ストラク株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：渡辺 大河)は、同社代表の渡辺大河がパーソナリティを務める新ラジオ番組『夢をひらく時間』を、2026年7月2日(木)よりFMヨコハマ(84.7MHz)にて放送開始することをお知らせいたします。毎週木曜 朝5:00～5:15の15分間、各界で挑戦を続けるゲストを迎え、夢の原点、葛藤、そして一歩を踏み出すための具体的な思考と行動を語り合う対談形式の番組です。放送音源はradikoでの聴取に加え、Podcastや各種SNSでのショート動画展開を通じて、放送後も継続的にアクセスできる「資産型コンテンツ」として社会に届けてまいります。実業、教育、文化、技術という4領域を横断するパーソナリティの視点から、リスナー一人ひとりが自らの人生に重ねられる等身大の挑戦の物語を引き出していきます。





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■ 番組概要

番組名 ： 夢をひらく時間(パーソナリティ：渡辺 大河)

放送局 ： FMヨコハマ(84.7MHz)

放送開始日 ： 2026年7月2日(木)

放送枠 ： 毎週木曜 朝5:00～5:15(15分)

パーソナリティ： 渡辺 大河(実業家／大学教授／国際和菓子協会 理事長 ほか)

番組コンセプト： 「誰かの夢が、あなたの一歩になる」

番組形式 ： 各界で挑戦を続けるゲストを毎週迎える対談形式トーク番組

二次展開 ： radiko・Podcast・SNS(ショート動画)等で順次配信予定

番組公式サイト： https://profiling.co.jp/radio/









■ 番組企画の背景

経済の不確実性、AIをはじめとする技術革新による職業観の急速な変化、価値観の多様化。現代を生きる人々の多くは、将来への漠然とした不安や閉塞感を抱えながらも、その一方で「何かに挑戦してみたい」「自分の人生を自分の意志で動かしたい」という思いを心の奥に持ち続けています。しかし、その一歩を踏み出すための具体的な手がかりや、迷いの中にある自分を肯定してくれる言葉に出会える機会は、決して多いとは言えないのが実情です。





本番組『夢をひらく時間』は、こうした現代社会の課題意識を起点に企画されました。番組コンセプトに掲げる「誰かの夢が、あなたの一歩になる」というメッセージのもと、各界で実際に挑戦を続けている人々の生きた言葉を、早朝の15分という凝縮された時間に乗せてお届けします。「挑戦してもいい」「迷いながらでも前へ進める」と感じられる時間を、一日の始まりに重ねていただくことを目指します。





ゲストには、著名な経営者やアスリート、クリエイター、文化人にとどまらず、地域で活動する起業家、教育の現場で次世代を育てる教育者、伝統文化を継承する職人、社会課題に向き合う実践者など、多様な背景を持つ人々を幅広く迎えます。一見華やかなキャリアの裏側にある葛藤、最初の一歩を踏み出した瞬間の心境、夢を動かし続けるための思考法や行動原理。パーソナリティの渡辺大河が、自身の経営者、教育者、文化継承者、技術開発者としての複合的な視点を交えながら、ゲストの言葉を丁寧に紐解いていきます。





また、本番組は地上波の放送枠だけで完結するものではありません。放送音源はradikoでの聴取に加え、Podcastや各種SNSプラットフォームでショート動画として継続的に展開予定です。放送日時に縛られず、いつでもどこからでもアクセスできる「資産型コンテンツ」として、リスナーが何度でも立ち返ることのできる言葉のアーカイブを構築していきます。地上波という枠を超え、世代や地域を越えて長く届くメディア展開を行う点も、『夢をひらく時間』の特徴のひとつです。









■ パーソナリティ 渡辺大河の「4つの顔」

渡辺大河は「食が人をつくり、科学が人をひらく。」という理念のもと、実業、教育、伝統文化、テクノロジーという一見異なる4つの領域を横断し、それぞれの現場で得た知見を相互に還流させながら活動を展開しています。各領域は独立した活動ではなく、互いに有機的に連携し合うことで、単一の専門分野にとどまらない複眼的な視点を生み出しています。





渡辺大河





1. 実業家(ストラク株式会社／株式会社PLM 代表取締役)

30歳でフランチャイズビジネスに参入して以来、複数の事業を立ち上げ、成長させてきた連続起業家(シリアルアントレプレナー)です。産直海鮮居酒家「浜焼太郎」のフランチャイズ本部を立ち上げ全国116店舗へと拡大、北海道物産店「北海道うまいもの館」のFC展開、さらにM&Aによる事業売却までを経験するなど、フランチャイズビジネスの立ち上げから出口戦略までを一貫して手掛けてきました。





