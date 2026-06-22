日本のチーズ市場：規模、シェア、需要、成長、および2026～2034年の予測
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日本のチーズ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のチーズ市場：規模、シェア、動向、予測（供給源別、種類別、製品別、流通チャネル別、形態別、地域別） - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のチーズ市場は2025年に56億米ドルに達し、2034年には66億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は1.73%となる見込みである。
日本のチーズ市場は、洋食の消費増加とファストフードチェーンの拡大を背景に、着実に成長を続けています。ナチュラルチーズ、プロセスチーズ、プレミアムチーズなど、さまざまなチーズ製品への需要の高まりが市場の成長を牽引しています。日本のチーズ消費の変遷は、近代食史における最も注目すべき食生活の変化の一つと言えるでしょう。戦後初期のほぼゼロだった一人当たりの消費量が、コンビニやスーパーで広く販売されている大量生産のプロセスチーズ、専門店や百貨店の食品売り場に並ぶ高級輸入ナチュラルチーズ、著名な地方生産者による職人技が光る国産チーズ、そして日本のレストラン業界全体でピザ、パスタ、洋食が普及したことで急速に拡大している外食産業向けチーズ原料セグメントなど、多岐にわたる洗練された市場へと発展しました。
日本はチーズ市場において構造的に輸入依存度が高く、輸入が総消費量の65～70%を占めています。ニュージーランドはCPTPPに基づく特恵関税アクセスにより輸入量の35～40%を供給し、オーストラリアはJAEPA関税引き下げによる競争力のある価格と地理的な近さを活かして輸入量の20～25%を供給しています。この二重供給構造により、日本のチーズ業界は、一般向け製品から高級製品まで、幅広い製品層において競争力のある供給オプションを得ています。国内主要メーカーとしては、スノーブランド北海道（メグミルク・スノーブランド）、明治乳業、Q.B.B.（六甲バター）、アデランス（カマンベール）、東ハトなどが挙げられ、さらにキリ（ベルグループ）、ラフィングカウ、プレジデント、カステロといった主要国際ブランドも、日本の輸入チーズ市場で確固たる地位を築いています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-cheese-market/requestsample
主要な市場推進要因
西洋料理の普及、ピザ市場の成長、および外食産業におけるチーズ需要
日本のレストラン、カフェ、ファストフード業界における西洋料理とイタリア料理の継続的な普及は、チーズ消費量増加の主要な構造的要因となっている。西洋料理の消費増加とファストフードチェーンの拡大は、日本のチーズ市場を牽引している。日本のピザ市場は、ピザハット、ドミノ・ピザ、ピザ・ラなどの大手チェーンに加え、拡大を続ける職人ピザ市場に支えられており、欧米以外では一人当たりのピザ消費量が最も多い市場の一つとなっている。また、モッツァレラ、チェダー、ブレンドチーズなどのピザ用チーズに対する安定した需要を生み出している。企業の社員食堂、病院の給食サービス、学校給食プログラム、ホテルの飲食部門も、調理材料として加工チーズとナチュラルチーズの使用を拡大しており、小売消費者の成長を補完する、大規模で多様な機関需要基盤を形成している。
日本のチーズ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のチーズ市場：規模、シェア、動向、予測（供給源別、種類別、製品別、流通チャネル別、形態別、地域別） - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のチーズ市場は2025年に56億米ドルに達し、2034年には66億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は1.73%となる見込みである。
日本のチーズ市場は、洋食の消費増加とファストフードチェーンの拡大を背景に、着実に成長を続けています。ナチュラルチーズ、プロセスチーズ、プレミアムチーズなど、さまざまなチーズ製品への需要の高まりが市場の成長を牽引しています。日本のチーズ消費の変遷は、近代食史における最も注目すべき食生活の変化の一つと言えるでしょう。戦後初期のほぼゼロだった一人当たりの消費量が、コンビニやスーパーで広く販売されている大量生産のプロセスチーズ、専門店や百貨店の食品売り場に並ぶ高級輸入ナチュラルチーズ、著名な地方生産者による職人技が光る国産チーズ、そして日本のレストラン業界全体でピザ、パスタ、洋食が普及したことで急速に拡大している外食産業向けチーズ原料セグメントなど、多岐にわたる洗練された市場へと発展しました。
日本はチーズ市場において構造的に輸入依存度が高く、輸入が総消費量の65～70%を占めています。ニュージーランドはCPTPPに基づく特恵関税アクセスにより輸入量の35～40%を供給し、オーストラリアはJAEPA関税引き下げによる競争力のある価格と地理的な近さを活かして輸入量の20～25%を供給しています。この二重供給構造により、日本のチーズ業界は、一般向け製品から高級製品まで、幅広い製品層において競争力のある供給オプションを得ています。国内主要メーカーとしては、スノーブランド北海道（メグミルク・スノーブランド）、明治乳業、Q.B.B.（六甲バター）、アデランス（カマンベール）、東ハトなどが挙げられ、さらにキリ（ベルグループ）、ラフィングカウ、プレジデント、カステロといった主要国際ブランドも、日本の輸入チーズ市場で確固たる地位を築いています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-cheese-market/requestsample
主要な市場推進要因
西洋料理の普及、ピザ市場の成長、および外食産業におけるチーズ需要
日本のレストラン、カフェ、ファストフード業界における西洋料理とイタリア料理の継続的な普及は、チーズ消費量増加の主要な構造的要因となっている。西洋料理の消費増加とファストフードチェーンの拡大は、日本のチーズ市場を牽引している。日本のピザ市場は、ピザハット、ドミノ・ピザ、ピザ・ラなどの大手チェーンに加え、拡大を続ける職人ピザ市場に支えられており、欧米以外では一人当たりのピザ消費量が最も多い市場の一つとなっている。また、モッツァレラ、チェダー、ブレンドチーズなどのピザ用チーズに対する安定した需要を生み出している。企業の社員食堂、病院の給食サービス、学校給食プログラム、ホテルの飲食部門も、調理材料として加工チーズとナチュラルチーズの使用を拡大しており、小売消費者の成長を補完する、大規模で多様な機関需要基盤を形成している。