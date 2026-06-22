沖縄 首里に新ホテルブランド「ザ グランドキャッスル 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」2027年1月1日（金）リブランドオープン

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コアグローバルマネジメント株式会社


全国でホテルを展開する、コアグローバルマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：中野正純）は、沖縄県那覇市首里に位置するホテルをリブランドし、2027年1月1日（金）より「ザ グランドキャッスル 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」として新たに運営を開始することをお知らせいたします。


※新ブランド名「THE GRAND CASTLE（ザ グランドキャッスル）」は、1973年の開業以来、長年にわたり沖縄の皆様に親しまれてきたホテル「グランドキャッスル」の名称を受け継ぐものです。10年の歳月を経て、コンセプトも新たに「グランドキャッスル」がこの地に蘇ります。



【今後のスケジュール】


2026年6月30日：メディア向け記者会見にて、詳細な最新情報を発表いたします。


2027年1月1日（金）：コアグローバルマネジメントによる運営開始。


当社の上位ブランドとして展開いたします。



【公式ティザーサイト：先行ご予約開始】


また本発表にあたり、公式ティザーサイトからの先行ご予約を開始いたします。


詳細は下記URLよりご確認ください。


ザ グランドキャッスル 那覇 首里城 by ヒューイットリゾートオフィシャルサイト：https://www.grandcastle.jp



【ホテル概要】


名称：ザ グランドキャッスル 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート


（英語表記：THE GRAND CASTLE NAHA SHURIJO by Hewitt Resort）


所在地：沖縄県那覇市首里山川町1-132-1


運営開始：2027年1月1日（金）



【会社概要】


社名：コアグローバルマネジメント株式会社


代表者：代表取締役　中野 正純（Masazumi Nakano）


所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 23階


設立：2007年7月4日


事業内容：ホテル運営事業（国内35施設）ほか


展開ブランド：源泉一途（NEW）、リージョニア by クインテッサ（NEW）、ヒューイットリゾート、ヒューイットホテル、クインテッサホテル、ザ エディスターホテル、オーベルジュほまち 三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと



コアグローバルマネジメント株式会社 オフィシャルサイト：https://cgman.jp/