現在は和菓子事業を主軸に据え、後継者不足が深刻化する和菓子業界の再興と国際展開に取り組んでいます。手掛ける「京都利休の生わらび餅」「菓匠六雁」のフランチャイズ加盟契約数は250者以上に達し、モンドセレクションでは和三盆生わらび餅(常温・冷凍)および沖縄波照間産黒糖生わらび餅で金賞を受賞。全国展開の大手スーパーマーケット数社をはじめ、航空会社や鉄道会社、各地の飲食店や土産店など幅広い販路への卸売も拡大しており、伝統的な和菓子の世界に新たな販売チャネルと事業モデルを生み出しています。さらに、着色料や保存料を使用せずに生わらび餅の賞味期限を延長する独自技術の開発にも成功し、伝統食品の品質と流通の両立という長年の課題に対する具体的な解を示しています。





事業の根底には「誰が担っても一定の品質と結果が出る仕組みづくり」という一貫した哲学があり、属人性を排した再現性の高いビジネスモデルの構築を追求してきました。店舗を持たない催事型フランチャイズパッケージの開発など、伝統と最新技術を融合させた事業開発も特徴です。これらの実践は、和菓子業界のみならず、後継者不足や属人化に悩む幅広い業界に対しても示唆を与えるものとなっています。





2. 大学教授・教育者

「才能のない人はいない。引き出す人に出会えていないだけ」という教育理念を掲げ、経営とマーケティングの最前線で培った実務経験を教室に持ち込む実務家教員として教壇に立っています。担当する大学のみならず、国内外の数多くの教育機関で講義の機会を得ており、マレーシアの大学やファッション分野の専門学校など、分野や国境を越えた多様な学びの場で次世代の人材と向き合っています。





主担当科目である「経営 × AI」の授業は学生からの支持が高く、独立志向や起業志向を持つ若い世代から特に注目を集めるテーマとなっています。フードテック、サプライチェーンマネジメントへのAI活用、消費者行動分析、データドリブンな店舗運営、伝統食品の海外展開戦略、ブランディングとマーケティングオートメーションなど、現場で即活用できる実践的なテーマを体系的に扱い、自身が経営する事業現場で得たケーススタディや、自社で運用するプロファイリング技術を教材に組み込むことで、座学にとどまらない学びを提供しています。





教育現場で学生と接する中で、渡辺は次のような問題意識を持つようになりました。「経験もしたことのない社会や、まだ見ぬ未来を、無理に決めてしまう必要はないと感じています。むしろ社会の現実や、お金のこと、ビジネスがどのように動いているのかといった事実を、学生のうちにもっと深く学ぶことの方が大切だと考えています。教科書に書かれていることだけを武器に戦う方法も、もちろん尊重されるべき選択肢のひとつです。一方で、自分の好きなことや、自分の武器にまだ自信を持てない学生にとっては、しっかりとした現実を学んだうえで、その中から自分に合った道を選択していくことの方が、結果として本人にとってよい結果につながると確信しています」。





「教科書の中の経営学」ではなく「明日から使える経営知」を学生に届けるという姿勢のもと、産学連携プロジェクトや学生による事業提案演習なども積極的に取り入れ、卒業時点で即戦力として活躍できる実践的人材の育成に取り組んでいます。









3. 国際和菓子協会 理事長

2022年、和菓子文化を国内外の次世代へ継承することを目的に同協会を設立。和菓子業界の関係者にとどまらず、一流料理人、世界トップアスリート、エンターテインメント業界の著名人など、多方面からの賛同を得て活動を展開しています。





協会の活動は、後継者不足に直面する和菓子職人の支援、海外展開を目指す和菓子事業者へのサポート、和菓子と日本茶文化の継承と普及啓発活動など多岐にわたります。手掛ける和菓子ブランドは国際食品安全規格(ISO 22000)やハラル認証を取得しており、訪日外国人や海外マーケットへのアプローチを強化。海外の食文化との接点を増やしながら、和菓子という日本独自の文化資産を国際的な文脈の中に位置づけ直す取り組みを続けています。





「日本の伝統文化を未来に残す」というミッションのもと、文化と経済の両立、伝統と革新の融合を実践する持続可能な仕組みづくりを進めています。和菓子を単なる嗜好品としてではなく、日本の精神文化を伝える媒体として捉え直し、その価値を国境を越えて伝えていく活動は、観光、教育、地域振興などの分野とも接続しながら広がりを見せています。





