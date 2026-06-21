SPIRIT ALMOND、【ドジャースタジアム限定】フレーバー「醤油ハラペーニョ」アーモンド発売

LUPHIA, LLC.

2026年6月21日

SPIRIT ALMOND

ドジャースタジアム限定の醤油ハラペーニョアーモンド

【ロサンゼルス発】大谷翔平選手らの活躍により世界的な注目を集めるロサンゼルス・ドジャースの本拠地、ドジャースタジアムで、今シーズンからSPIRIT ALMOND（スピリット・アーモンド）による限定フレーバー「Soy Jalapeño（醤油ハラペーニョ）」アーモンドの販売が始まった。SPIRIT ALMONDは、2026年Good Food Awardsスナック部門を受賞したロサンゼルスを拠点とするプレミアムアーモンドブランド。

同商品は、SPIRIT ALMONDがドジャースタジアム向けに開発した限定商品で、カリフォルニア産アーモンドに、日本の照り焼き醤油の旨みと、ラティーノ食文化に欠かせないハラペーニョの辛みを融合させたフレーバーが特徴だ。ドジャースという多国籍チーム、そしてロサンゼルスという都市の多文化性を象徴する味わいとして設計された。従来の殻付きピーナッツに代わる、観戦時の新たなスナック体験として、また球場限定の土産品として展開されている。

商品開発の背景

近年、アメリカのメジャーリーグ球場における観戦時の飲食文化では、定番であるホットドッグや殻付きピーナッツに加え、地域性や多様な食文化を取り入れたグルメメニューの導入が進んでいる。なかでもドジャースタジアムは、日本や韓国をはじめとするアジア系フードの充実で知られ、観戦体験そのものを楽しむ「スタジアムグルメ」の進化を象徴する球場の一つとなっている。今回の「醤油ハラペーニョ」アーモンドも、その取り組みの一環として導入された。また、ドジャースタジアムが所在するカリフォルニア州は世界最大級のアーモンド生産地であり、地元産原料を活用する地産地消の考え方も反映されている。

商品情報

SPIRIT ALMONDは、ドジャースタジアム限定商品の「醤油ハラペーニョ」に加え、「Black Garlic（黒にんにく）」「Miso（味噌）」「Curry（和風カレー）」「Mustard（和からし）」「Seaweed（のり塩）」「Koji Salt（塩麹）」といったレギュラー商品も展開している。

黒にんにく 味噌 和風カレー 和からし のり塩 塩麹

【ドジャースタジアムでの商品例】（※時期によって販売されるフレーバーに変更の可能性あり）

■ Soy Jalapeño (醤油ハラペーニョ)

照り焼き醤油の旨みに、ハラペーニョの爽やかな辛みを加えた、ドジャースタジアム限定フレーバー。

■Black Garlic (黒にんにく)

にんにく醤油をベースに、黒にんにく特有のキャラメルのようなコクのある甘みを加えた味わい。

■Koji Salt （塩麹）

塩麹がアーモンド本来の旨みを引き出した、シンプルで奥深い薄塩味。

価格：＄５（税抜）

容量：３２g

ドジャースタジアム内の販売場所

SPIRIT ALMONDの商品は、フィールドレベルのホームプレート裏に位置するampmや、レフトフィールド・パビリオンのEATSなど、ドジャースタジアム内の売店で販売されている。

フィールドレベル ampmレフトフィールドパビリオン EATS

SPIRIT ALMONDについて

SPIRIT ALMONDは、ロサンゼルスを拠点とするプレミアムアーモンドブランド。世界の生産量の約８０％を占めるカリフォルニア産アーモンドの中でも特に厳選したアーモンドを使用し、日本の調味・発酵文化を融合させた独自の商品開発を行っている。商品は、ドジャースタジアムをはじめ、全米オープンゴルフ、マスターズ・トーナメント、PGAツアー、Snow Leagueなどのスポーツイベントのほか、全米のコンベンションセンター、空港ラウンジ、高級リゾートなどで提供されている。

代表商品のBlack Garlic Almonds（黒にんにくアーモンド）は、全米で最も権威ある食品賞の一つであるGood Food Awardsのスナック部門において、２０２６年のWinnerに選出された。同賞は、優れた味わいに加え、責任ある原料調達や持続可能な生産への取り組みを評価する賞として広く認知されている。

Good Food Award 受賞の黒にんにくアーモンド

【会社概要】

社名：LUPHIA, LLC. （ブランド名：SPIRIT ALMOND）

本社所在地：アメリカ合衆国カルフォルニア州

代表取締役：Jun Sanders（ジュン・サンダース）

事業内容： アーモンドスナックの企画・製造・販売

設立： 2021 年

HP：https://spiritalmond.com