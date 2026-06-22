仙台 SNS運用代行なら株式会社キングプロテアが新登場--累計動画制作1,500本超・26アカウント運用の実績を仙台エリアへ
～～～TikTok・Instagramショート動画を起点とした「丸投げSNS集客」を、仙台の店舗ビジネス・中小企業へ本格展開～～～
仙台 SNS運用代行を探す店舗オーナー・中小企業経営者に向け、株式会社キングプロテア（所在地：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月30日より、仙台エリアを対象としたTikTok・Instagramショート動画を起点とするSNS運用代行サービスの提供を正式に開始しました。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウントの同時運用ナレッジを武器に、仙台の店舗ビジネスの「伝わらない」を売上に変えます。
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仙台 SNS運用代行の需要が急増している背景--地方中小企業が抱える「発信格差」の実態
TikTokやInstagramをはじめとするショート動画プラットフォームは、2024年以降も利用者数・利用時間ともに拡大を続けています。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、20代～40代のSNS利用率は90%超に達しており、店舗や企業の情報収集経路としてもSNSが主流になりつつあります。しかし一方で、地方の中小企業・店舗経営者の多くが「SNSをやらなければならないとはわかっている、でも手が回らない」という状況に置かれています。
仙台市内でも、飲食店・美容サロン・整体院・クリニックといった店舗型ビジネスを営む経営者から「自社でInstagramに投稿してみたが全然伸びない」「TikTokを始めたが3ヶ月で更新が止まった」という声が後を絶ちません。キングプロテアが全国のクライアント相談（累計30件以上）で把握した範囲では、SNS発信に着手したものの6ヶ月以内に更新が止まってしまうケースが全体の60%を超えています（株式会社キングプロテア調べ・2026年5月・N=30件以上）。
この「SNS発信格差」は、大手チェーンと地元店舗の集客力の差を広げる一因になっています。SNS運用を内製化しようとしても、撮影・編集・投稿・分析・改善のすべてを自社でやり切るのはリソース的に難しい。だからこそ、仙台 SNS運用代行という選択肢が地元ビジネスにとってより重要な意味を持つようになっています。
キングプロテアが今回の仙台展開で提供するのは、単なる「投稿代行」ではありません。TikTok・Instagram向けのショート動画を企画・台本・撮影・編集・投稿まで一貫して担い、月次分析レポートで成果を可視化しながら改善を積み重ねる「丸投げ型の集客設計」です。仙台の店舗オーナーが本業に集中できる環境を作ることが、このサービスの出発点にあります。
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仙台 SNS運用代行で選ばれる理由--1,500本超の制作実績が生む「業種別の勝ちパターン」
株式会社キングプロテアが他のSNS運用代行と一線を画す最大の強みは、累計動画制作本数1,500本以上・現在同時運用中26アカウントという実戦データの蓄積にあります。
多くのSNS代行会社が「投稿本数を増やせば伸びる」「とりあえずトレンド音源を使えばいい」という表面的なアプローチを取りがちな中、キングプロテアは26アカウントの同時運用を通じて業種別の「伸びるフォーマット」と「避けるべき型」を実戦データとして蓄積しています。
実績として、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社マーズデザイン様では88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生を達成。単発バズではなく複数クライアントで継続的に成果を出していることが、このサービスの再現性を示しています。
