株式会社バンダイ トイ事業部は、“赤いヒーロー”が活躍する特撮シリーズ「PROJECT R.E.D.」の第2弾作品となる新番組『角醒ハンター オメガホーン』に登場する怪獣フィギュア＆なりきりアイテムのセット「DX角獣エンカク＆オメガホーンセット」(8,580円・税10％込／7,800円・税抜)を2026年7月25日(土)に、全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売り場、インターネット通販などで販売開始します。(発売元：株式会社バンダイ)





また発売に合わせて、全国の玩具売り場で実施する購入者向けキャンペーンを2026年7月25日(土)から開始します。





「PROJECT R.E.D.」第1弾の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に続く新番組『角醒ハンター オメガホーン』(2026年7月26日(日)～毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送開始)は、多数の大型怪獣「角獣」が登場してバトルを繰り広げる、主人公の青年と角獣の王「炎角(エンカク)」のバディストーリーとなっています。





商品詳細ページ： https://toy.bandai.co.jp/ja/series/sentai/item/01_20719/





DX角獣エンカク＆オメガホーンセット

DX角獣エンカク＆オメガホーンセット(パッケージ)





■全長約350mmのビッグサイズ！大型フィギュアとなりきりアイテムの召喚武器がセットになった「DX角獣エンカク＆オメガホーンセット」

「DX角獣エンカク＆オメガホーンセット」は、『角醒ハンター オメガホーン』に登場する角獣「炎角(エンカク)」の大型フィギュアと「角獣覚醒器 オメガホーン」がセットになったメインアイテムです。炎角(エンカク)の大型フィギュアは全長約350mmのビッグサイズとなっています。また、角獣の力が秘められたアイテム「エゴルギア」を「角獣覚醒器 オメガホーン」にセットして声を発するとセンサーが反応、発光しながら角獣召喚サウンド遊びや、必殺技遊びが楽しめます。





さらに変形遊びも可能となっており、ファイター形状の「オメガホーン・ファイター」へ変形できます。





オメガホーン・ファイター





そして、「オメガホーン・ファイター」と「角獣エンカク」を合体武装させることもできます。

また「角獣エンカク」は、別売りの「DX角獣ゴウカク」「DX角獣ザンカク」とも連動し、それぞれと合体武装させて楽しめます。





DX角獣エンカク＆オメガホーンセット(イメージ2)

DX角獣エンカク＆オメガホーンセット(イメージ3)





「DX角獣エンカク＆オメガホーンセット」のほか、セット品限定の「ゼツソウカクエゴルギア」を含む「エゴルギア」6種がセットになった「DX角獣エンカク＆オメガホーン エゴルギアセット」や、各アイテム単品の「DX角獣エンカク」「角獣覚醒器 DXオメガホーン」も同時に販売します。









■角獣の力が秘められたアイテム「エゴルギア」シリーズ

『角獣ハンター オメガホーン』に登場する角獣の力が秘められたアイテム「エゴルギア」は、天面のパーツを回転させると絵柄が変化します。別売りの「角獣覚醒器 DXオメガホーン」にセットすると、角獣召喚遊びなどが楽しめます。





「エゴルギア」シリーズは、玩具売り場やガシャポン自販機、お菓子売り場などで展開予定です。





「エゴルギア」シリーズ





■主人公「キャプテン・オメガホーン」が使用するアイテム「DXオメガアナライザー」

『角醒ハンター オメガホーン』で主人公「キャプテン・オメガホーン」が変身＆角獣図鑑として使用するアイテムがDX玩具として登場します。ボタンを押すと変身時の音声やナビゲーション音声が発動し、さらに「エゴルギア」を装着してボタンを押すと、角獣のクラスを判定し、クラスに応じた音声が発動します。また、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の電池型アイテム「エモルギア」も装着可能となっており、エモルギアに応じた音声を楽しむことができます。





DXオメガアナライザー





■商品概要

・商品名 ：DX角獣エンカク＆オメガホーンセット

( https://toy.bandai.co.jp/ja/series/sentai/item/01_20719/ )

・価格 ：8,580円・税10％込／7,800円・税抜

・セット内容：角獣エンカク…1

角獣覚醒器 オメガホーン…1

エンカクエゴルギア…1

・使用電池 ：単4乾電池×1本(別売り)





・商品名 ：DXエゴルギアセット01

( https://toy.bandai.co.jp/ja/series/sentai/item/01_20720/ )

・価格 ：1,100円・税10％込／1,000円・税抜

・セット内容：デンカクエゴルギア…1

サカクエゴルギア…1





・商品名 ：DXオメガアナライザー

( https://toy.bandai.co.jp/ja/series/sentai/item/01_20721/ )

・価格 ：4,620円・税10％込／4,200円・税抜

・セット内容：オメガアナライザー…1

・使用電池 ：単4乾電池×2本(別売り)





＜共通項目＞

・販売開始日：2026年7月25日(土)

・対象年齢 ：3才以上

・販売ルート：全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売り場、

インターネット通販、他

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)テレビ朝日・東映AG・東映





※最新の情報・詳細は商品ページをご確認ください。

・PROJECT R.E.D. スーパー戦隊おもちゃウェブ… https://toy.bandai.co.jp/ja/series/sentai/

※各商品に付属のセット内容以外、すべて別売りです。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真はイメージのため、実際の商品とは多少異なります。









また各種玩具販売に合わせて2026年7月25日(土)より、キャンペーンを実施します。









■対象商品を買うと、限定のエモルギアがもらえるキャンペーン！

キャンペーン





「DX角獣エンカク＆オメガホーンセット」など対象商品を購入いただくと、キャンペーン限定「エモルギア ゲキドーエモルギー R.E.D. ver.」がもらえます。「エモルギア」は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の主人公「ギャバン・インフィニティ」が使用する電池型アイテムです。この「エモルギア ゲキドーエモルギー R.E.D. ver.」は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のアイテム「DXギャバリオントリガー」、『角醒ハンター オメガホーン』のアイテム「角獣覚醒器 DXオメガホーン」のどちらとも連動させて遊ぶことができます。





《キャンペーン概要》

・キャンペーン内容 ：

2026年7月25日(土)以降に、対象商品の中からひとつお買い上げで

「エモルギア ゲキドーエモルギー R.E.D. ver.」をプレゼント

・キャンペーン期間 ： 2026年7月25日(土)～ ※なくなり次第終了

・実施店舗 ： 全国の玩具取り扱い店舗

・キャンペーンページ： https://toy.bandai.co.jp/ja/series/sentai/topics/01_20697/

・プレゼント内容 ： エモルギア ゲキドーエモルギー R.E.D. ver.

・対象商品 ： DX角獣エンカク＆オメガホーンセット

DX角獣エンカク＆オメガホーン エゴルギアセット

DX角獣エンカク

角獣覚醒器 DXオメガホーン





※景品がなくなり次第、キャンペーンは終了となります。

※一部、取り扱いのない店舗もあります。

※玩具の対象年齢は3才以上です。

※複数ご購入いただいたお客様も「おひとり様1個」のお渡しとなります。

※店舗により開始時期が異なる場合があります。詳しくはお近くの店舗にお問い合わせください。

※対象商品をご予約されたお客様も対象となります。

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更になる場合があります。