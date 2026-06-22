株式会社アイダ設計（本社：埼玉県上尾市、代表取締役社長：會田 貞光）は、従業員の健康維持・増進を目的とした福利厚生制度の一環として、尿がんリスク検査「マイシグナル・スキャン」とがんに特化した遺伝子検査「マイシグナル・ナビ」を導入しました。

【導入の背景】

アイダ設計では、従業員一人ひとりの健康維持・増進が、企業の持続的な成長とお客様へのサービス品質向上につながる重要な基盤であると考えています。 近年、健康意識の高まりとともに、疾病の早期発見・予防の重要性が一層注目されています。特に、がんは早期発見・早期治療によって治療の選択肢が広がることから、定期的な検査を受けることが重要です。 こうした社会的背景を踏まえ、アイダ設計では、尿を採取して送付するだけで計10種類のがんリスクを判定できる「マイシグナル・スキャン」と、自身の先天的な遺伝子リスクを知ることができる「マイシグナル・ナビ」を福利厚生として導入しました。希望する全従業員を対象に受診機会を提供することで、検査への金銭的・心理的負担の軽減を図り、健康意識の向上や疾病の早期発見・予防につなげてまいります。 今後も従業員の健康づくりを支援し、健康経営のさらなる推進に取り組んでまいります

＜マイシグナル®︎シリーズについて＞

「マイシグナルシリーズ」は、予防と早期発見につなげる、がんリスク検査です。このシリーズはマイクロRNA×AIでがんリスクを高精度に評価する検査「マイシグナル・スキャン」、より手軽にがんリスクを評価する検査「マイシグナル・ライト」、がんに特化した遺伝子検査「マイシグナル・ナビ」、DNAダメージをモニタリング・予防につなげる検査「マイシグナル・チェック」で構成されています。どの検査も尿やだ液を採取するだけで、体に負担なく検査することが可能です。4つの検査を通じて、自らの体質的なリスクを知り、日々のDNAのダメージをモニタリングすることで発症予防をサポート。それでも防ぎきれないがんを早期発見することを一気通貫でサポートし、がんの予防と早期発見を促進することを目指した包括的ながん対策です。 詳細はWebサイトをご覧ください。 https://misignal.jp/ マイシグナルシリーズは医療機器ではありません。解析した情報を統計的に計算することによりリスクを判定するものであり、医療行為としてがんに罹患しているかどうかの「診断」に代わるものではなく、リスクが低いと判定された場合でもがんが無いまたは将来がんにかからないとは限りません。

＜アイダ設計の健康経営に関する主な取り組み＞

■女性特有の疾病予防にも対応する医療費補助制度

従業員の健康管理と疾病予防を目的に、人間ドックや定期健康診断、生活習慣病予防健診のほか、乳がん・子宮頸がん検診を含むレディース検診の受診費用を補助しています。また、子宮頸がんワクチンやインフルエンザワクチンなどの予防接種費用についても全額または一部を補助し、従業員の健康維持・増進を支援しています。

■ワークライフバランスの向上

育児短時間勤務制度の利用可能期間を9歳（小学4年生になる前日まで）まで延長しているほか、出産前に取得できる「プレパパママ休暇」を男女ともに10日間付与しています。

■受動喫煙防止対策

従業員の健康維持と受動喫煙防止のため、事業所構内を全面禁煙としています。

■メンタルヘルス対策

産業医によるメンタルヘルスケアや定期健康診断に基づく面談を実施しています。また、ストレスチェックの実施に加え、職場ごとのストレス状況の可視化やオンライン医療相談ができるサービスを導入しています。

【アイダ設計のSDGsについて】

アイダ設計は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 当社は住空間を提供する企業として、木造建築やZEH住宅の促進、安定した品質の供給と技術の継承、環境に負荷をかけない家づくりなどを通じて、地域社会とともに、持続可能な社会の実現に向けた活動を実践していきます。 アイダ設計のSDGs：https://www.aidagroup.co.jp/p/activities

株式会社アイダ設計について

社名 ：株式会社アイダ設計 本社所在地： 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉三丁目10番地11 電話 ： 050-3100-2611（代） 代表者 ： 代表取締役社長 會田 貞光 上場市場 ： 東京証券取引所 TOKYO PRO Market (証券コード:2990) 創立 ： 1981年1月6日 資本金 ： 1億円 従業員数 ： 1,029人（2025年3月31日時点） 事業内容 ： 不動産業・建設業・建築設計・土地造成・プレカット加工・損害保険代理業 他 ＵＲＬ ： https://www.aidagroup.co.jp/