SNS運用の成否を分けるポイントは「企画力」です。プラットフォームのアルゴリズムとユーザー行動を「肌感」で理解しているZ世代中心のクリエイターチームが、仙台の各業種・各店舗に合わせたコンテンツを設計します。飲食店なら「厨房の裏側」「仕込みのリアル」、美容サロンなら「施術ビフォーアフター」「スタッフの日常」、整体院なら「症状別ケアの実演」など、業種特性に合わせた企画テンプレートを複数持ち合わせており、新規アカウントの立ち上がりスピードが速いのが特徴です。
さらに、SNSで集めた注目を売上につなげるための「動画→SNSプロフィール→公式LINE/予約ページ」という最短導線の設計もあわせて提供します。バズっても予約に繋がらないという状況を防ぐために、集客全体のフローを俯瞰した設計が必要です。仙台 SNS運用代行として提供するのは「投稿の代行」ではなく、「売上につながるSNS運用の設計と実行」です。
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仙台 SNS運用代行の具体的なサービス内容と料金プラン--3プランを一挙公開
キングプロテアが仙台エリアに向けて提供するSNS運用代行サービスは、クライアントの業種・規模・目的に応じて3つのプランから選択できます。すべてのプランで企画・撮影・編集・投稿・分析レポートを一貫して提供しており、社内にSNS担当がいなくても運用をまるごと任せられる体制を整えています。
**キャストSNS運用プラン：88,000円／月**
月4本のショート動画投稿を軸に、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援を提供。個人事業主や小規模店舗で「まずSNSの基盤を作りたい」という方に向けたエントリープランです。
**店舗SNS運用プラン：177,000円／月**
ショート動画月8本投稿に加え、Meta広告の配信・運用もセットになったプラン。SNS運用と広告を組み合わせることで、オーガニック集客と有料集客の両輪を一括で任せられます。複数店舗を展開している経営者や、集客に本格的に投資したい店舗オーナーに向いています。
**法人SNS運用プラン：198,000円／月（法人様に人気）**
ショート動画月10本投稿＋Meta広告配信・運用＋TikTokライブ支援を含む最上位プランです。ブランド認知から集客・採用まで幅広い目的に対応でき、社長密着型・スタッフ密着型の企画による「人が見えるSNS」を構築します。
すべてのプランで最低契約期間は6ヶ月を推奨しています。SNS運用は短期間で成果が出るものではなく、投稿の積み重ねとデータ分析の反復によって伸びるため、継続前提での契約を基本としています。
なお、夜職特化プラン（キャバ・ホスト・ラウンジ等の店舗向けSNSコンサル・ライバー育成を含む）についても、仙台エリアのご相談に対応可能です。詳細は個別ヒアリングにてご案内します。仙台でSNS運用代行を検討している事業者は、まず公式サイト（https://kingprotea.jp/contact/）のお問い合わせフォームからご相談ください。
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仙台 SNS運用代行でよくある質問--「始める前に知っておきたい」疑問に全て答えます
仙台でSNS運用代行を初めて検討する経営者から寄せられることの多い質問と、キングプロテアの回答をまとめました。
**Q1. 撮影はどのように行われますか？仙台への出張対応は可能ですか？**
撮影は基本的に店舗・現場への訪問撮影で対応します。仙台エリアへの出張撮影についてはご相談ください（別途交通費・宿泊費が発生する場合があります）。また、店舗側でスマートフォン撮影が可能な場合は、撮影ディレクションを遠隔で行い、素材を送付いただいて編集・投稿を代行するリモート対応も可能です。
**Q2. SNS運用の成果が出るまでにどれくらいかかりますか？**
アカウントの立ち上がり期間は業種・アカウントの初期状態によって異なります。ゼロから始める新規アカウントの場合、フォロワーが安定して増加し始めるまでに3～4ヶ月程度を要するケースが多いです。ただし、再生数・プロフィールへの流入・公式LINE登録数などの中間指標は初月から改善していくことが多く、月次レポートで定期的に進捗を共有します。
**Q3. 運用するSNSアカウントは何を使えばいいですか？TikTokとInstagram、どちらが仙台では効果的ですか？**
業種・ターゲット年齢層・現在の保有アカウント状況によって最適解が異なります。仙台エリアの消費者に幅広くリーチしたい場合はTikTokが有利な場合が多く、既存のInstagramアカウントを育てたい場合はリール中心の運用が効果的です。初回ヒアリング時に現状の棚卸しと最適なプラットフォーム設計をご提案します。
