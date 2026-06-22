御茶ノ水駅より徒歩5分のホテル東京ガーデンパレス(所在地：東京都文京区、総支配人：鬼澤 幸充)は、2026年7月31日(金)まで、東北応援イベントとして「山形・岩手フェア」を開催します。期間中には山形県と岩手県の地域特産品が楽しめる販売会、コラボランチや、山形県加茂水族館の「クラゲの水槽展示会」を開催いたします。ぜひお立ち寄りください。





東京ガーデンパレス外観





イベントURL： https://www.hotelgp-tokyo.com/topics/yamagatafair2026.html









■地域特産品の販売

【山形物産展】

山形県の特産品を取り扱う有限会社ゆたか屋と有限会社玉谷製麺所より、ホテル館内ロビーで「山形物産展」を開催いたします。





第1回 有限会社ゆたか屋 ：6月25日(木)～6月26日(金)11:00～16:00

第2回 有限会社玉谷製麺所：7月14日(火)～7月15日(水)11:00～16:00





有限会社大福城「とちもち」

有限会社玉谷製麺所「将棋駒パスタ」

有限会社玉谷製麺所「生・月山そば」





【岩手県特産品販売会】

岩手県の食品や工芸品など豊富に取りそろえた逸品を販売する岩手県のアンテナショップ「いわて銀河プラザ」より厳選いただいた人気商品を販売いたします。





＜館内ホテル1階ロビー物産コーナー＞





復活！ サヴァ缶 国産サバのレモンバジル味

南部せんべい詰合せ





■館内レストラン「オーロラ」×山形県・岩手県産食材コラボランチ

創業昭和24年。霊峰月山の恵みを受け素材のチカラを引き出す麺造りを営む「有限会社玉谷製麺所」の厳選したデュラム小麦粉と石臼挽き自家製粉そば粉を使用し、長時間熟成した月山そばパスタランチと、月山ラーメンを使用した山形発祥のご当地冷たいらーめん、岩手県産牛肉を使用した麻婆豆腐ランチを期間、曜日限定で販売いたします。

また、山形県米沢市の「はまだ牧場」が、米沢の自然環境で大切に育てた、自家生産の生乳のみを使用した、しぼりたて生乳ジェラートを館内ラウンジ「オリオン」で販売いたします。





月山冷やしラーメン

海老と烏賊の明太子パスタ山形月山そば リングイネ

岩手県産牛肉入り四川麻婆豆腐

山形県米沢市の「はまだ牧場」 米沢しぼりたて生乳ジェラート





■山形県加茂水族館「クラゲの水槽展示会」

世界一のクラゲ水族館。クラゲの神秘と庄内の自然を体感できる「かもすい」こと「加茂水族館」はクラゲの展示スペースを拡張、クラゲ展示種数を増やし2026年4月に「東北エプソンアクアリウムかもすい」としてリニューアルオープンいたしました。

今回、特別にホテル館内ロビーに現地から届いた水槽にて生きたクラゲを展示いたします。





【館内ロビー水槽展示会】

開催日時：7月14日(火)、15日(水) 11:00～17:00





クラゲイメージ

東北エプソンアクアリウムかもすい外観

東北エプソンアクアリウムかもすい館内





＜世界一のクラゲ水族館 東北エプソンアクアリウムかもすい＞

https://kamo-kurage.jp/









■山形県「湊町酒田の傘福®」と岩手県「南部鉄器鉄瓶・風鈴」の展示販売

山形県庄内地方は酒田市、日本三大つるし飾りのひとつとして古くから伝わる「傘福」。傘の先に赤い幕を張った天蓋に願いを込めた細工物を吊るして飾る「湊町酒田の傘福®」の傘福を展示販売いたします。また、約900年の歴史を誇る岩手県「南部鉄器」、本場盛岡市産、奥州市産(旧水沢市)の南部鉄器鉄瓶と風鈴を揃え展示販売をいたします。鉄瓶は、使い込むほどに風合いが生まれ、使い手によって表情が変わる南部鉄瓶。茶道から生まれた南部鉄瓶だけに、お湯の味わいも優しく、とてもまろやか。日々の暮らしに採り入れると不足気味な鉄分を補給することもできます。また、風鈴は環境省選定「残したい日本の音風景100選」にも選ばれた本場岩手県南部鉄器風鈴です。音色をぜひ、お楽しみください。





南部鉄器鉄瓶

南部鉄器風鈴

山形県湊町酒田の傘福®「湊町酒田の傘福(台座付き)」





■東北応援イベント「山形・岩手フェア」開催概要

日時 ： 2026年7月31日(金)まで

会場 ： 東京ガーデンパレス

所在地： 〒113-0034 東京都文京区湯島1-7-5

URL ： https://www.hotelgp-tokyo.com/









■山形物産展 開催概要

日時 ： 第1回 6月25日(木)、26日(金)

第2回 7月14日(火)、15日(水)

10:00～17:00

会場 ： 東京ガーデンパレス内ロビー

所在地： 〒113-0034 東京都文京区湯島1-7-5

URL ： https://www.hotelgp-tokyo.com/









■会社概要

商号 ： 東京ガーデンパレス

所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島1-7-5

代表者 ： 総支配人 鬼澤 幸充

事業内容： ホテル業

URL ： https://www.hotelgp-tokyo.com/









【本イベントに関するお客様からのお問い合わせ先】

東京ガーデンパレス

Tel：03-3813-6211(代表)