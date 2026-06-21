【岡山大学】くり返す膀胱炎に、塗る乳酸菌治療～抗菌薬・ホルモン薬に依存しない新たな予防治療法の確立へ～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 21日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 反復性膀胱炎を対象とした乳酸菌膣塗布剤の特定臨床研究を開始しました。- 以前、岡山大学病院で実施した膣坐剤研究より、少ない回数・短い期間での治療効果を検証します。- 抗菌薬・ホルモン薬に依存しない再発予防法の普及を目指しています。

◆概 要

近年、閉経関連尿路性器症候群（GSM: Genitourinary Syndrome of Menopause）が提唱されており、閉経後は女性ホルモン低下により膣環境が変化しやすく、外陰部の乾燥、違和感、疼痛だけでなく、膀胱炎をくり返す一因になると考えられています。ホルモンバランスの影響で膣内乳酸菌が減少し、膣内の尿路病原性大腸菌が定着し、膀胱炎が治りにくくなると言われています。



国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学病院腎泌尿器科の定平卓也研究准教授、岡山大学病院臓器移植医療センターの坪井一朗助教（特任）、光井洋介客員研究院（おかやま腎泌尿器科クリニック）、同領域（岡山大学病院 新医療研究開発センター）の渡部昌実教授ならびに学術研究院先鋭研究領域（未来医療）・腎泌尿器科学の荒木元朗教授は、閉経後女性の反復性膀胱炎研究を行い、尿と膣に同じ大腸菌が存在することを明らかにし、膣の環境が膀胱炎再発に深く関わっていることを突き止めました。さらに、1年間の乳酸菌膣坐剤投与が86％の膀胱炎再発を防いだことを報告してきました。



今回、これまで1年間の継続使用で効果が確認された乳酸菌膣坐剤を、外来で医師が直接実施する乳酸菌膣塗布剤に変更し、より少ない回数（8回）・より短い期間（半年）でも同様の効果が得られるかを検証する研究を2026年より開始しました。

本研究により、抗菌薬やホルモン薬に頼らない新しい再発予防法として、患者さんの負担を減らしながらも効果の高い、将来的に広く医療現場で活用できる治療方法確立を目指します。また、今後はGSMに対する乳酸菌の効果について発展的に検証していきたいと考えております。

〇語句説明

・反復性膀胱炎：半年以内に2回以上、または1年以内に3回以上の膀胱炎を繰り返す状態です。

・閉経関連尿路性器症候群（GSM: Genitourinary Syndrome of Menopause）：閉経後の女性ホルモン 低下に伴い、外陰部・膣・尿路に乾燥、萎縮、炎症が生じ、外陰部のかゆみ、灼熱感、性交痛、 尿路感染症などを引き起こす症候群の総称です。

◆坪井一朗助教からのひとこと

ホルモンバランスの変化がきっかけで、膀胱炎を何度も繰り返し、つらい思いをされている多くの方々を診察してきました。抗菌薬を繰り返し飲むことやホルモン治療に対して不安を感じたり、副作用で治療継続できない方々も少なくありません。私たちは、これまでとは違う新しい方法で再発を防ぐことができないか、研究を進めています。将来、安心して続けられる治療の選択肢の一つとなることを目指しています。お気軽にご相談ください。

◆詳しい内容について

くり返す膀胱炎に、塗る乳酸菌治療～抗菌薬・ホルモン薬に依存しない新たな予防治療法の確立へ～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press20260521-3.pdf

◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院 腎泌尿器科

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index127.html

・岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医） 腎泌尿器病態学分野

https://www.uro.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】ETA治療（Endoscopic Topical Application）による難治性過活動膀胱の症状改善を確認～大学発の新規治療を世界で初めて実施した症例報告～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003802.000072793.html

・【岡山大学】膀胱三角部は尿意の感覚中枢だった～頻尿、夜間頻尿、切迫性尿失禁や膀胱痛の原因解明に一歩前進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003531.000072793.html

・【岡山大学】前立腺がんに対する密封小線源療法の長期経過を調査～良好かつ安全な治療成績を基に局所療法に応用～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003689.000072793.html

・【岡山大学】レーザー治療で透析回避！～腎盂がん・尿管がんを「腎臓を摘出せず」に治療～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003199.000072793.html

・【岡山大学】前立腺がんに対するPSMAルテチウム療法を導入

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003856.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学病院腎泌尿器科で腎移植200症例を達成

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003936.000072793.html

岡山大学病院が所在する岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院 腎泌尿器科 研究准教授 定平卓也

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7287

FAX：086-231-3986

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1547.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

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https://venture.okayama-u.ac.jp/



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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)