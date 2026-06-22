約7割が「七夕に特別なごちそうを食べたい」食卓に“天の川”が広がる！「銀のさら」初の「七夕モチーフのちらし寿司」2026年6月22日（月）～期間限定販売

株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス

株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：江見 朗）は、グループ企業が展開する、宅配寿司「銀のさら」（以下「銀のさら」）において、家族や大切な人と心をつなぐ「おうちイベント」を新提案。七夕向け特別商品を2026年6月22日（月）～7月12日（日）の期間、公式WEBサイト・公式アプリ限定で販売します。また、七夕当日の2026年7月7日（火）には、「デリポイント20倍キャンペーン」を実施します。※商品販売ページ：https://www.ginsara.jp/campaign/202607_tanabata-monogatari/

■おうちで手軽にワクワク体験！「銀のさら」初の「七夕モチーフのちらし寿司」

「七夕という季節行事をおうちで手軽に、ワクワクする形で体験してほしい」という想いから、七夕限定商品として『天の川』とお子様向け商品の『いちばんぼし』が誕生しました。

お重を夜空のキャンバスに見立て、寿司ネタで“天の川”や“星”を巧みに表現。まるで銀河が広がるような、お客様の驚きとお子様の笑顔を引き出す、「銀のさら」初となるデザインとおいしさの両立に挑戦した「七夕モチーフのちらし寿司」です。

『天の川』1,706円（税込）『いちばんぼし』1,058円（税込）

8月の夏休み・お盆休みという家族が集まる一大シーズンを前に、「家族や大切な人と心をつなぐ食卓」として、まずは一足早い七夕を盛り上げます。

年に一度しか訪れない「七夕」というロマンチックなイベントを、ただ食事をするだけでなく、同商品を目にした瞬間の驚きから家族みんなで笑顔をシェアする「特別な体験」をお届けします。

■データから見えた現代の七夕事情～「七夕に特別なごちそうを食べたい」人は約7割

七夕といえば「短冊に願い事を書いて笹に飾り付ける」イベントが有名ですが、当社が20～60代の男女1,005名を対象に実施した調査によると、食事に関しても、「七夕らしい食事をしたい」と思っている人が7割近く（67.2%）にのぼることが分かりました。

しかし、その「七夕らしい食事をしたい」と回答した方675名のうち、伝統的な行事食である「そうめん」を食べる人は3割未満（29.9%）に留まっているのが現状です。その背景には、そうめんに対して「ボリューム不足」や「手抜き感」といった課題を感じている人が約9割（88.2%）もいるということも分かりました。

では、現代の七夕ではどのような食事が求められているのでしょうか。

同調査では、「そうめん」以外に特別な食事やごちそうを食べる方379名のうち、最も多かったのが「ちらし寿司やお刺身などの和食料理」（32.7％）でした。

さらに、約2割（20.9%）の方は「七夕をモチーフにした料理」を楽しんでいることが分かりました。

銀のさら」では、こうした「手軽に、七夕らしくてボリュームのある『特別なごちそう』を食べたい」というお客様のニーズにお応えすべく、見た目も華やかな「七夕モチーフのちらし寿司」を開発しました。

■デリポイント※20倍キャンペーンで「七夕の食卓」をさらにお得に！

公式WEBサイト・公式アプリ・LINE公式アカウントから、2026年7月7日（火）お届けのご注文限定で、次回使えるポイントが貯まるお得なキャンペーンを実施。専用クーポンのご利用で、20倍のポイントをプレゼントします。七夕限定商品だけでなく、「銀のさら」すべての商品が対象となります。

キャンペーンの詳細は、特設ページにてご確認ください。

対象日：2026年7月7日（火）お届けのご注文

特設ページ（2026年7月1日（水）公開予定）：https://www.ginsara.jp/campaign/202607_tanabata-point20/

※「銀のさら」公式WEBサイト・公式アプリまたはお電話からご注文いただくだけでポイントが貯まり、次回以降のご注文時にポイントでお支払いができるシステムです。

ご家族や大切な人とともに、食卓を囲みながら七夕ならではの特別なひとときをお楽しみください。

「銀のさら」は、これからも食卓へ笑顔を届ける宅配寿司サービスとして、安心して楽しくお食事していただけるさまざまな取り組みを行っていきます。

【商品概要】

・『天の川』 1,706円（税込）

商品内容：サーモン・イカ・イクラ・ネギトロ・玉子・キュウリ・ネギ

・『いちばんぼし』 1,058円（税込）

商品内容：サーモン・イカ・イクラ・ネギトロ・玉子・キュウリ・枝豆・チキンナゲット・ゼリー

お届け期間：2026年6月22日（月）～7月12日（日）

☆「銀のさら」公式WEBサイト（https://www.ginsara.jp/）・公式アプリ上のみでの販売となります。

※店舗により取り扱いの無い場合があります。

※期間中であっても販売を終了させていただく場合があります。

商品についてのお問い合わせ先：ライドオンエクスプレスお客様相談室 0120-594-096

≪アンケート調査概要≫

出典：Knowns消費者リサーチ 調べ（2026年6月実施）

対象：国内20代～60代の男女／回答者数：1,005名

【「銀のさら」について】

宅配寿司市場においてシェアNo.1※ブランド。

本格的なお寿司をご自宅で楽しんでいただけるよう、厳選をかさねた自慢のネタを、ふんわり炊いたすし飯とともに、一貫一貫、ご注文をいただいてからお作りしています。

お子様からご年配の方まで、「おいしいお寿司をもっと身近に」をコンセプトに、商品力・サービス力に徹底的にこだわっています。

※株式会社富士経済（外食産業マーケティング便覧2025No.1<宅配ずしチェーン・2024年実績>）

「銀のさら」公式WEBサイト：https://www.ginsara.jp/

【株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス 概要】

法人名：株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス

代表：代表取締役社長 江見 朗

所在地：〒108-6317東京都港区三田3-5-27 住友不動産東京三田サウスタワー17階

電話：03-5444-3850

設立：2001年7月31日

事業内容：フードデリバリーチェーンの経営管理業務

コーポレートサイト：https://www.rideonexpresshd.co.jp/