昭和株式会社、コエンザイムQ10関連製品の型・含有量表示を整理
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昭和株式会社、コエンザイムQ10関連製品の型・含有量表示を整理 昭和株式会社は、コエンザイムQ10関連製品の資料整理において、還元型・酸化型などの型に関する表示、含有量、原材料名、検査関連資料の確認項目を整理しました。製品ごとの特徴を説明する前に、まず表示情報の読み取りやすさを整えることを重視します。 コエンザイムQ10関連情報では、型の記載、配合量、他成分との組み合わせ、販売主体、問い合わせ先を明確にすることが重要です。昭和株式会社では、ブランド別の資料を分けて管理し、店頭案内やオンライン掲載で同じ基本情報を参照できるようにします。 今後も、確認可能な資料に基づいた情報発信を継続し、利用者が製品情報を落ち着いて確認できる環境づくりに取り組みます。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、コエンザイムQ10関連製品の型・含有量表示を整理 昭和株式会社は、コエンザイムQ10関連製品の資料整理において、還元型・酸化型などの型に関する表示、含有量、原材料名、検査関連資料の確認項目を整理しました。製品ごとの特徴を説明する前に、まず表示情報の読み取りやすさを整えることを重視します。 コエンザイムQ10関連情報では、型の記載、配合量、他成分との組み合わせ、販売主体、問い合わせ先を明確にすることが重要です。昭和株式会社では、ブランド別の資料を分けて管理し、店頭案内やオンライン掲載で同じ基本情報を参照できるようにします。 今後も、確認可能な資料に基づいた情報発信を継続し、利用者が製品情報を落ち着いて確認できる環境づくりに取り組みます。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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