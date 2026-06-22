Podcast「日本IBM　誰かに話したくなる“○○”の話」にサイバーセキュリティの第一線で活躍する専門家がゲストとして登場。テーマは、生成AI起点で加速する“サイバーリスクの地殻変動”。

株式会社SBT日本IBM サイバーリスクの地殻変動

配信URL：

日本IBM：https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/jp-ja/report/ibm-cyber-risk-shift-podcast

Podcast 配信URL：https://lnk.to/IBMpodcast

このPodcastでは、シリーズごとにテーマを設け、日本IBMの専門家や各分野の第一線で活躍するゲストを迎えて、未来を形作る重要なトピックについて、深く掘り下げたディスカッションを行います。今回は緊急企画として、 “サイバーリスクの地殻変動”というテーマでお届けします。生成AIの急速な進化を背景に、いま大きく変わりつつあるサイバーリスクの実態と、企業に求められる備えを、セキュリティの専門家とともに読み解く対談シリーズです。

本シリーズは全四話の構成でお届けします。第一話、第二話では、生成AI時代におけるサイバーリスクの深刻度や現場で起きている変化、企業がこのテーマをどのような経営課題として捉えるべきかを議論します。第三話、第四話では、そうした環境変化を踏まえ、企業はどのように備えるべきか、どのような対策や運用が求められるのかを具体的に考えていきます。

生成AIの進化を止めることはできない一方で、その進化に伴って生まれる脅威にどう備えるかは、あらゆる企業にとって避けて通れないテーマになりつつあります。サイバーセキュリティの第一線で活躍する専門家による洞察に満ちた対話は、“誰かに話したくなる”特別な気づきをもたらす内容になっています。

サイバーセキュリティの現在地とこれからをともに見つめ直すこの企画。変化の時代に企業が向き合うべき課題を考えるヒントとして、お楽しみいただけます。

また、IBMのシンクタンク組織であるIBM Institute for Business Value (IBV) は、パロアルトネットワークス株式会社と共著レポート「捉えどころのない脅威に、しなやかな防御で」(https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/jp-ja/report/agentic-ai-cybersecurity)の日本版を公開しました。

本レポートでは、エージェント型AIの進展に伴い、AIインフラや運用そのものが新たな攻撃対象となる中で求められるセキュリティー変革と、AIを守り、AIで守る次世代のセキュリティー・アプローチを提示しています。1,000名の経営層を対象としたグローバル調査に基づく知見です。

ぜひ本Podcastとあわせてご覧ください。

Podcast「日本IBM 誰かに話したくなる“〇〇”の話～緊急企画“サイバーリスクの地殻変動”の話～」

ホスト

藤森 慶太

日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員

コンサルティング事業本部

成長戦略統括事業部

ハイブリットクラウド＆データ担当

ゲスト

第一話、第二話

染谷 征良

パロアルトネットワークス株式会社 チーフサイバーセキュリティストラテジスト

浅野 正治

日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員

コンサルティング事業本部

成長戦略統括事業部

サイバーセキュリティー事業担当

第三話、第四話

佐々木 健介

パロアルトネットワークス株式会社 Unit 42 Consulting Director

藏本 雄一

日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 / CISO

コンサルティング事業本部

成長戦略統括事業部

サイバーセキュリティー事業

セキュリティー・ソリューション & デリバリー担当

Podcast「日本IBM 誰かに話したくなる“〇〇”の話」とは

日本IBM 誰かに話したくなる“〇〇”の話

シリーズごとに異なるテーマを掲げ、IBMの専門家や各分野の第一線で活躍するゲストを迎えて、未来を形づくるトピックを深く掘り下げるPodcastシリーズです。テクノロジー、社会、働き方、経営──多様なテーマに応じて、ホストの藤森慶太が本質に迫る議論をナビゲート。専門的な知見を、明日誰かに話したくなる“気づき”へと変えていきます。

第1シリーズ：誰かに話したくなる“生成AI”の話

第2シリーズ：誰かに話したくなる“ミライ”の話

第3シリーズ：誰かに話したくなる“グレート・リセット”の話

第4シリーズ：誰かに話したくなる“2035年のCEO”の話

緊急企画：誰かに話したくなる“サイバーリスクの地殻変動”の話

配信情報

「日本IBM 誰かに話したくなる“〇〇”の話～緊急企画“サイバーリスクの地殻変動”の話～」

エピソード配信日時：2026年6月22日（月）、2026年6月24日（水）、2026年6月29日（月）、2026年7月1日（月）

配信先 : Apple Podcast、Spotify、Youtube Music等 Podcasts主要リスニングサービス

配信URL： https://lnk.to/IBMpodcast

ご意見・ご感想：http://bit.ly/IBM-podcast-form

日本IBMについて

日本IBMは、世界175カ国以上でビジネスを展開するIBMコーポレーションの日本法人で、基礎研究をはじめ、ビジネス・コンサルティングから、ITシステムの構築、保守まで一貫したサービスの提供を通じて、お客様の企業変革やデジタル・トランスフォーメーションを支援しています。詳細については、 https://www.ibm.com/jp-ja/ をご参照ください。

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