**Q4. 契約後にプランを変更することはできますか？**
運用開始後3ヶ月以降であればプランのアップグレードが可能です。ダウングレードについては契約期間中は基本的に変更できませんが、特別な事情がある場合は個別にご相談ください。
**Q5. SNS運用代行で「バズる」ことは保証されますか？**
再生数・フォロワー数の具体的な数値保証は行っていません。SNSのアルゴリズムはプラットフォーム側の判断によるものであり、特定の数値を約束することは誠実ではないと考えています。一方で、キングプロテアは1,500本超の制作実績と26アカウントの同時運用データを活かした「伸びやすい設計」を継続的に改善しており、その再現性については自信を持っています。過去の主要クライアントでの大型バズ実績と売上改善実績を、商談時にご確認いただけます。
仙台 SNS運用代行を検討する前に知っておくべき失敗事例--「伸びない運用」の共通パターン
キングプロテアがこれまでの相談業務（累計30件以上）で繰り返し見てきた「SNS運用がうまくいかないパターン」を正直にまとめます。これらに当てはまる事業者ほど、専門チームへの依頼が有効に機能しやすいです。
**失敗パターン1：「とりあえず更新」の継続で消耗する**
内製でSNSを始めたはいいが、投稿ネタに困って写真1枚＋短い文章の投稿を繰り返すだけになっている状態。視聴者に「見たい」と思わせる動画的なストーリー設計がなく、フォロワーが一向に増えません。担当者の負担だけが積み重なり、6ヶ月以内に更新が止まるケースが多いのはこのパターンです。
**失敗パターン2：トレンド音源に乗っかるだけで中身がない**
人気の音源を使ってリップシンク動画を投稿し続けているが、店舗の魅力・スタッフの個性・商品の価値が何も伝わっていないパターン。一時的に再生数が上がっても、フォロワー獲得や来店・予約には繋がりません。バズと集客は別物です。
**失敗パターン3：SNSと予約導線が繋がっていない**
フォロワーが増えても、プロフィールに予約リンクや公式LINEの導線がなく、せっかく興味を持った人がそのまま離脱してしまうパターン。SNS運用は「集客の入り口を作ること」ですが、その先の導線設計も含めて設計しないと売上には直結しません。
**失敗パターン4：分析をせずに投稿し続ける**
どの動画が伸びて、どの動画が伸びなかったかを分析せずに投稿を続けているパターン。インサイトデータを読み解き、伸びている動画の共通点を抽出して次の企画に反映するPDCAのサイクルがなければ、運用は改善されません。1,500本超の制作実績があるキングプロテアのチームが重視しているのは、この分析と改善の精度です。
仙台 SNS運用代行を検討する際には、「投稿を代わりにやってくれる会社」ではなく「分析・改善まで含めてPDCAを回してくれる会社」を選ぶことが重要です。
代表者コメント
「SNS運用の支援をしていると、全国どのエリアに行っても同じ声を聞きます。『やらなきゃとは思ってるんですけど、何をどうすれば伸びるのかわからなくて』--この言葉が、仙台でも変わらずあるはずだと思っています。実際、僕たちが運用してきた26アカウントのデータを見ても、立ち上げ初期にきちんとした企画設計と投稿設計を敷けているアカウントと、なんとなく始めたアカウントでは3ヶ月後の伸びに3倍以上の差が出ています。
だからこそ、キングプロテアの仙台 SNS運用代行では、最初の設計に最も力を入れています。店舗の強み・スタッフの個性・ターゲット顧客の行動パターンをヒアリングで徹底的に掘り起こして、『この店舗が仙台で勝つためのSNS設計』を最初の1本目から組み込む。1,500本以上の制作実績で蓄積した業種別の勝ちパターンを、仙台の事業者にも届けたいという気持ちで今回の展開を決めました。
仙台の経営者が本業に集中しながら、SNSから新規客が自然と来る状態を作る--それが僕たちの使命です。一緒に仙台を盛り上げましょう。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年中に仙台エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標数値をクライアントから受領後に挿入）まで拡大することを計画しています。仙台を東北エリアにおけるSNS運用代行の拠点として位置づけ、飲食・美容・医療・宿泊・小売などの多業種に向けた実績データを積み重ねていきます。
