アイデムフォトギャラリー［シリウス］亀井 正樹写真展 「向こうの丘のパラダイス -想い出の向ヶ丘遊園地　’90s～2002-」 期間：2026年6月25日（木）～7月1日（水）

株式会社アイデム

求人広告を企画・発行する株式会社アイデム（新宿区新宿 代表取締役：椛山亮）https://www.aidem.co.jp/ が運営するフォトギャラリー[シリウス] https://www.photo-sirius.net/ は 亀井 正樹写真展 「向こうの丘のパラダイス -想い出の向ヶ丘遊園地 ’90s～2002-」を6月25日（木）～7月1日（水）に開催いたします。

亀井 正樹写真展 「向こうの丘のパラダイス -想い出の向ヶ丘遊園地 ’90s～2002-」

神奈川県・川崎市に２００２年３月まで存在していた向ヶ丘遊園地での光景を、１９９０年代末から閉園する日まで撮影し、そこに集う人々の姿をテーマにした作品です。地域のアミューズメントパークとしての園内には、昭和の雰囲気が残る懐かしい乗り物や遊具、手作り感のあるアトラクションなどが用意されていました。

作品は朝の開園とともにやって来る様子から始まり、乗り物を楽しむ親子、遊具で遊ぶ子どもたち、それを待ちくたびれた祖父祖母ら、カフェでのカップル、夕方には帰りたくないとだだをこねる子など、１日の出来事のような物語の展開で集約しました。展示の終盤には来園者を長年楽しませてくれた乗り物と最終日に行われたラストセレモニー、閉園を直前に賑わう園全景を空撮した写真で締めくくっています。

当初は発表する目的ではなく、地元の風景の記録として撮っておりましたが、閉園から約四半世紀の節目に当時の親子や家族が楽しんでいた姿を見ていただければと思います。撮影は主にモノクロフィルムを使用していたので、展示もモノクロ銀塩印画紙でのプリントに統一して半切と全紙約５５枚でまとめました。

（展示枚数：モノクロ 約55点）

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