AI健康アプリ『カロママ プラス』、がん患者の方々を支援する「食事療養コース」におけるレシピ提案を改良

株式会社Wellmira

ヘルステック企業の株式会社Wellmira（代表取締役社長兼CEO：渡辺敏成、以下「当社」）は、AI健康アプリ『カロママ プラス』において、がん患者の方々の食生活をサポートするための健康プログラムコース「食事療養コース」のレシピ提案ロジックの機能改修に取り組み、がん患者の方々に、より多様なレシピが提案されるようになりました。本機能改修は、国立がん研究センター東病院の管理栄養士の協力のもと実施し、2026年5月16日(土)・17日(日)に開催された「第11回 日本がんサポーティブケア学会」で紹介されました。

■医療機関と民間企業が協力して誕生、がん患者の方々の食生活をサポートするプログラム『食事療養コース』とは

昨今、アプリを活用した食事管理の有用性がさまざまな分野で報告されており、その対象はがん患者の方々にも広がっています。特に、症状や体調の変化など個々の状態に応じた食事療養の重要性が高まる中、適切かつ多様な食事提案が求められています。

当社は、AI健康アプリ『カロママ プラス』の健康プログラムコースの1つとして、がん患者の方々の食生活支援を目的とした「食事療養コース」を、国立がん研究センター東病院、三井不動産株式会社との共同研究として開発し、2022年7月より「三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド」（運営：三井不動産株式会社）に滞在するがん患者の方々とご家族にご利用いただいています。

本コースは、がん治療に伴う症状や体調、生活スタイルなどに合わせたレシピが提案できるよう、提案ロジックを国立がん研究センター東病院の管理栄養士が監修しています。

■より多様なレシピを提案できるよう機能改修、本取り組みを「第11回 日本がんサポーティブケア学会」で紹介

第11回 日本がんサポーティブケア学会の発表内容サマリー

・ 『カロママ プラス』の運用実績の分析結果をもとに、「食事療養コース」で提案されるレシピについて、除外基準を改修。また、登録レシピ157品全ての対応症状等を再検討した。

・ レシピ提案の多様性を評価する指標として、提案1件あたりの提案レシピ数（提案レシピ数/提案回数）を月別で算出した。

・ 月別の提案1件あたりの提案レシピ数を改修前後で比較した結果、多様性を評価する指標が有意に上昇し、提案されるレシピの偏りを軽減することができた。

今後も、医療機関をはじめとする多様なステークホルダーや専門家と協力し、がん患者の方々が無理なく実践できる食生活の実現を支援するサービスの提供を目指します。

＜参考リリース＞

スマートライフパス柏の葉にて、がん患者が「バイタルデータ」と「食事」を管理できるサービスを提供開始

https://www.wellmira.jp/news/press/950/

■AI健康アプリ「カロママ プラス」概要

AI健康アプリ「カロママ プラス」は、食事・運動・睡眠などのライフログや健康診断結果、ウェアラブルデバイスから連携したPHR（※１）を記録すると、パーソナルAIコーチ「カロママ」から実践的でパーソナルな健康アドバイスが届くアプリです。「ダイエット」や「健康維持」など健康づくりの目的に応じたコースから選択でき、食事の写真を撮るだけで、AIがエネルギーや栄養バランスを自動で分析し、最適な食材や献立を提案します。個人・法人共に利用が可能で、企業・健康保険組合の健康経営での活用の他、自治体やスポーツクラブにも導入されています。

（※１）PHR とは：Personal Health Record（パーソナル・ヘルス・レコード）、個人の健康や身体の情報を記録した健康・医療・介護などのデータのこと

■会社概要：株式会社Wellmira

『世界中の誰もが、自然に健康になれる社会を創る』をミッションに、個人に関わるあらゆる健康データ、PHR（Personal Health Record）を活用してWellnessのミライを創造するヘルステック企業です。個人の行動変容、企業のヘルスケアに関する課題を、テクノロジーを活用し、プロフェッショナルが共創して解決します。

【商 号】 株式会社Wellmira

【本 社】 東京都千代田区神田須田町1丁目23-1 住友不動産神田ビル2号館11階

【設 立】 2002年7月25日

【資本金】 1億円

【代表者】代表取締役社長兼CEO 渡辺敏成

【URL】https://www.wellmira.jp/

【事業内容】

・企業/健保/自治体/スポーツクラブ向けAI健康アプリ「カロママ プラス」

・健康経営サポートサービスの歩数計アプリ 「RenoBody」

・指導員×AIのハイブリッド型オンライン特定保健指導サービス「カロママオンライン」

・管理栄養士・栄養士向けのポータルサイト「かわるPro」

その他、ヘルスケアITサービスの開発、食や健康関連のメディア運営