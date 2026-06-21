沖縄サントリーアリーナに約5,200人が来場！ 沖縄最大級のファッションフェス『OKINAWA COLLECTION 2026』開催【オフィシャルレポートVol.1】

沖縄コレクション実行委員会

2026年6月20日（土）、沖縄サントリーアリーナにて『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）が開催されました。今年で4回目を迎える本イベントは、120組以上の出演者が登場する沖縄最大級のガールズファッションフェスです。会場では最新トレンドを取り入れた多彩なファッションショーやトークステージ、アーティストライブが繰り広げられ、訪れた5,248人の来場者を魅了。沖縄を拠点に活躍するモデルやアーティストも多数出演しました。また、アリーナ外のフードエリアや体験ブースも大いに賑わい、会場は終日熱気に包まれていました。

イベントの模様は、ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」で無料配信され、X、Instagram、TikTokといったオキコレ公式SNSでもステージの様子を配信。本日以降も順次、ダイジェストムービーやステージフォトも公開予定となっています。沖縄最大級のファッションの祭典をSNSでもお楽しみください。

■公式SNS

X：https://x.com/okicolle

Instagram：https://www.instagram.com/okinawa_collection/

TikTok：https://www.tiktok.com/@okicolle_official

【OPENING ACT】

オープニングアクトのトップバッターとして登場したのはかすみん。王道アイドル感全開で「君色ブリリアンス」を披露し、イベントの幕開けを華やかに飾りました。続いて、8人組男性ダンス＆ボーカルグループのALL INがステージに登場。一糸乱れぬ迫力のパフォーマンスとエネルギッシュな歌声に、会場は一気に盛り上がりました。弾けるような笑顔と元気いっぱいの挨拶とともに登場したのは、沖縄発のガールズアイドルグループ・OBP。地元・沖縄のポジティブな空気感をそのまま詰め込んだようなパフォーマンスで会場をカラフルなハッピーオーラで彩りました。

続いて登場したO.K.THANKS. feat.放課後演技派クラブは、キャッチーなタイトルが印象的な「青い青い青い青い青い青い青い青い青い青い青い青い青い青い青い青い青い青い青い青い空を」、さらに新曲「マナツノアイズ」を披露。今回初出演となる瀬名ちひろは、カクテルのグラスホッパーをイメージして作詞されたという最新曲「まだ恋じゃない」を歌唱し、お洒落で軽快なディスコサウンドが会場を包み込み、観客をエモーショナルな空間へと誘います。

そして、オープニングアクトのラストを飾ったのは愛乙女★DOLL。圧倒的なステージングで「カレンダーガール」と「推定(ハート)片想い」の2曲を披露し、フロアの熱量をさらにブースト！ 本編へと繋ぐ熱いパフォーマンスで、会場は大いに盛り上がりました。

ファーストフェイスはとうあ！ 今年のオキコレはクールなランウェイで開幕

【1st FASHION SHOW STAGE】

ファッションステージの幕開けを飾ったのは、今年ブランド誕生20周年を迎える「MURUA」。ファーストフェイスとして登場したとうあは、太陽と影が交差する“エクリプス＝日食”をテーマに、光と闇、フェミニンとモード、現実と非日常の境界を曖昧にするコンセプチュアルな世界観を体現。続いて櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、川本笑瑠（CUTIE STREET）、葛西杏也菜、なごみらが登場。エッジの効いた直線的なラインと、女性らしい曲線的なシルエットが織りなすモダンなルックに身を包み、クールな表情でランウェイを魅了しました。

唯一無二のコスチュームブランド「Malymoon」のステージでは、“おひなさま”の愛称で親しまれる長浜広奈、りんか、Mumeixxx、松川星、古園井寧々、中村里砂、佐藤ノア、MINAMIらが登場。プリンセスをテーマとしたドリーミーで甘いコスチュームを披露しました。ランウェイトップで魅せたキュートな表情と甘いポーズに、会場からは大きな歓声が沸き起こりました。

ティーンズブランド「repipi armario」のファーストルックを務めたのは、デニムスタイルに鮮烈な赤を差し色として効かせた“URBAN ROMANTIC”スタイルを体現した鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）。続く多田梨音、森田あみ（MORE STAR）、さくら、古澤里紗（CUTIE STREET）らも、トレンドのグランジやスポーティーで自由の空気感を取り入れたスタイリングで華やかにランウェイを彩りました。ヘルシーな透け感やレース、赤×王道デニムが印象的なスタイリングの数々。フェミニンとカジュアルを巧みにミックスし、進化した令和ガールの都会的でロマンティックな世界観が広がりました。

華やかなファッションショーが終了したところで、MCのこーくんが「はいさ～い！」と爽やかに登場。ともにMCを務めたEMIKAとともに、今年で4回目を迎えるオキコレ2026の開幕を告げました。「SAPPORO COLLECTION」との共同開催となる今回のテーマは「STARLIGHT」。多様な個性が共生する札幌のエネルギーと、文化が交わり未来へ紡ぐ沖縄のカルチャー。ふたつの都市のパワーが重なり合い、それぞれの個性が星のように輝き出す、新しい未来への可能性を感じさせるオープニングとなりました。

【OKINAWA NEXT Showcase STAGE】

このステージでは、沖縄を拠点に活動する若き才能が集結しました。まずはEXPG STUDIO OKINAWAのダンサーたちがEXILE TRIBEをはじめとした人気楽曲のメドレーを披露。アイコニックなランニングマンの振り付けでは観客も一体となる一体感を見せました。続いて登場した沖縄アクターズスクールB.B.WAVESは、地元・沖縄の地で「Everything's All Right / Awakening」を熱唱。エネルギッシュで熱いステージを展開しました。

