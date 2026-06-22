【21LIVE】博多駅構内に17名のライバーが出演するポスターを掲出、6月22日（月）より公開開始
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、6月22日（月）より博多駅に21LIVE広告ポスターを掲出いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352818/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼博多の街に21LIVEの魅力を発信！／
駅ポスターに17名のライバーが出演
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『駅広告に載ろう！～博多駅編～』で掲載権を獲得した17名のライバーが、6月22日（月）より博多駅構内に登場します。
今回のポスターには、「ちぃそる」をはじめ、イベントを通じて選ばれたライバーたちが出演！
それぞれの魅力を詰め込んだ特別なビジュアルが、博多駅を利用する人々の目を引きます。
博多駅は、九州新幹線や在来線、地下鉄が乗り入れる九州最大級のターミナル駅です。
通勤・通学の利用者に加え、観光やビジネス目的で国内外から多くの人が訪れ、九州の玄関口として親しまれています。
博多駅をご利用の際は、ぜひ足を止めて、ライバーたちの特別なポスターをご覧ください。
＼掲載ライバー／
ちぃそる、らい、あやな、さちぽて、姫咲美沙、さやぴ、BUN、清純派けんと、ライスボール宮本、波海苔ジョニー、現実主義みいなちゃん、小学生くん、クロ子姐さん、ポポ、きなこ、でこぴん、さなまる
（※HNの記号、絵文字は省略しています）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352818/images/bodyimage2】
ポスターに掲載しているライバーの配信は、21LIVEのアプリ・サイトでご覧いただけます。
雑談・カラオケ・家飲みなど、さまざまな配信で気軽にリスナーとの交流を楽しめる配信が盛りだくさん！
気になるライバーを見つけたら、ぜひ21LIVEへアクセスしてみてくださいね！
━━━━＼ 掲出期間 ／━━━━
6月22日（月）～6月28日（日）
━━━━━━━━━━━━━━━
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352818/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352818/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼博多の街に21LIVEの魅力を発信！／
駅ポスターに17名のライバーが出演
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『駅広告に載ろう！～博多駅編～』で掲載権を獲得した17名のライバーが、6月22日（月）より博多駅構内に登場します。
今回のポスターには、「ちぃそる」をはじめ、イベントを通じて選ばれたライバーたちが出演！
それぞれの魅力を詰め込んだ特別なビジュアルが、博多駅を利用する人々の目を引きます。
博多駅は、九州新幹線や在来線、地下鉄が乗り入れる九州最大級のターミナル駅です。
通勤・通学の利用者に加え、観光やビジネス目的で国内外から多くの人が訪れ、九州の玄関口として親しまれています。
博多駅をご利用の際は、ぜひ足を止めて、ライバーたちの特別なポスターをご覧ください。
ちぃそる、らい、あやな、さちぽて、姫咲美沙、さやぴ、BUN、清純派けんと、ライスボール宮本、波海苔ジョニー、現実主義みいなちゃん、小学生くん、クロ子姐さん、ポポ、きなこ、でこぴん、さなまる
（※HNの記号、絵文字は省略しています）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352818/images/bodyimage2】
ポスターに掲載しているライバーの配信は、21LIVEのアプリ・サイトでご覧いただけます。
雑談・カラオケ・家飲みなど、さまざまな配信で気軽にリスナーとの交流を楽しめる配信が盛りだくさん！
気になるライバーを見つけたら、ぜひ21LIVEへアクセスしてみてくださいね！
━━━━＼ 掲出期間 ／━━━━
6月22日（月）～6月28日（日）
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▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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