4. ラジオパーソナリティ／テクノロジー開発者

株式会社PLM 代表取締役として、人の特性や行動傾向を可視化するプロファイリングシステム「Kizashi Series」の開発を主導しています。実業の現場で培った経営知、大学教授として向き合う教育の現場、伝統文化の継承を通じて学んだ「人と文化の関係性」、テクノロジー開発で蓄積した「人を理解する技術」。これら4領域の知見を融合させ、ラジオというマスメディアを通じて「人と社会の可能性をひらく」メッセージを発信していきます。

小学校 渡辺大河

大学授業 渡辺大河





■ 株式会社PLMが展開するプロファイリングシステム「Kizashi Series」

「Kizashi Series」開発の出発点には、渡辺自身が長年掲げてきた信念があります。「夢中になれるものがある人は、幸せである」。そして「自分というものがわかったときに、心は軽くなる。才能に気づいたときに、人は無我夢中になる」。一人ひとりが自分自身の本質を理解し、自分が最も輝ける場所を見つけられる社会をテクノロジーの力で実現したい、という思いが、「Kizashi Series」開発の原点にあります。





その背景には、社会の現状に対する強い課題意識があります。かつては家庭、地域、職場、学校といった場のなかに、人生の節目で相談できる「メンター」と呼べる存在が当たり前のように存在していました。年上の親戚、近所の大人、職場の先輩、恩師。世代や立場を超えて、自分の悩みに耳を傾け、進むべき方向にそっと光を当ててくれる人が、生活の身近なところに必ずと言っていいほどいた時代がありました。





しかし現代では、家族のあり方も働き方も大きく多様化し、地域コミュニティも希薄になり、職場でも上司と部下が深く関わる時間が減少しています。SNSによって人とつながる手段は飛躍的に増えた一方で、本音で語り合える相手や、自分の人生を真剣に考えてくれる存在に出会うことは、むしろ難しくなっているとも言われています。「メンターがいない時代」と表現されるこの状況は、進路に悩む若い世代だけでなく、キャリアの転機を迎える社会人、組織を率いる経営者、人生の後半戦をどう生きるかを模索するシニア世代まで、世代を問わず共通する課題となっています。





このような時代だからこそ、自分自身を知ること、自分が置かれている社会の構造を理解すること、そして自分が最も自然体でいられる場所、自分が無理なく没頭できる環境を見つけることが、これまで以上に重要になっていると渡辺は考えています。「Kizashi Series」は、「この子はこれがダメ」という欠点探しではなく「この子にはこれがある」という強みの発見を当たり前にする社会を目指し、社会を分析し、自分自身を分析し、自分にとって最も力を発揮できる場所を見つけるための近道となることを目指して開発が進められています。





プロファイリングシステム





◆ Kizashi Series の中核 ―「Kizashi Core」

「Kizashi Series」の中核を担うのが、株式会社PLMが独自開発したプロファイリングエンジン「Kizashi Core」です。





このシステムの最大の特徴は、最先端テクノロジーと、渡辺大河自身がビジネスの現場で長年にわたり磨き上げてきた「渡辺式プロファイリング」が融合している点にあります。連続起業家として数百名規模の経営者、加盟店オーナー、従業員、取引先と向き合い、教育者として国内外の学生と接し、文化継承の場で多様な職人や関係者と関わってきた渡辺は、相手の表情、声の質、言葉の選び方、立ち振る舞いといった「データ化されにくい人間の機微」から、その人の特性や心理状態を読み解く独自の知見を蓄積してきました。





「Kizashi Core」は、この渡辺式プロファイリングが長年の経験で「何を見るべきか」を体系化した知見をベースに、画像認識、音声解析、自然言語処理、行動データ分析といった最先端テクノロジーを掛け合わせ、それを「数万か所の同時分析」へと拡張するエンジンです。人間の経験知が数十か所の観察にとどまるのに対し、Kizashi Coreは数万か所を同時に分析し、その処理速度はわずか数秒。バイアスを排し、何千人規模でも同時並行で解析が可能です。まさに、「センスから科学への進化」と呼ぶべき技術的到達点です。





さらに、Kizashi Coreは使えば使うほど精度が向上する設計となっています。最初は名前、住所、メールアドレスといったわずかな情報からプロファイリングを開始し、その後やり取りされるメール、動画、対話、見た目、行動パターンなどを取り込みながら、分析の深さと正確さを継続的に高めていきます。