また、TikTokやInstagramのアルゴリズムは常に変化し続けており、2026年後半には縦型ライブ配信のアルゴリズム評価がさらに高まるとされています（各種SNSプラットフォームの公式発表および業界動向より）。キングプロテアはTikTokライブ支援・ライバー育成プログラムも提供しており、仙台エリアのクライアントにもライブ配信を活用した集客戦略の導入を順次提案していく予定です。
さらに、2026年5月より代表・岸本一翔が屋号「AX Japan」のもとで開始したAI研修・AIコンサルティング事業との掛け合わせにより、「SNS×AI」を組み合わせた次世代の集客設計の提供も視野に入れています。SNSで集めた顧客データの分析にAIを活用し、コンテンツ企画の精度をさらに高めていく取り組みを進めていきます。
仙台エリアでのサービス開始を機に、地域の中小企業・店舗経営者が「SNSで伝わる、売れる」体験を当たり前にするために、引き続き知識と実績を積み重ねてまいります。
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供開始: 2026年5月30日（仙台エリア向け提供開始）
・対象エリア: 仙台市を中心とした宮城県全域（遠隔対応も可）
・提供プラン: キャストSNS運用プラン（88,000円／月）／店舗SNS運用プラン（177,000円／月）／法人SNS運用プラン（198,000円／月）
・提供内容: ショート動画企画・台本・撮影・編集・投稿・月次分析レポート・Meta広告運用（プランによる）・TikTokライブ支援
・推奨最低契約期間: 3ヶ月
・お問い合わせURL: https://kingprotea.jp/contact/
・サービス詳細URL: https://kingprotea.jp/sapporo-sns-daiko/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）／動画制作／Meta広告運用／公式LINE構築・運用／MEO・SEO対策／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress ほか累計56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
仙台 SNS運用代行を探す店舗オーナー・中小企業経営者に向け、株式会社キングプロテア（所在地：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月30日より、仙台エリアを対象としたTikTok・Instagramショート動画を起点とするSNS運用代行サービスの提供を正式に開始しました。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウントの同時運用ナレッジを武器に、仙台の店舗ビジネスの「伝わらない」を売上に変えます。
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仙台 SNS運用代行の需要が急増している背景--地方中小企業が抱える「発信格差」の実態
TikTokやInstagramをはじめとするショート動画プラットフォームは、2024年以降も利用者数・利用時間ともに拡大を続けています。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、20代～40代のSNS利用率は90%超に達しており、店舗や企業の情報収集経路としてもSNSが主流になりつつあります。しかし一方で、地方の中小企業・店舗経営者の多くが「SNSをやらなければならないとはわかっている、でも手が回らない」という状況に置かれています。
仙台市内でも、飲食店・美容サロン・整体院・クリニックといった店舗型ビジネスを営む経営者から「自社でInstagramに投稿してみたが全然伸びない」「TikTokを始めたが3ヶ月で更新が止まった」という声が後を絶ちません。キングプロテアが全国のクライアント相談（累計30件以上）で把握した範囲では、SNS発信に着手したものの6ヶ月以内に更新が止まってしまうケースが全体の60%を超えています（株式会社キングプロテア調べ・2026年5月・N=30件以上）。
