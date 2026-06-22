【完売御礼】清酒酵母発酵を活用した純国産コーヒー『吟彩』、6月25日より再販決定

明和産業株式会社商品外観

明和産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田 毅、以下「当社」）は、月桂冠株式会社（本社：京都府京都市伏見区、代表取締役社長：大倉 治彦、以下「月桂冠」）との協業により開発した「清酒酵母発酵 純国産コーヒー」の新ブランド『吟彩（GINSAI COFFEE 100% MADE IN JAPAN）』が、2026年6月1日の販売開始からわずか1週間で完売したことをお知らせいたします。

このたび追加販売分を準備できたため、『吟彩』を6月25日(木)より再販いたします。

希少な「純国産コーヒー」×「清酒酵母」。日本の伝統技術で引き出す香味

『吟彩』は、当社・成田農園で収穫した貴重なコーヒーチェリーに加え、国産コーヒーのパイオニアである「やまこうファーム」様より調達した、国内で育まれた高品質なコーヒーチェリーを厳選して使用しています。これらの豆を、月桂冠が100年以上にわたり培ってきた清酒発酵技術により、門外不出の清酒酵母で特別に発酵。清酒酵母発酵によって、従来のコーヒーにはない、吟醸香を想起させる華やかな香りと、透明感のあるすっきりとした後味を実現しました。

日本の大地が育んだコーヒーと、日本酒の伝統技術が出会って生まれた、“日本発”の新しいコーヒー体験をお届けします。

商品概要と販売詳細

パッケージ

■ 商品名

吟彩

（GINSAI COFFEE 100% MADE IN JAPAN）

■ 内容量

ドリップバッグコーヒー 3袋入り（10g/袋×3）

■ 価格

3,240円（税込）

■ 販売開始日

2026年6月25日(木)

■ 販売場所

月桂冠大倉記念館

〒612-8660 京都府京都市伏見区南浜町247番地

販売開始から1週間で完売。お客様の声

販売開始初日より大きな反響をいただき、国内外を問わず多くのお客様にお買い求めいただきました。ギフトショップへお越しのお客様からは、次のようなお声も寄せられています。

「日本産のコーヒーがあるなんて初めて知った」

「どんな味なのか気になる。ぜひ飲んでみたい」

「日本酒の発酵技術を使うなんて面白い」

今回の再販を機に、ぜひ『吟彩』をお手に取ってお楽しみください。

開発背景：「コーヒー2050年問題」への挑戦

『吟彩』誕生の背景には、地球温暖化の影響により、2050年までにコーヒーの生産適地が大幅に減少するといわれる「コーヒー2050年問題」があります。世界的にコーヒー栽培が難しくなる中、99％以上を輸入に頼る日本においても、持続可能な供給体制の構築が求められています。当社は、精密な管理技術を生かして純国産コーヒーの栽培に挑戦することで、将来のコーヒー文化を守り、地域農業の新たな可能性を切り拓くことを目指してまいります。

大倉記念館ギフトショップ

【本件に関するお問い合わせ先】

明和産業株式会社 事業推進部

〒100-8311 東京都千代田区丸の内三丁目3番１号新東京ビル3階

TEL：050-3092-6730 FAX：03-3240-9542

Email：bpd@meiwa.co.jp