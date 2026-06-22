アイエスエフネットジョイとアイエスエフネットベネフィットが合同で、春のクリーンアップデイを開催しました

株式会社アイエスエフネット

アイエスエフネットグループ（本社：東京都港区、代表：渡邉幸義）は、2026年5月23日（土）、全国のアイエスエフネットジョイおよびアイエスエフネットベネフィットの各事業所周辺の清掃を行う「クリーンアップデイ」を開催しました。本活動には利用者さまやそのご家族、社員を含む計169名が参加しました。





▲当日の清掃活動の様子

◆クリーンアップデイ開催の背景

アイエスエフネットグループは、“愛のあるボランティア活動”の通称として「愛ぼら」と名付け、清掃活動をはじめとしたボランティア活動を定期的に行っております。今回のクリーンアップデイも愛ぼらの一環として開催しており、こうした活動を通じて、地域社会への貢献を目指しています。

◆当日の様子

当日は天候にも恵まれ、参加者はグループに分かれて事業所周辺のゴミ拾い、草刈り、枝の撤去などを行いました。大きなゴミの処理方法について皆で考える場面もあり、環境問題への意識を高める機会にもなりました。また、外での活動後には参加者でお弁当を囲み、和やかな雰囲気の中で交流を深めました。

参加者からは、以下のような前向きな感想が多く寄せられています。



「事業所周りの草や枝をきれいにできて、スッキリした」

「暑かったですが、町がきれいになってうれしかった」

「天気がよくて、皆で協力してできたので楽しかった」

「大きなゴミがあり、どう処理したらよいか考えるきっかけになった」

「外での活動の後で食べたお弁当が美味しかった。また頑張って、皆で食べたい」

◆愛ぼら活動について

「愛ぼら」とは、”愛のあるボランティア”活動の略称です。有志の社員が活動に参加しています。

アイエスエフネットでは、経営理念の一つに「地域社会、グローバルな社会への貢献」を掲げており、この経営理念のもと、創業当初から愛ぼら活動を続けてまいりました。

2019年頃から感染拡大が続いた新型コロナウイルスの影響で、愛ぼら活動は一時中止していましたが、2023年7月より対面での実施を再開いたしました。

この度のボランティア活動も「愛ぼら」の一環として実施しています。



アイエスエフネットグループでは、今後も経営理念の実現を目指し、より一層地域社会への貢献に努めてまいります。

◆アイエスエフネットグループについて

アイエスエフネットグループは、グループ社員約2,700名が一体となり、「IT」と「障がい者支援事業」を柱に、国内および海外のITインフラなど多くのお客さまのビジネスを支えるITサービスを提供しています。また、多様な方々がお互いを尊重し認め合い、それぞれを受け入れながらともに成長していくため、ダイバーシティ（多様性を認め）とインクルージョン（個々を活かす）を掛け合わせた「ダイバーイン雇用」にも取り組み雇用創出に尽力しています。

アイエスエフネットグループHP：https://www.isfnet.co.jp/

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