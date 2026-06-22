SGホールディングスグループで、電報サービス『VERY CARD for Business』（https://www.keicho.net/）を提供している佐川ヒューモニー株式会社（本社：東京都江東区 代表取締役社長：田辺 正己）は、用途やシーン、ご予算に合わせて選べる季節の花のフラワーギフトとして、『花束3種／アレンジメントフラワー4種』全7商品を2026年6月22日（月）より発売しました。



花束 10（Sサイズ） ピンク



花束 30（Mサイズ） オレンジ



アレンジメントフラワー 10（Sサイズ） イエロー



アレンジメントフラワー 50（Lサイズ） パープル



■商品特徴

・フローリスト※1による仕立て

提携生花店のプロのフローリストが、季節のお花とフレッシュなグリーンを組み合わせ、彩り豊かなフラワーギフトをお届けします。

・選べる2つのスタイル

手渡しで贈る定番の「花束」と、器付きで届いてすぐに飾れる「アレンジメントフラワー」の2タイプをご用意しました。

・豊富なサイズとカラー展開

ご予算や設置スペースに合わせて選べる「花束3種」「アレンジメントフラワー4種」 の全7種類をご用意。さらに最大8色の豊富なカラーバリエーションを展開します。

■開発背景

法人の就任祝い、開店祝い、周年祝いなどの贈答シーンでは、お届け先の環境や用途に応じたギフト選びが求められます。そこで当社では、お届け先や用途に応じて選びやすいフラワーギフトとして、新たにラインアップいたしました。

花束タイプは手渡しでの贈呈やご自宅で楽しむ用途に、アレンジメントフラワータイプは器付きで届いてすぐに飾れる用途に適しており、さまざまなお祝いシーンに対応します。

■商品概要

商品名 ：花束3種／アレンジメントフラワー4種

発売日 ：2026年6月22日（月）

販売方法 ：VERY CARD for Business サイト（https://www.keicho.net/）にて販売

商品ページ ： https://image.keicho.net/information/PDF/info_20260622.pdf

※すべての商品に送料が含まれています。

※季節や仕入れ状況により花材が変更となる場合があります。

※仕上がりや印象が画像と異なる場合があります。

■商品ラインアップ詳細

【花束タイプ】

手渡しでのギフトや、ご自宅でお気に入りの花瓶に生けて楽しんでいただくのに最適な定番のスタイルです。

カラー：レッド、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーンホワイト、ブルー、パープル、ミックス

・花束 10（Sサイズ） / 価格： \6,330（税込）

お誕生日や感謝の気持ちを伝えるギフト、歓送迎会などにおすすめの定番サイズです。

・花束 30（Mサイズ） / 価格：\8,640（税込）

歓送迎会や記念日など、さまざまなお祝いシーンを華やかに彩るサイズです。

・花束 50（Lサイズ） / 価格：\11,610（税込）

ボリューム感のある華やかな花束で、就任祝い、周年祝いなどの特別なお祝いシーンにもおすすめです。

【アレンジメントフラワータイプ】

器付きでお届け先の手間なくそのまま飾っていただけるスタイルです。

カラー：レッド、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーンホワイト、ブルー、パープル

・アレンジメントフラワー 10（Sサイズ） / 価格： \6,880（税込）

デスクまわりや受付、玄関等、限られた省スペースにも飾りやすいコンパクトなサイズです。

・アレンジメントフラワー 30（Mサイズ） / 価格：\9,630（税込）

テーブルやカウンター等に美しく収まり、空間を華やかに彩る存在感を備えたサイズです。

・アレンジメントフラワー 50（Lサイズ） / 価格： \13,480（税込）

開店祝いや就任祝いなどのお祝いシーンにおすすめの存在感のあるサイズです。

・アレンジメントフラワー 70（XLサイズ）※2 / 価格： \20,660（税込）

ひときわ豊かなボリューム感と華やかさが目を引く主役級アレンジメント。式典や開業祝いなど特別なシーンを彩ります。

■開発者コメント

企業のお祝いごとや人生の節目を彩るフラワーギフトとして、用途やご予算に応じて選びやすいラインアップを企画しました。花束とアレンジメントフラワーの2つのスタイルをご用意することで、お届け先の環境や贈答シーンに合わせた選択が可能になります。提携生花店のフローリストが季節の花で仕上げることで、日常の中にも自然な華やかさを添えられればと考えています。

＜会社概要＞

会社名 ：佐川ヒューモニー株式会社

本社所在地 ：東京都江東区新砂1-8-2 SGHビル新砂Ⅱ5F

代表者 ：代表取締役社長 田辺 正己

URL ：https://www.humony.co.jp

事業内容 ：

1. インターネット等によるグリーティングカード、慶弔関連ギフト等通信販売事業

2. 特定信書便事業

3. 第一種貨物利用運送事業

○一般のお客さま向けサイト 『VERY CARD』：https://www.verycard.net

○法人企業さま向けサイト 『VERY CARD for Business』：https://www.keicho.net

○高級電報ギフト 『みつぼし』：https://www.mitsuboshi-denpo.jp

○LINEギフト 『サステnaギフト』：https://mall.line.me/sb/df055d2b

※1： 花や植物を扱う専門家のこと。

※2： アレンジメントフラワー70はブルーを除く6色展開。