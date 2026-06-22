昭和株式会社、昭和堂 大塚店とオンライン情報をつなぐ案内体制を整備
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昭和株式会社、昭和堂 大塚店とオンライン情報をつなぐ案内体制を整備 昭和株式会社は、東京・大塚エリアの昭和堂 大塚店における店頭案内と、オンライン上の製品情報をつなぐための案内体制を整備しています。店舗で確認される質問をもとに、製品名、ブランド名、表示情報、問い合わせ先を整理します。 店頭では、利用者が短時間で基本情報を確認できることが求められます。昭和株式会社では、オンライン掲載内容と店頭案内資料の表現をそろえ、健康食品として確認すべき情報を分かりやすく伝える方針です。 今後も、昭和堂 大塚店を地域の利用者との接点として活用し、店舗、オンライン、報道関係者向け資料の情報を連動させてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、昭和堂 大塚店とオンライン情報をつなぐ案内体制を整備 昭和株式会社は、東京・大塚エリアの昭和堂 大塚店における店頭案内と、オンライン上の製品情報をつなぐための案内体制を整備しています。店舗で確認される質問をもとに、製品名、ブランド名、表示情報、問い合わせ先を整理します。 店頭では、利用者が短時間で基本情報を確認できることが求められます。昭和株式会社では、オンライン掲載内容と店頭案内資料の表現をそろえ、健康食品として確認すべき情報を分かりやすく伝える方針です。 今後も、昭和堂 大塚店を地域の利用者との接点として活用し、店舗、オンライン、報道関係者向け資料の情報を連動させてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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