この「SNS発信格差」は、大手チェーンと地元店舗の集客力の差を広げる一因になっています。SNS運用を内製化しようとしても、撮影・編集・投稿・分析・改善のすべてを自社でやり切るのはリソース的に難しい。だからこそ、仙台 SNS運用代行という選択肢が地元ビジネスにとってより重要な意味を持つようになっています。
キングプロテアが今回の仙台展開で提供するのは、単なる「投稿代行」ではありません。TikTok・Instagram向けのショート動画を企画・台本・撮影・編集・投稿まで一貫して担い、月次分析レポートで成果を可視化しながら改善を積み重ねる「丸投げ型の集客設計」です。仙台の店舗オーナーが本業に集中できる環境を作ることが、このサービスの出発点にあります。
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仙台 SNS運用代行で選ばれる理由--1,500本超の制作実績が生む「業種別の勝ちパターン」
株式会社キングプロテアが他のSNS運用代行と一線を画す最大の強みは、累計動画制作本数1,500本以上・現在同時運用中26アカウントという実戦データの蓄積にあります。
多くのSNS代行会社が「投稿本数を増やせば伸びる」「とりあえずトレンド音源を使えばいい」という表面的なアプローチを取りがちな中、キングプロテアは26アカウントの同時運用を通じて業種別の「伸びるフォーマット」と「避けるべき型」を実戦データとして蓄積しています。
実績として、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社マーズデザイン様では88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生を達成。単発バズではなく複数クライアントで継続的に成果を出していることが、このサービスの再現性を示しています。
SNS運用の成否を分けるポイントは「企画力」です。プラットフォームのアルゴリズムとユーザー行動を「肌感」で理解しているZ世代中心のクリエイターチームが、仙台の各業種・各店舗に合わせたコンテンツを設計します。飲食店なら「厨房の裏側」「仕込みのリアル」、美容サロンなら「施術ビフォーアフター」「スタッフの日常」、整体院なら「症状別ケアの実演」など、業種特性に合わせた企画テンプレートを複数持ち合わせており、新規アカウントの立ち上がりスピードが速いのが特徴です。
さらに、SNSで集めた注目を売上につなげるための「動画→SNSプロフィール→公式LINE/予約ページ」という最短導線の設計もあわせて提供します。バズっても予約に繋がらないという状況を防ぐために、集客全体のフローを俯瞰した設計が必要です。仙台 SNS運用代行として提供するのは「投稿の代行」ではなく、「売上につながるSNS運用の設計と実行」です。
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仙台 SNS運用代行の具体的なサービス内容と料金プラン--3プランを一挙公開
キングプロテアが仙台エリアに向けて提供するSNS運用代行サービスは、クライアントの業種・規模・目的に応じて3つのプランから選択できます。すべてのプランで企画・撮影・編集・投稿・分析レポートを一貫して提供しており、社内にSNS担当がいなくても運用をまるごと任せられる体制を整えています。
**キャストSNS運用プラン：88,000円／月**
月4本のショート動画投稿を軸に、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援を提供。個人事業主や小規模店舗で「まずSNSの基盤を作りたい」という方に向けたエントリープランです。
**店舗SNS運用プラン：177,000円／月**
ショート動画月8本投稿に加え、Meta広告の配信・運用もセットになったプラン。SNS運用と広告を組み合わせることで、オーガニック集客と有料集客の両輪を一括で任せられます。複数店舗を展開している経営者や、集客に本格的に投資したい店舗オーナーに向いています。
**法人SNS運用プラン：198,000円／月（法人様に人気）**
ショート動画月10本投稿＋Meta広告配信・運用＋TikTokライブ支援を含む最上位プランです。ブランド認知から集客・採用まで幅広い目的に対応でき、社長密着型・スタッフ密着型の企画による「人が見えるSNS」を構築します。
すべてのプランで最低契約期間は6ヶ月を推奨しています。SNS運用は短期間で成果が出るものではなく、投稿の積み重ねとデータ分析の反復によって伸びるため、継続前提での契約を基本としています。
