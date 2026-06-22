ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」)は、6月22日(月)より、名阪近鉄バス株式会社(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：谷口弘幸、以下「名阪近鉄バス」)が企画・運行する「名阪近鉄バス1日フリーきっぷ」「にしみのライナー」乗車券を、モバイルチケットで販売開始します。また、「にしみのライナー」定期券も販売開始します。

モバイルチケットは、ジョルダンが提供する経路検索サービス「乗換案内」アプリで購入し、そのままスマートフォンで利用できるデジタルチケットサービスです。





名阪近鉄バスが運行する岐阜県大垣市を中心とした西美濃エリアには、歴史や自然、グルメなど多彩な観光スポットが点在しています。揖斐郡大野町にある道の駅パレットピアおおのは、「にしみのライナー」と路線バスの乗り換え拠点として西美濃エリア周遊の起点となっています。また、羽島市や安八町は、岐阜羽島駅や「にしみのライナー」を利用することで県外からのアクセスも良好で、西美濃エリアを訪れる際の主要な交通拠点となっています。





今回販売する「名阪近鉄バス1日フリーきっぷ」や「にしみのライナー」乗車券を利用することで、西美濃エリアなどへのアクセスや周遊の利便性が高まり、観光やおでかけを気軽に楽しむことができます。





ジョルダンと名阪近鉄バスは、今後も多くの方にとって便利で安全・安心な移動の実現に貢献していきます。





名阪近鉄バス





■「名阪近鉄バス1日フリーきっぷ」の概要

名阪近鉄バスと沿線の市町(大垣市・養老町・関ケ原町・輪之内町)が協働し、名阪近鉄バスが運行するバス路線(一部除く)を1日自由に乗り降りできるお得なモバイルチケットです。西美濃エリアの観光やおでかけに便利です。





発売額 ： 大人 500円／小児 250円

利用可能日 ： 土日祝日および、8月14日、15日、12月30日～1月3日

チケット詳細ページ： https://ticket.jorudan.co.jp/mkb/ja/





「名阪近鉄バス1日フリーきっぷ」路線図





■「にしみのライナー」乗車券、通勤・通学定期券の概要

◯「にしみのライナー」乗車券

高速バス「にしみのライナー」の乗車券です。西美濃エリア(パレットピアおおの・名神大垣・安八)と名

古屋駅を結び、通勤・通学やおでかけの際に、乗り換えなしで快適に移動できます。





＜主な区間の運賃＞

名古屋駅～パレットピアおおの おとな：1,400円 こども：700円

名古屋駅～名神大垣・安八 おとな：1,100円 こども：550円





◯「にしみのライナー」通勤・通学定期券

高速バス「にしみのライナー」の通勤・通学定期券です。1か月・3か月・6か月の通勤定期券に加え、通学定期券は1か月・3か月券を取り扱っており、窓口に行くことなく購入できます。





チケット詳細ページ： https://ticket.jorudan.co.jp/mkb/nishimino/ja/





「にしみのライナー」路線図





■モバイルチケット利用イメージ





モバイルチケット利用イメージ





■ジョルダンについて

1979年12月に設立したジョルダンは、乗換案内を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関する No.1 ICT カンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである乗換案内アプリは累計5,500万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。









【法人の方からのお問合せ先】

マーケティング部 梶川／齊藤(尚)

E-mail： biz-info@jorudan.co.jp