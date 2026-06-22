株式会社ペリカン石鹸(本社：東京都港区／代表取締役社長：渋井 伸和)は、夏の不快な肌悩みである汗・皮脂のベタつきや、お風呂上がりの“汗だく問題”に着目したボディ用『さらさらパウダーせっけん』を発売いたしました。





快適素肌へ導くボディ用せっけん『さらさらパウダーせっけん』





■気象庁が40℃以上の「酷暑日」を新定義。記録的高温が続く日本の夏

2026年4月、気象庁が新たに発表した最高気温40℃以上の日の名称「酷暑日」。

2007年に最高気温が35℃以上の「猛暑日」が追加されてから19年ぶりの新定義となり、最高気温が25℃以上の「夏日」、30℃以上の「真夏日」、そして猛暑日に続く新たな暑さを表す用語として大きな話題を呼びました。

この新定義からも象徴されるように、近年の日本の夏における暑さや湿気による悩みごとは急速に増加しています。特に梅雨時期特有のジメジメとした高湿度環境や、気温・湿度ともに下がらない「熱帯夜」の不快感、「夜、せっかくお風呂で身体をきれいに洗ってさっぱりしたはずなのに、脱衣所に出た瞬間にまた汗でベタつく」「入浴後すぐに肌が密着して寝苦しさを覚える」といった、ベタつきストレスが多発しています。





「洗い残し皮脂」とお風呂上がりの「サラサラ汗」が合体し、ベタつき汗に





■汗や皮脂を吸着洗浄！なめらか素肌へ

本来、発汗したばかりの汗はサラサラとしていますが、肌表面に「洗い残し皮脂」があると、汗と皮脂が混ざり合うことで蒸発しにくい不快な“ベタつき汗”へと変化してしまいます。





すっきり快適なめらか素肌へ洗い上げるボディ用『さらさらパウダーせっけん』





■「酷暑」な夏を『さらさらパウダーせっけん』で快適に！

「さらさらパウダーせっけん」は、このベタつきの根本原因となる皮脂汚れをしっかりと洗い流し、さらふわ素肌な心地いい毎日をお届けするべく「さらさら」「冷感」「吸着洗浄」などの要素を詰め込み「酷暑」な夏を快適に乗り切るボディ用せっけんです。









■『さらさらパウダーせっけん』 5つの快適アプローチ

1. 皮脂吸着さらさらパウダー(*1)配合で、洗い上がりも心地よさ続く！

試行錯誤の末にブレンドしたさらさらパウダーを合計6.3％配合。とうもろこしやお米などの植物由来成分を含むこだわりの皮脂吸着成分です。ベタつきの原因となる、洗い残し皮脂と汗をしっかり吸着して洗浄し、ずっと触っていたくなるような「さらふわ肌」へと導きます。





2. お肌を磨く洗浄補助成分

洗浄補助成分としてベントナイトに加え、マイルドな肌あたりの「重曹スクラブ(炭酸水素Na)」を配合。

ベントナイトの細かな粒子が毛穴の奥まで入り込んで気になる汗や皮脂汚れを吸着洗浄し、重曹スクラブがお肌の角質を心地よく磨き上げます。





キュッと素肌ひきしめ





3. キュッと素肌健やかに！お肌ひきしめ成分

3種のお肌ひきしめ成分：古くから親しまれる「柿渋」とも呼ばれる柿タンニン(*2)や、ユーカリ葉エキス、ミョウバン(*3)を配合。すっきり洗うだけでなく、キュッと健やかで快適な素肌をサポートします。





うるおってなめらか素肌





4. 保湿成分でうるおったなめらか素肌に！

4種の保湿成分：近年大注目のスキンケア成分「ナイアシンアミド」をはじめ、チャ葉エキス、シュガースクワラン(*4)、ホホバ油(*5)を配合し、お肌に健やかなうるおいを与えます。





さっぱり甘いパウダリーミントの香り





5. マイルドなひんやり感

清涼成分としてメントールを配合。夏の気になるほてりやベタつきによる不快感をすっと抑える、マイルドなひんやり感をお楽しみいただけます。

香りは、バスタイムを爽やかに彩るさっぱり甘い「パウダリーミントの香り」を採用。ほんのりベビーパウダーのような甘さとさっぱりしたミントが溶け合う、清潔感あふれるリラックスバスタイムでリフレッシュできる香りです。





直洗いで汗ゾーン集中ケア





■さらに！気になる「汗ゾーン」を直洗い集中ケア

手にフィットし細かい所も洗いやすい『しずく型』の石鹸形状を採用しているので、汗やベタつきが特に気になる「ワキ」や「足の指の間」などにせっけんを肌に直接あてて“直洗い”がおすすめです。痛くなく心地良い、マイルドなスクラブ感で、すっきりさっぱりと洗い上げます。そしてもちろん、もこもこに泡立ててさっぱり優しく全身にお使いいただくことも可能です。





さらさらパウダーせっけん





■商品概要

商品名 ：さらさらパウダーせっけん

価格 ：500円(税込550円)

商品番号 ：PSAPASP

商品容量 ：75g

全成分 ：石ケン素地、水、オクテニルコハク酸デンプンAl、コメ粉、イヌリン、ベントナイト、グリセリン、ホホバ種子油、ナイアシンアミド、スクワラン、グルコマンナン、ユーカリ葉エキス、チャ葉エキス、カキタンニン、グリシン、シリカ、ラフィノース、BG、EDTA-4Na、(フッ化／水酸化／酸化)／(Mg／K／ケイ素)、メントール、炭酸水素Na、エチドロン酸4Na、クエン酸Na、アルムK、硫酸亜鉛、エタノール、香料、グンジョウ、酸化クロム、酸化チタン

販売チャネル：ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ、

ドラッグストア、バラエティーショップ など

商品ページ ：ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ

https://pelicansoap.net/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=PSAPASP





*1 オクテニルコハク酸デンプンAl、コメ粉、イヌリン、(フッ化／水酸化／ 酸化)／(Mg／K／ケイ素)(皮脂吸着成分)

*2 カキタンニン

*3 アルムK

*4 スクワラン

*5 ホホバ種子油









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【株式会社ペリカン石鹸】

1947年創業。「泡の先に、笑顔はじける」をコンセプトに、人のお肌を想い、使う人のニーズに合わせたバラエティー豊かな商品を開発、製造しています。人には相談しにくいお肌悩みを洗い流すパーツケア石けん『恋するおしり』や『For Back(フォーバック)』をはじめ、昔ながらの植物由来成分で毛穴を洗う『泥炭石(でいたんせき)』、ホテル滞在の時間を華やかに彩るアメニティブランド『PROVINSCIA(プロバンシア)』など、アイデアと愛がこもった商品で、毎日の洗う時間に小さな幸せを日本はもちろん世界へお届けすることが、わたしたちの願いです。

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