医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年7月14日、がん患者さんを対象に「ほっとひと息・心と体を整える 座ってできるリラックスヨガ」を開催します。がん治療中や治療後の方、そのご家族を対象に、椅子に座ったまま参加できるヨガと交流の機会を提供します。治療と向き合う日々の中で、自身の心身をいたわる時間を持つとともに、参加者同士が思いや経験を共有できる場づくりを通じて、がん患者さんを支える取り組みを進めます。

がん患者支援における交流機会と心身ケアの重要性

がん医療の進歩により、治療を受けながら生活や仕事を続ける方や、治療後も長期的に経過観察を続ける方が増えています。その一方で、治療による身体的な負担だけでなく、不安や孤独感、生活上の悩みなど、さまざまな課題を抱えることも増えています。 同じ経験を持つ方同士が交流し、気持ちや体験を共有することは、がんとともに生活する上での支えの一つとなっています。 医誠会国際総合病院では、3カ月に一度、がん患者会「さくらサロン」を開催しています。今回は、心身のリフレッシュを目的としたヨガプログラムに加え、交流会を実施します。身体への負担に配慮しながら無理なく取り組める内容とし、がん患者さんが安心して過ごせる機会を提供します。

椅子に座ったまま参加できるリラックスヨガと交流会

本イベントでは、MEDICAL FITNESS 24の河合 芽衣トレーナーを講師に迎え、椅子に座ったままで実践できるやさしいヨガを行います。 運動経験の有無にかかわらず取り組みやすい内容で、心地よい音楽に合わせながら呼吸を整え、身体をゆっくり動かしていきます。 治療中の方や体力に不安のある方にも配慮したプログラムです。 ヨガ終了後には、がん患者さんを対象とした交流会を実施します。日頃感じていることや治療経験、生活の工夫などを共有しながら、参加者同士が交流できる時間を設けます。

セミナー開催概要とがんサロン交流会

■イベント名：がんサロン「さくらサロン」 ほっとひと息・心と体を整える 座ってできるリラックスヨガ ■開催日：2026年7月14日（火） ヨガ：14:00～14:30 交流会：14:30～15:00 ■会場：医誠会国際総合病院 ISEIKAI lounge さくらテラス2階サロン ■定員：20名（先着順） ■参加費：無料 ■申込フォーム https://forms.gle/jf66iaDcQBBDKgcc8 ■講師：MEDICAL FITNESS 24 河合 芽衣 トレーナー ■対象：がん治療を予定されている方、治療中の方、治療が一段落している方、お付き添いのご家族

医誠会国際総合病院 がん相談支援センター

医誠会国際総合病院では、がん患者さんをサポートする体制をさらに充実させるため「がん相談支援センター」を開設しております。がん情報をまとめた冊子の配布や、相談窓口の設置をしており、より多くの患者さんが安心して相談できる環境を提供します。 また、医療スタッフ同席のがん患者会「さくらサロン」を実施し、がん患者さんの交流、情報共有の場として定期開催しています。 また、がん治療を継続しやすい環境を提供することを目的に、放射線治療・化学療法を受けるがん患者さん向けの無料送迎サービスを行っています。 ホームページ https://www.iseikaihp.or.jp/visit/cancer_support/index.html

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療ＤＸ、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。また、救急医療では、24時間365日の体制で3次救急を目指して救急医療を提供、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。※2025年4月現在