数値だけを追うAIでもなく、属人的な直感に頼るコンサルティングでもない、その両者の長所を統合した独自のプロファイリングエンジン。これが「Kizashi Core」の核心であり、後述する各プロダクトの精度を支える基盤となっています。





◆ 来月一般販売開始：「Kizashi DM」── 口コミ × 話題性で売れる仕組みをつくる

2026年7月、株式会社PLMは「Kizashi Series」の新プロダクトとして「Kizashi DM」の一般販売を開始します。





「Kizashi DM」が目指すのは、現代のマーケティングで最も売上に直結する2つの要素、「口コミ」と「話題性」を、テクノロジーの力で同時に生み出す仕組みです。





商品やサービスが選ばれる理由は、突き詰めると二つに集約されます。ひとつは、信頼できる人が「これは良かった」と発信する「口コミ」。もうひとつは、世の中で「今これが流行っている」と感じさせる「話題性」です。多くの方がスマートフォンを開き、SNSで誰かのレビューを見て、テレビや雑誌などのメディアで取り上げられているものに目を留め、購入を決めていきます。SNSが担うのが「口コミ」、テレビや雑誌などのメディアが担うのが「話題性」。この両輪が噛み合って初めて、現代の商品は売れていきます。





「Kizashi DM」は、このうちSNS側の「口コミ」を、企業が再現性をもって生み出せるようにするシステムです。LINEの1to1メッセージ、Instagramのダイレクトメッセージ(DM)やストーリーズ返信、X(旧Twitter)のDM、Facebook Messenger、TikTokのメッセージ機能など、現代の主要SNSのDM機能と連携して動作します。





具体的には、顧客や見込み客のSNS上の発信内容、プロフィール、過去のやり取り、反応傾向などを「Kizashi Core」が解析し、その人物の性格傾向、関心領域、購買心理の動き方を読み解いたうえで、その人物に最も響く言葉選び、訴求軸、メッセージの長さ、送信タイミングを自動で組み立てて配信します。論理的な判断を重視するタイプにはデータや実績を中心に、共感を重視するタイプには物語性のある言葉で、慎重派には情報を段階的に提示する、といった一人ひとり異なるアプローチが、システム上で自動的に最適化されます。





その結果、受け取った側は「自分のことを分かってくれているメッセージ」として商品と出会い、自然な口コミがSNS上で広がっていきます。そこにメディア露出による「話題性」が重なれば、口コミと話題性の両輪が回り始め、売れる仕組みが構築されていきます。





「全員に同じ内容を一斉送信する広告」というこれまでのマス的アプローチから、「一人ひとりに最適化された言葉を、最適なSNSの、最適なタイミングで届け、口コミとして広がる仕組みをつくる」というアプローチへの転換を実現するプロダクトです。広告の常識、そしてSNSマーケティングの常識そのものが変わっていくことを目指しています。





◆ 来月一般販売開始：「Kizashi Clone」(LINE版からスタート)

同じく2026年7月、「Kizashi Clone」の一般販売も開始します。





「Kizashi Clone」は、優秀な営業担当者や経営者の応対スタイル、知識量、判断軸、コミュニケーションの呼吸までをデジタル上に再現し、24時間365日、その人物が応対しているかのような対応を顧客に提供できる「営業のクローン化」を実現するシステムです。





まずは日本において最も利用者数が多いコミュニケーションプラットフォームであるLINEを起点に提供を開始します。LINEは日本国内で月間アクティブユーザー数が9,000万人を超え、企業と顧客を結ぶ実質的なインフラとなっています。「Kizashi Clone」はLINE公式アカウント上に組み込む形で稼働し、顧客から届くメッセージに対して、まるで指名された担当者本人が応対しているかのような自然で的確な返答を即座に返します。





イメージとしては、深夜2時に顧客が「料金プランで迷っているのですが」と問い合わせてきても、休日の朝に「他社と比較して悩んでいる」とメッセージを送ってきても、その顧客の性格傾向や状況に合わせた最適な返答が、即座に、しかも担当者のクオリティを保ったまま返ってくる、という状態を実現します。属人化しがちだった営業活動の品質を平準化し、営業人材が不足している企業、属人化に悩む中小企業、トップセールスを横展開したい組織にとって、機会損失を抑えながら成約率を底上げするインフラとなるシステムです。





