金田一温泉開湯400周年記念　中高生が地域の昔話を謎解きゲーム化―「若者が紡ぐ、金田一温泉400年の記憶」プロジェクト始動

特定非営利活動法人miraito

金田一温泉開湯400年祭実行委員会こども女性部会（会長：大達ももこ）は、開湯400周年を迎える金田一温泉地域において、中高生が地域住民や高齢者から伝承や歴史を聞き取り、“まち歩きゲーム”を制作する「若者が紡ぐ、金田一温泉400年の記憶～まち歩きゲーム制作プロジェクト～」を開始しました。

本プロジェクトは、岩手県の「令和8年度いわて若者チャレンジ補助金」採択事業として実施されるもので、運営をNPO法人miraitoが担います。

2026年6月14日には、割烹旅館おぼない（二戸市）にて第1回ワークショップを開催し、高校生・大学生・地域住民ら11名が参加しました。

岩手県「いわて若者チャレンジ補助金」採択事業

本プロジェクトは、岩手県が実施する「令和8年度いわて若者チャレンジ補助金」に採択されました。

同補助金は、若者グループが地域課題の解決や地域の元気創出に取り組む独創的・先進的な事業を支援する制度であり、2026年度は多数の応募の中から10団体が採択されています。

本事業では、

- 若者の地域文化への理解と愛着の醸成- 世代間交流の創出- 「やってみたい」を「できた！」に変える成功体験の創出- 地域の魅力発信の担い手育成

を目指しています。

開湯400年を迎える金田一温泉

金田一温泉は1626年（寛永3年）に発見されたと伝えられ、2026年に開湯400周年を迎えます。

南部藩の湯治場として栄え、「侍の湯」とも呼ばれてきた歴史を持つほか、幸運をもたらす「座敷わらし」の伝説が今も息づく温泉地として全国的に知られています。

また、芥川賞作家 三浦哲郎 氏の作品『ユタとふしぎな仲間たち』の舞台としても知られています。

400周年を節目に、地域の歴史や文化を未来へ継承する様々な取り組みが進められています。

中高生が昔話を「まち歩きゲーム」に

本プロジェクトでは、中高大学生が地域住民や高齢者から昔話や伝承を聞き取り、それらを活かした謎解き型のまち歩きゲームを制作します。

若者たちは、

- 地域の昔話や歴史の聞き取り- 現地フィールドワーク- ストーリーや謎の企画- マップや景品の制作- テストプレイと改善

までを主体的に担います。

単なるゲーム制作ではなく、若者が地域文化の継承者・発信者となることを目指しています。

ワークショップ参加者募集用のチラシ（イラストはおぼない旅館の女将が手書きで作成したもの）

第1回ワークショップを開催

6月14日に開催された第1回ワークショップでは、金田一に伝わる昔話を学びながら、ゲーム化する物語の候補について意見交換を行いました。

参加者からは、

「座敷わらし以外にも、お地蔵さんや狐の昔話があることを知った」

「昔話を聞けば聞くほどもっと知りたくなった」

「どんなふうにゲームにすると面白くなるのか考えるのが楽しみ」

といった感想が寄せられました。

WSを進行する大達ももこさん初回ワークショップに参加する参加者の様子

若者と地域がともに紡ぐ400年の記憶

第一回WS終了後の集合写真

本プロジェクトの特徴は、若者だけで完結する取り組みではなく、地域住民や高齢者から歴史や記憶を受け継ぎながら進める点にあります。

地域に残る物語を次世代へつなぐとともに、若者が地域との関わりの中で成長する機会を創出します。

完成したゲームは、金田一温泉開湯400周年を記念する新たな地域体験コンテンツとして公開を予定しています。

主催・運営

主催：金田一温泉開湯400年祭実行委員会

運営：NPO法人miraito

協力：割烹旅館おぼない ほか

お問い合わせ先

NPO法人miraito

TEL：070-9386-2781

Email：info@miraito.org