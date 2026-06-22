参加スポット数が昨年の2倍、38か所に拡大　5周年を迎える「あまなつ2026」開催　グルメ・スイーツ・観光施設を巡るスタンプラリー

愛知県

あま市観光協会では、市内のスイーツ店、カフェなどをはじめとする人気飲食店、観光施設、マルシェなどを巡るスタンプラリー「あまなつ2026」を、2026年7月1日（水）から10月3日（土）まで開催します。5周年を迎える今年は、対象スポット数が昨年の2倍となる38か所へ拡大し、過去最大規模で開催します。

本スタンプラリーは、市内の人気スイーツ店やカフェを中心に、市内外の多くの方々にご参加いただいている周遊型イベントです。今年は、あま市ならではの魅力をより幅広く楽しんでいただけるよう、スイーツ店に加え、飲食店や観光施設なども新たに参加します。地元名産の七宝味噌を使用したスイーツを味わうことができる「七宝味噌直売所あまの蔵」や、国の重要文化財を見学できる甚目寺観音など、多彩なスポットが加わり、これまで以上にあま市の魅力を満喫していただくことができます。また、参加者は、対象スポットでの飲食や買い物、体験をしながらスタンプを集めることで、ギフトカードやあま市の特産品などが当たる抽選に応募可能です。

本年度のパンフレットデザインは、日本デザイナー芸術学院の学生が担当しました。あま市観光協会キャラクター「あまくま」をモチーフに、「甘い」をテーマとした夏らしく親しみやすいデザインに仕上げています。

本イベントを通じて、市内外の皆さまにあま市の魅力ある店舗やスポットを楽しみながら巡っていただき、市内周遊の促進と地域のにぎわい創出につなげていきます。ぜひ「あまなつ2026」にご参加いただき、あま市ならではのグルメやスイーツ、観光スポットを巡りながら、新たな魅力を発見し、夏の思い出づくりをお楽しみください。

■開催概要

日時：2026年7月1日（水）～10月3日（土）

ラリースポット：あま市内の参加店舗（26店舗）

スポット・マルシェ（12カ所）

主催：あま市観光協会

公式HP：https://ama-kankou.jp/amanatsu2026/

■参加方法

１.参加店舗で飲食やお買い物の他、体験＆イベント参加

２.お会計時等にスタンプをゲット

３.スタンプを４個集めたら応募フォームに入力し応募完了（お一人最大9口応募可能）

※スタンプカードは参加店舗、市役所及びあま市七宝焼アートヴィレッジなどで配布