今後はInstagramやWebチャット、メール、電話応対への対応領域拡張も予定されています。





◆ 年内リリース予定：「即レスシリーズ」── 簡単に言えば「もう一人のあなた」

さらに2026年内には、「Kizashi Series」の新カテゴリとして「即レスシリーズ」のリリースも予定されています。





「即レスシリーズ」を一言で表現すれば、それは「もう一人のあなた」、つまり「あなたの分身」です。





組織で働く管理職の業務時間の多くは、判断、指示、確認、承認といった「意思決定と返答」に費やされています。部下からの相談、取引先からのメール、現場からの報告、稟議書の確認。日中はそれらの対応に追われ、本来集中すべき経営判断や戦略立案、人材育成のための深い対話に充てる時間が確保できない管理職は少なくありません。





「即レスシリーズ」は、こうした管理職の判断パターン、指示の出し方、文章の言い回し、人ごとのコミュニケーションスタイルを「Kizashi Core」で学習させ、その管理職本人が判断し、返答しているかのようなアウトプットを瞬時に生成するシステム群です。「もう一人のあなた」がチャットの中、メールの中、社内システムの中に常駐し、業務の大半を本人と同じ判断基準で処理していくイメージです。





例えば、部下から「A案とB案、どちらで進めるべきでしょうか」というチャットが届いた瞬間、その部下のタイプと過去の指示傾向を踏まえた「あなたならこう返す」という返答案が即座に提示されます。取引先から見積もり調整のメールが来れば、過去の対応履歴と本人の判断軸に沿った返信文の下書きが用意されます。新人への業務指示も、ベテラン社員への確認連絡も、それぞれの相手の特性に合わせた最適な伝え方が自動で組み立てられます。





「あなたの分身」に業務の大半を任せることで、本人は、本当に自分にしかできない仕事、つまり中長期の戦略立案、新規事業の構想、部下との腹を割った1on1、経営層との重要な対話などに、時間とエネルギーを集中させることができます。これまで「忙しすぎて手が回らなかった」領域に、ようやくリソースを振り向けることができるようになります。





管理職の働き方、ひいては組織全体の生産性が、根本から変わる可能性を秘めたソリューション群です。「もう一人のあなた」という発想は、人材不足、長時間労働、管理職の負担集中といった、現代日本の組織が抱える複合的な課題に対する一つの実践的な解として位置づけられています。





「Kizashi Series」は、社会のあり方そのものを変えていく可能性を秘めた技術として、今後も段階的な展開が予定されています。詳細な発表は、各プロダクトのリリースに合わせて順次行ってまいります。









■ 代表者コメント(渡辺 大河)

「経営の現場でも、大学の教室でも、伝統文化の継承の場でも、共通して感じてきたのは『一歩を踏み出せずにいる人がいかに多いか』ということでした。多くの方が、自分の中に眠る可能性に気づかないまま、あるいは気づいていても踏み出す勇気を持てないまま、日々を過ごしています。しかし私自身、複数の事業を立ち上げ、教育や文化継承の現場に身を置く中で痛感してきたのは『才能の有無ではなく、正しい仕組みと方法、そして背中を押してくれる存在に出会えるかどうか』が結果を大きく左右するという事実です。





『夢をひらく時間』では、ゲストの方々の挑戦の物語を通じて、リスナーの皆さまが自分自身の人生に重ね、明日からの小さな一歩を踏み出すきっかけを得られるような時間をお届けしたいと考えています。早朝の15分という限られた時間ですが、その短い時間が、誰かの一日を変え、ひいては人生を動かす『始まりの時間』になれば、これに勝る喜びはありません。経営者、教育者、文化継承者、技術開発者という4つの立場で培ってきた視点を総動員し、ゲストの方々の言葉の奥にある本質を、リスナーの皆さまと共に紐解いていきたいと思います」。









■ お問い合わせ

番組へのご感想やゲスト推薦、渡辺大河へのメディア取材、ビジネスに関するご相談、「Kizashi Series」に関するお問い合わせなどは、渡辺大河の公式LINEよりお気軽にお寄せください。

渡辺大河 公式LINE： https://lin.ee/QLxf1U3









■ 会社概要

【ストラク株式会社】

会社名 ： ストラク株式会社

所在地 ： 神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町2-7

代表者 ： 代表取締役 渡辺 大河

事業内容 ： 飲食事業、和菓子事業のフランチャイズ本部運営、DX支援事業、

人材育成事業 ほか

公式サイト： https://struc.co.jp/





【株式会社PLM】

会社名 ：株式会社PLM

所在地 ：〒152-0004 東京都目黒区鷹番2丁目21番2号

代表者 ：代表取締役 渡辺 大河

事業内容：プロファイリングシステム「Kizashi Series」

(Kizashi Core／Kizashi DM／Kizashi Clone／即レスシリーズ 他)の

開発・運用