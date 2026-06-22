【速報】夏の航空券+宿、今予約するのが″正解″だった。FDA×グッドトリップエクスプレスが仕掛ける8日間のタイムセールを見逃さないで。

日本空輸株式会社

日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）が運営する旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（グットリ）』は、2026年6月23日より、「フジドリームエアラインズ（FDA）利用」【今をたのしむ☆】”第23弾タイムセール”の販売を開始いたします。

商品・サービスの概要

気づけば、もう目の前に迫る「夏」。

カレンダーに並ぶ夏休みやお盆の文字を見て、「そろそろ計画しないと…」と、ほんの少し焦りを感じていませんか？

「でも、今から航空券とホテルを別々に探すのは大変そう…」

「どうせもう高いんでしょ？」

そんな風に、今年の夏を諦めかけているあなたにこそ、知ってほしい情報があります。

空のパートナー「フジドリームエアラインズ(FDA)」と、旅のパートナー「グッドトリップエクスプレス」が、あなたのための最高の夏をエスコートします。

■なぜ「今」がチャンスなのか？3つの理由

- 「空の移動」と「地上の滞在」タッグを組んで旅をサポートFDAの快適なフライトと、グッドトリップエクスプレスが厳選した豊富なホテル。この強力なタッグだからこそ実現した、品質も価格も妥協しない旅がここにあります。- 夏休み・お盆のピークシーズンが対象！「セールって言っても、対象期間が微妙なんじゃ…」なんて心配はご無用。今回の搭乗期間は7月1日～9月30日。夏休みもお盆も9月の連休も、まるっとカバーしています。- 浮いたお金で、旅はもっと楽しくなる航空券と宿泊をセットにすることで、トータルの旅行費用をぐっと抑えることが可能に。浮いたお金で、旅先のディナーを少しリッチにしたり、現地のアクティビティを一つ追加したり…。あなたの旅は、もっと豊かで思い出深いものになるはずです。

ただし、このチャンスは6月30日までのわずか8日間だけ。

席数には限りがあります。人気の路線や日程は、早い者勝ちです。

最高の夏にするためのチケットは、今すぐ手に入れてください。

〇ご予約は出発日の前日15時までOK！

〇受託手荷物20Kgまで無料♪

〇帰路延長は最大14日間までOK！

「いつか行きたい」を「この夏行く！」に変える最高のチャンスが、今あなたの目の前にあります。

最高の夏は、もう始まっています。さあ、今すぐ旅の計画を始めませんか？

■タイムセール概要

■ オンライン予約が不安な方も安心のサポート体制

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/68_1_b31815b7ab97d2e3a17a54b19cf6683b.jpg?v=202606221052 ]【対象路線】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/68_2_e0222c689d4cad0c2e486894c25a31af.jpg?v=202606221052 ]

「予約画面が進まない」「サイトの操作方法がわからない」など、万が一ご予約の際にお困りのことがございましたら、当社カスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。 途中で諦めてしまう前に、専任スタッフがお客様のご予約をしっかりとサポートさせていただきます。また、サイトに関するご要望やご不明点等も随時受け付けております。

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：050-3538-2605

メールアドレス：gte@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～18：00（月～金） / 10：00～15：00（土）

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）

■ アプリで更に1,500円offクーポンプレゼント♪

■ グットリアプリ：https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr(https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr)

「GOOD TRIP EXPRESS（愛称：グットリ）」は、飛行機とホテルを自由に組み合わせ、お得な価格で簡単に予約できる便利な旅行アプリです。

JAL・スカイマーク・FDA・Peachなどと連携した信頼のフライト提供に加え、アプリ上で座席指定まで完結できるスムーズな操作性が大きな特徴。他社にはないユニークなツアー企画も充実しており、旅行者一人ひとりのニーズに合わせた最適な旅のプランをスマートに実現します。

さらに、アプリ会員になるとお得な特典が盛りだくさん！毎日チャレンジできる「運試しお得くじ」や、誕生月にもらえる「10%OFFのバースデークーポン」など、嬉しいキャンペーンも実施中です。

次のご旅行は、ぜひ「グットリ」で快適＆お得に計画してみませんか？