【LARMEプロデュースステージ】

甘くて、かわいい(ハート)女の子のファッション絵本『LARME』プロデュースのステージには、中山こはく（MORE STAR）、遠藤まりん（MORE STAR）、月乃さやか、まっちゃ、咲花がランウェイに登場。独自のガーリーな世界観を表現しました。同ステージのラストを飾った真鍋凪咲（CUTIE STREET）は、バックスタイルにあしらわれたビッグリボンが目をひく圧倒的にキュートなルックを披露。その愛らしい佇まいに観客は一気に魅了されました。

【学校法人 KBC学園 STAGE】

沖縄の専門学校生によるクリエイティブなステージとして注目を集めた「KBCビューティー」ステージでは、米澤りあ、妃茉里、YUYU、あんり、泉川里桜、りあな、片山さくら子、小國舞羽が華やかに登場。本ステージの主役となったモデルたちのヘアメイクは、KBCビューティーモード専門学校の学生たちが全面的に担当。ヘアメイクを手掛けた同校の宮城恋奈さんと仲村紅姫さんもステージに登壇し、バックステージでの貴重なエピソードを披露。さらに、ステージ上から未来のクリエイターたちに向けてオープンキャンパスの告知を行い、KBCビューティーモード専門学校の魅力を大いにアピールしました。

【SHOOTINGACT - ONSENSE】

昨年デビューした新生メンズグループ・ONSENSEが登場し、「YUAKE」と「NONSENSE」の2曲をパフォーマンス。彼らが掲げるぬくぬく系“バスタイムポップス”の名の通り、会場を温かく柔らかな心地よい空気感で包み込みました。

【「今日、好きになりました。」 STAGE】

毎週月曜よる9時よりABEMAで放送中の人気恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」ステージでは、話題のメンバーたちが特別ステージに登場しました。今井暖大、時田音々、五十嵐蓮、日向袮音、酒井理央、森口優花がそれぞれ個性溢れるカップルポーズを披露。現役高校生ならではのみずみずしい制服スタイリングで魅せるメンバーの登場に、会場の熱気は一気に高まりました。

【2nd FASHION SHOW STAGE】

サッカーショップ「SWS」（supported by adidas）ステージでは、増田彩乃（CUTIE STREET）、さくら、MINAMI、彩葵、ホノカ、おさきらが堂々たるモデルウォークを披露。スポーツアイテムをストリートカジュアルや洗練されたシティルックへと昇華させた、モダンなスタイリングを提案しました。FIFAワールドカップイヤー2026をアツく盛り上げる、華やかでエッジの効いたユニフォームの着こなしがランウェイに光りました。

続く「CoCo」ステージでは、大流行中のワンホンスタイルを取り入れた艶やかでエレガントなルックを纏い、HIMEKA、古園井寧々、中野恵那、倉田乃彩、新野尾七奈、uka.、PyunA.（ぴょな）らが豪華なランウェイを展開。それぞれの世界観を表現しながら、手持ちのテディベアのぬいぐるみを客席へプレゼントする愛らしい演出もあり、会場からは大きな歓声が沸き起こりました。

【ADASTRIA × FRUITS ZIPPER STAGE】

第1部のファッションステージのラストを鮮やかに彩ったのは、FRUITS ZIPPERの櫻井優衣、鎮西寿々歌、月足天音、松本かれん、仲川瑠夏、早瀬ノエル、真中まな。ステージでは、6月26日（金）にローンチされる、「GLOBAL WORK」「LOWRYS FARM」「JEANASIS」の3ブランドとFRUITS ZIPPERによる特別なコラボレーション企画を発表。いつもの華やかなアイドルコスチュームとは一味違う、それぞれの個性を引き立てるリアルクローズの着こなしで、観客を新鮮な魅力で魅了しました。

【ARTIST LIVE - ふみの】

第1部を締めくくるアーティストパフォーマンスを務めたのは、シンガーソングライターのふみの。ステージに登場すると、デビューシングル「favorite song」、そしてドラマ主題歌となった「よくあるはなし」の2曲を続けて披露。アコースティックでエモーショナルなメロディラインと透明感あふれる繊細な歌声が会場の隅々に染み渡り、それまでの華やかな熱狂から一転、観客をしっとりとした美しい余韻で包み込みました。

＜オフィシャルレポート Vol.2へ続く＞

『OKINAWA COLLECTION 2027』について

イベントタイトル：OKINAWA COLLECTION 2026（正式略称：オキコレ2026）

開催日：2026年6月20日（土）

会場：沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市山内1丁目16－1）

公式サイト：https://okinawa-collection.jp/

※出演を予定しておりました、希空、鈴木花梨（MORE STAR）、山本るしあ（MORE STAR）は、体調不良のため出演見送りとなりました。

＜次回開催概要＞

タイトル：OKINAWA COLLECTION 2027

開催日時：2027年7月31日（土）

会場：沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市山内1丁目16－1）

■チケット

＜超速先行＞

SS席：\6,000 S席：\5,000 A席：\4,000

受付期間： 2026年6月20日（土）20:00～6月30（火）23:59

販売URL：https://l-tike.com/okinawacollection/

■公式サイト

https://okinawa-collection.jp/

■公式SNS

X：https://twitter.com/okicolle

Instagram：https://www.instagram.com/okinawa_collection/

TikTok：https://www.tiktok.com/@okicolle_official

＜報道関係各位＞

本公演のオフィシャル写真提供をご希望の媒体社様はPR事務局までご連絡ください。

沖縄コレクションPR事務局

MAIL：info@asobisystem.com