なお、夜職特化プラン（キャバ・ホスト・ラウンジ等の店舗向けSNSコンサル・ライバー育成を含む）についても、仙台エリアのご相談に対応可能です。詳細は個別ヒアリングにてご案内します。仙台でSNS運用代行を検討している事業者は、まず公式サイト（https://kingprotea.jp/contact/）のお問い合わせフォームからご相談ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350862/images/bodyimage4】
仙台 SNS運用代行でよくある質問--「始める前に知っておきたい」疑問に全て答えます
仙台でSNS運用代行を初めて検討する経営者から寄せられることの多い質問と、キングプロテアの回答をまとめました。
**Q1. 撮影はどのように行われますか？仙台への出張対応は可能ですか？**
撮影は基本的に店舗・現場への訪問撮影で対応します。仙台エリアへの出張撮影についてはご相談ください（別途交通費・宿泊費が発生する場合があります）。また、店舗側でスマートフォン撮影が可能な場合は、撮影ディレクションを遠隔で行い、素材を送付いただいて編集・投稿を代行するリモート対応も可能です。
**Q2. SNS運用の成果が出るまでにどれくらいかかりますか？**
アカウントの立ち上がり期間は業種・アカウントの初期状態によって異なります。ゼロから始める新規アカウントの場合、フォロワーが安定して増加し始めるまでに3～4ヶ月程度を要するケースが多いです。ただし、再生数・プロフィールへの流入・公式LINE登録数などの中間指標は初月から改善していくことが多く、月次レポートで定期的に進捗を共有します。
**Q3. 運用するSNSアカウントは何を使えばいいですか？TikTokとInstagram、どちらが仙台では効果的ですか？**
業種・ターゲット年齢層・現在の保有アカウント状況によって最適解が異なります。仙台エリアの消費者に幅広くリーチしたい場合はTikTokが有利な場合が多く、既存のInstagramアカウントを育てたい場合はリール中心の運用が効果的です。初回ヒアリング時に現状の棚卸しと最適なプラットフォーム設計をご提案します。
**Q4. 契約後にプランを変更することはできますか？**
運用開始後3ヶ月以降であればプランのアップグレードが可能です。ダウングレードについては契約期間中は基本的に変更できませんが、特別な事情がある場合は個別にご相談ください。
**Q5. SNS運用代行で「バズる」ことは保証されますか？**
再生数・フォロワー数の具体的な数値保証は行っていません。SNSのアルゴリズムはプラットフォーム側の判断によるものであり、特定の数値を約束することは誠実ではないと考えています。一方で、キングプロテアは1,500本超の制作実績と26アカウントの同時運用データを活かした「伸びやすい設計」を継続的に改善しており、その再現性については自信を持っています。過去の主要クライアントでの大型バズ実績と売上改善実績を、商談時にご確認いただけます。
仙台 SNS運用代行を検討する前に知っておくべき失敗事例--「伸びない運用」の共通パターン
キングプロテアがこれまでの相談業務（累計30件以上）で繰り返し見てきた「SNS運用がうまくいかないパターン」を正直にまとめます。これらに当てはまる事業者ほど、専門チームへの依頼が有効に機能しやすいです。
**失敗パターン1：「とりあえず更新」の継続で消耗する**
内製でSNSを始めたはいいが、投稿ネタに困って写真1枚＋短い文章の投稿を繰り返すだけになっている状態。視聴者に「見たい」と思わせる動画的なストーリー設計がなく、フォロワーが一向に増えません。担当者の負担だけが積み重なり、6ヶ月以内に更新が止まるケースが多いのはこのパターンです。
**失敗パターン2：トレンド音源に乗っかるだけで中身がない**
人気の音源を使ってリップシンク動画を投稿し続けているが、店舗の魅力・スタッフの個性・商品の価値が何も伝わっていないパターン。一時的に再生数が上がっても、フォロワー獲得や来店・予約には繋がりません。バズと集客は別物です。
**失敗パターン3：SNSと予約導線が繋がっていない**
フォロワーが増えても、プロフィールに予約リンクや公式LINEの導線がなく、せっかく興味を持った人がそのまま離脱してしまうパターン。SNS運用は「集客の入り口を作ること」ですが、その先の導線設計も含めて設計しないと売上には直結しません。
