／ 1110 CAFE/BAKERY ／ BROOKS GREENLIT CAFE ／ CAMPUS（スペースレンタル・OKS CAMPUS MARKET等のイベント企画運営）／ Goodnature（コールドプレスジュースマシン販売・修理）／ FUTURE FUN FOOD（ポップコーンマシンの販売・修理）／ Food Products 事業 ／ 不動産管理