中日ドラゴンズ球団創設90周年「セントレアドアラデー」開催！ドアラがセントレアにやってきた！

中部国際空港株式会社

中部国際空港セントレア（所在：愛知県常滑市）は、中日ドラゴンズの球団創設90周年を記念し、2026年6月1日（月）から30日（火）までの1か月間、「中日ドラゴンズ球団創設90周年キャンペーン」を実施しています。

【関連URL】

■ セントレア×中日ドラゴンズ 球団創設90周年キャンペーン｜6月21日(日)はセントレアにドアラがやってくる！(https://www.centrair.jp/special/campaign/centrair_dragons_90th/index.html)

■ 【セントレア×中日ドラゴンズ】セントレアが“ドラゴンズブルー”に染まる1か月 中日ドラゴンズ球団創設90周年キャンペーン開催 〈期間〉 6月1日（月）～30日（火）まで | 中部国際空港株式会社のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000681.000024522.html)

そのキャンペーンの一環で、6月21日（日）にドアラがセントレアに来港する、「セントレアドアラデー」を開催しました。

メインビジュアル■ 「セントレアドアラデー ～セントレアにドアラがやってくる！～」概要

・ 日時 ： 6月21日（日）10 : 00～15 : 00

・ 場所 ： 中部国際空港セントレア 第1ターミナル4階イベントプラザ

・ 観覧 ： 無料 ※一部販売企画あり

【イベント内容】

１. ステージイベント

〈第1部〉 11 : 00～11 : 30

〈第2部〉 14 : 00～14 : 30

※以下は当日の内容の一部です。

２. イベントブース (10 : 00～15 : 00)

名古屋鉄道株式会社ブースが出展され、中日ドラゴンズとのコラボグッズを販売しました。

《6月21日（日）「セントレアドアラデー」の様子》

第１部の様子

第１部では、「セントレアから日本一へ！ドアラのフライトプラン」 をテーマに、球団創設90周年を絡めたステージを展開。第２部では、「ドアラのセントレア・ハッピーターミナル」 をテーマに、来場者と一体となって楽しめる内容をお届けし、会場は大いに盛り上がりました。第1部・第2部、合わせて約1400人の方にご来場いただきました！

■ 第1部：「セントレアから日本一へ！ドアラのフライトプラン」

第１部では、野球・スポーツファンをはじめ、中日ドラゴンズおよびドアラのファンの皆さまが盛り上がるような企画を中心にイベントを進行。ドアラがステージに登場すると、会場は大きな拍手に包まれ、温かく歓迎する雰囲気に満ちあふれました。

イベント冒頭では、ドアラはファンに「人が多いですね。どこかの帰りですか」という身振り手振りでユーモアたっぷりに話しかけ、来場者の笑いを誘い、会場の雰囲気を和ませてくれました。

また、ドラゴンズを応援する上で欠かせないアイテムを、ドアラなりの理由とともに紹介！会場からは笑い声が上がるなど、終始和やかな雰囲気に包まれました。

フリップに書いている様子ドアラが考えている様子

セントレアのオリジナルキャラクター「なぞの旅人フー」を持ち、フォトショットに応じるドアラ

■第２部：「ドアラのセントレア・ハッピーターミナル」

第２部では、当空港をご利用のお客様やファミリー層など、野球に詳しくない方でもお楽しみいただける企画を中心に実施。ドアラが考える“セントレアの魅力”を野球になぞらえて打線形式で紹介するなどし、小さなお子さまでも楽しめる内容となりました。

セントレアの魅力”を野球になぞらえて打線形式で紹介「名古屋めし」セントレアの魅力”を野球になぞらえて打線形式で紹介「展望風呂」

さらに、ドアラが遠征時に欠かせない“必携アイテム（グッズ）”を、ドアラのスーツケースの中から紹介するなど、ここでしか聞けない“レアトーク”の披露に、会場からは笑い声や驚きの声が上がり、ドラゴンズファンのみならず、幅広い世代のお客様にお楽しみいただきました。

■ 番外編

ドアラのスーツケースの中から紹介する様子会場の様子

報道関係者向けに、ドアラが「セントレアドアラデー」への思いを記者会見形式で語る場も設けました。

記者説明会の様子

ドアラは、今回のイベントの感想やセントレアでの楽しみ方などの質問に対し、フリップを使ってユーモアを交えながら回答し、報道関係者から驚きや笑いの声が上がりました。

イベント後のドアラの感想

その後、ドアラは、中部国際空港セントレアのオリジナルキャラクター なぞの旅人フーの似顔絵を描くなど、当社SNS向けの撮影にも臨みました。

SNS撮影の様子

撮影した内容は後日、当社の X や Instagramにて公開予定です※。

※公開日は6月中に各SNSで動画や記事が公開される予定です。

【Instagram】

中部国際空港セントレア【公式】(@centrairairport) (https://www.instagram.com/centrairairport/)

【X】

中部国際空港セントレア（@Centrairairport）/ X(https://x.com/Centrairairport)

フーとドアラのツーショット

中部国際空港セントレアは、今後も中部地域の空の玄関口として、地域に根ざしたスポーツチームを応援し、地域の活性化に貢献します。

中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：1998年5月1日

（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：

代表取締役社長 籠橋 寛典（かごはしひろのり）

・主な事業内容：

1．

中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：293名 役員（常勤）含む

※2026年4月1日現在

・会社WEB：

https://www.centrair.jp/corporate/