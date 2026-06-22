ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「新鮮ぐんまみのり館」では、サイトリニューアルオープン５周年を記念し、「リニューアルオープン５周年記念キャンペーン」を７月３１日（金）までの期間限定で実施します。 期間中、キャンペーン対象商品を最大１０％割引とお求めやすい価格にて販売いたします。また、県産ブランド米「利根きらり」、さっぱりとした脂身と柔らかい肉質が特長の「上州麦豚」、ショップのロングセラー商品「吹割りんごの手作りアップルパイ」といった群馬の特産品を、対象商品を買い上げの購入者の中から抽選でそれぞれ5名様にプレゼントします。 この機会に、群馬県自慢の県産農畜産物や加工品・特産品をお得にお楽しみいただけます。

新鮮ぐんまみのり館 リニューアルオープン５周年記念キャンペーン

■概要

１．期 間：令和８年６月２２日（月）～７月３１日（金） ２．内 容： （１）対象商品最大１０％割引き （２）対象商品お買い上げの購入者から抽選で賞品プレゼント ・「利根きらり5㎏」 ５名様 ・「★冷凍★上州麦豚ロース・バラ１ｋｇセットしゃぶしゃぶ用」 ５名様 ・「吹割りんごの手作りアップルパイ（大）６号」 ５名様 ３．詳 細：https://www.ja-town.com/shop/e/e10006281/（キャンペーン公式サイト） ４．おすすめ商品： （１）【冷蔵】上州牛サーロインステーキ用600ｇ(200g×3枚） https://www.ja-town.com/shop/g/g32010280303002/ キャンペーン価格：9,200円➡8,464円

（２）沢田の味 つけもの６点セット https://www.ja-town.com/shop/g/g3201-sawada010/ キャンペーン価格：3,400円➡3,060円

（３）３種詰め合わせ（８食）セット(つゆ付き）花山うどん https://www.ja-town.com/shop/g/g3201-hanayamaudon02/ キャンペーン価格：4,380円➡3,942円

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown