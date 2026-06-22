日本石膏ボード市場、2035年に36億8000万米ドル規模へ｜CAGR 6.84％で拡大する建築・リフォーム需要と環境配慮型建材の成長機会 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
日本石膏ボード市場は、2025年に約19億米ドルの規模を記録しており、2035年までに36.8億米ドルへと成長すると予測されています。2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は6.84％となっており、住宅リノベーションやモジュール建築の普及によって市場は着実に拡大しています。石膏ボードは、耐火性・遮音性・耐震適合性に優れた建材として、住宅や商業施設の内装に広く採用されており、日本特有の地震多発地域において不可欠な素材となっています。本市場は、高品質で軽量、施工性に優れたボードへの需要増加によって、今後さらに重要性を増すことが予想されます。
軽量・高性能ボードが住宅リノベーション市場を変革
近年、日本石膏ボード市場は新築よりもリノベーション主導の経済構造へとシフトしており、既存建物の改修や性能向上の需要が急拡大しています。2024年度の改修・修繕工事受注額は約13.8兆円に達しており、老朽化した住宅や商業建物の耐用年数延長が石膏ボード市場の成長を後押ししています。特に軽量かつ施工が容易な石膏ボードは、既存建物の構造変更を最小限に抑えつつ、耐震補強や断熱・防音性能の向上に貢献します。このような特徴により、リノベーション事業者や住宅所有者にとって不可欠な素材としての位置付けが強まっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/industry-reports/japan-plasterboard-market
原材料価格変動が与える市場リスク
一方で、石膏ボード市場には原材料価格の変動という課題があります。主原料である石膏粉や厚紙シートは、供給状況、輸送コスト、エネルギー価格の影響を受けやすく、製造コストや利益率に直接的な影響を及ぼします。特に石膏は採掘規制や地域ごとの供給状況に依存し、紙資材はパルプ・紙業界の価格動向に左右されます。競争が激しい国内市場では、原材料コストの転嫁が容易でない場合もあり、中小メーカーはコスト負担に直面するケースも増加しています。市場には多数の地域プレイヤーが存在するため、価格競争が激化する傾向も見られます。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 住宅リノベーション需要の拡大：既存住宅の更新・耐震補強ニーズが増加
● プレハブ・モジュール建築の普及：施工効率向上と標準化を後押し
● 高機能ボードの市場浸透：防音・防湿・軽量化製品への関心が急増
● 原材料価格の変動リスク：石膏粉・紙シートの価格動向に注視
● 規制・建築基準の改正：防音・耐火性能の基準強化が導入を促進
技術革新がもたらす新たな成長機会
市場拡大の背景には、製品革新による高性能化・環境対応の進展があります。メーカーは従来型ボードに加え、軽量化・耐久性向上・防湿・防カビ・耐火性能を兼ね備えた高機能ボードの開発を進めています。これにより施工効率や維持管理コストの削減が可能となり、大規模商業施設や医療・宿泊施設におけるライフサイクルコストの低減にも貢献しています。また、モジュール建築やプレハブ建築との相性も良く、迅速かつ標準化された建築プロセスに適応することで、プロジェクト全体の工期短縮や施工品質向上にも寄与しています。
主要企業のリスト：
● Yoshino Gypsum Co., Ltd.
● Chiyoda Ute Co., Ltd
● JAPAN INSULATION Co., Ltd
軽量・高性能ボードが住宅リノベーション市場を変革
近年、日本石膏ボード市場は新築よりもリノベーション主導の経済構造へとシフトしており、既存建物の改修や性能向上の需要が急拡大しています。2024年度の改修・修繕工事受注額は約13.8兆円に達しており、老朽化した住宅や商業建物の耐用年数延長が石膏ボード市場の成長を後押ししています。特に軽量かつ施工が容易な石膏ボードは、既存建物の構造変更を最小限に抑えつつ、耐震補強や断熱・防音性能の向上に貢献します。このような特徴により、リノベーション事業者や住宅所有者にとって不可欠な素材としての位置付けが強まっています。
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原材料価格変動が与える市場リスク
一方で、石膏ボード市場には原材料価格の変動という課題があります。主原料である石膏粉や厚紙シートは、供給状況、輸送コスト、エネルギー価格の影響を受けやすく、製造コストや利益率に直接的な影響を及ぼします。特に石膏は採掘規制や地域ごとの供給状況に依存し、紙資材はパルプ・紙業界の価格動向に左右されます。競争が激しい国内市場では、原材料コストの転嫁が容易でない場合もあり、中小メーカーはコスト負担に直面するケースも増加しています。市場には多数の地域プレイヤーが存在するため、価格競争が激化する傾向も見られます。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 住宅リノベーション需要の拡大：既存住宅の更新・耐震補強ニーズが増加
● プレハブ・モジュール建築の普及：施工効率向上と標準化を後押し
● 高機能ボードの市場浸透：防音・防湿・軽量化製品への関心が急増
● 原材料価格の変動リスク：石膏粉・紙シートの価格動向に注視
● 規制・建築基準の改正：防音・耐火性能の基準強化が導入を促進
技術革新がもたらす新たな成長機会
市場拡大の背景には、製品革新による高性能化・環境対応の進展があります。メーカーは従来型ボードに加え、軽量化・耐久性向上・防湿・防カビ・耐火性能を兼ね備えた高機能ボードの開発を進めています。これにより施工効率や維持管理コストの削減が可能となり、大規模商業施設や医療・宿泊施設におけるライフサイクルコストの低減にも貢献しています。また、モジュール建築やプレハブ建築との相性も良く、迅速かつ標準化された建築プロセスに適応することで、プロジェクト全体の工期短縮や施工品質向上にも寄与しています。
主要企業のリスト：
● Yoshino Gypsum Co., Ltd.
● Chiyoda Ute Co., Ltd
● JAPAN INSULATION Co., Ltd