**失敗パターン4：分析をせずに投稿し続ける**
どの動画が伸びて、どの動画が伸びなかったかを分析せずに投稿を続けているパターン。インサイトデータを読み解き、伸びている動画の共通点を抽出して次の企画に反映するPDCAのサイクルがなければ、運用は改善されません。1,500本超の制作実績があるキングプロテアのチームが重視しているのは、この分析と改善の精度です。
仙台 SNS運用代行を検討する際には、「投稿を代わりにやってくれる会社」ではなく「分析・改善まで含めてPDCAを回してくれる会社」を選ぶことが重要です。
「SNS運用の支援をしていると、全国どのエリアに行っても同じ声を聞きます。『やらなきゃとは思ってるんですけど、何をどうすれば伸びるのかわからなくて』--この言葉が、仙台でも変わらずあるはずだと思っています。実際、僕たちが運用してきた26アカウントのデータを見ても、立ち上げ初期にきちんとした企画設計と投稿設計を敷けているアカウントと、なんとなく始めたアカウントでは3ヶ月後の伸びに3倍以上の差が出ています。
だからこそ、キングプロテアの仙台 SNS運用代行では、最初の設計に最も力を入れています。店舗の強み・スタッフの個性・ターゲット顧客の行動パターンをヒアリングで徹底的に掘り起こして、『この店舗が仙台で勝つためのSNS設計』を最初の1本目から組み込む。1,500本以上の制作実績で蓄積した業種別の勝ちパターンを、仙台の事業者にも届けたいという気持ちで今回の展開を決めました。
仙台の経営者が本業に集中しながら、SNSから新規客が自然と来る状態を作る--それが僕たちの使命です。一緒に仙台を盛り上げましょう。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年中に仙台エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標数値をクライアントから受領後に挿入）まで拡大することを計画しています。仙台を東北エリアにおけるSNS運用代行の拠点として位置づけ、飲食・美容・医療・宿泊・小売などの多業種に向けた実績データを積み重ねていきます。
また、TikTokやInstagramのアルゴリズムは常に変化し続けており、2026年後半には縦型ライブ配信のアルゴリズム評価がさらに高まるとされています（各種SNSプラットフォームの公式発表および業界動向より）。キングプロテアはTikTokライブ支援・ライバー育成プログラムも提供しており、仙台エリアのクライアントにもライブ配信を活用した集客戦略の導入を順次提案していく予定です。
さらに、2026年5月より代表・岸本一翔が屋号「AX Japan」のもとで開始したAI研修・AIコンサルティング事業との掛け合わせにより、「SNS×AI」を組み合わせた次世代の集客設計の提供も視野に入れています。SNSで集めた顧客データの分析にAIを活用し、コンテンツ企画の精度をさらに高めていく取り組みを進めていきます。
仙台エリアでのサービス開始を機に、地域の中小企業・店舗経営者が「SNSで伝わる、売れる」体験を当たり前にするために、引き続き知識と実績を積み重ねてまいります。
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供開始: 2026年5月30日（仙台エリア向け提供開始）
・対象エリア: 仙台市を中心とした宮城県全域（遠隔対応も可）
・提供プラン: キャストSNS運用プラン（88,000円／月）／店舗SNS運用プラン（177,000円／月）／法人SNS運用プラン（198,000円／月）
・提供内容: ショート動画企画・台本・撮影・編集・投稿・月次分析レポート・Meta広告運用（プランによる）・TikTokライブ支援
・推奨最低契約期間: 3ヶ月
・お問い合わせURL: https://kingprotea.jp/contact/
・サービス詳細URL: https://kingprotea.jp/sapporo-sns-daiko/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）／動画制作／Meta広告運用／公式LINE構築・運用／MEO・SEO対策／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress ほか累計56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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