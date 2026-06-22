沖縄 首里に新ホテルブランド「ザ グランドキャッスル 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」2027年1月1日（金）リブランドオープン
全国でホテルを展開する、コアグローバルマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：中野正純）は、沖縄県那覇市首里に位置するホテルをリブランドし、2027年1月1日（金）より「ザ グランドキャッスル 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」として新たに運営を開始することをお知らせいたします。
※新ブランド名「THE GRAND CASTLE（ザ グランドキャッスル）」は、1973年の開業以来、長年にわたり沖縄の皆様に親しまれてきたホテル「グランドキャッスル」の名称を受け継ぐものです。10年の歳月を経て、コンセプトも新たに「グランドキャッスル」がこの地に蘇ります。
【今後のスケジュール】
2026年6月30日：メディア向け記者会見にて、詳細な最新情報を発表いたします。
2027年1月1日（金）：コアグローバルマネジメントによる運営開始。
当社の上位ブランドとして展開いたします。
【公式ティザーサイト：先行ご予約開始】
また本発表にあたり、公式ティザーサイトからの先行ご予約を開始いたします。
詳細は下記URLよりご確認ください。
ザ グランドキャッスル 那覇 首里城 by ヒューイットリゾートオフィシャルサイト：https://www.grandcastle.jp
【ホテル概要】
名称：ザ グランドキャッスル 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート
（英語表記：THE GRAND CASTLE NAHA SHURIJO by Hewitt Resort）
所在地：沖縄県那覇市首里山川町1-132-1
運営開始：2027年1月1日（金）
【会社概要】
社名：コアグローバルマネジメント株式会社
代表者：代表取締役 中野 正純（Masazumi Nakano）
所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 23階
設立：2007年7月4日
事業内容：ホテル運営事業（国内35施設）ほか
展開ブランド：源泉一途（NEW）、リージョニア by クインテッサ（NEW）、ヒューイットリゾート、ヒューイットホテル、クインテッサホテル、ザ エディスターホテル、オーベルジュほまち 三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと
コアグローバルマネジメント株式会社 オフィシャルサイト：https://cgman.jp/