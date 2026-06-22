日本石膏ボード市場、2035年に36億8000万米ドル規模へ｜CAGR 6.84％で拡大する建築・リフォーム需要と環境配慮型建材の成長機会 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

日本石膏ボード市場、2035年に36億8000万米ドル規模へ｜CAGR 6.84％で拡大する建築・リフォーム需要と環境配慮型建材の成長機会 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース