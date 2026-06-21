家族の絆が、いま試されるー「夜桜さんちの大作戦2」Blu-rayが2026年8月28日(金)より発売決定！

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株式会社ハピネット

家族で挑む 新たな作戦(ミッション)始動



※画像は商品イメージになります

公式HP :
https://www.mission-yozakura-family.com/#kv
公式X :
https://x.com/OfficialHitsuji


★MBS/TBS系”日5”枠にて放送中、「夜桜さんちの大作戦」第2期がBlu-rayで登場！



★Blu-ray封入特典には描きおろしイラストを使用したコースター、映像特典には櫻坂46が出演した実写特番も収録！


▼「夜桜さんちの大作戦2」Blu-ray商品情報


■発売日


2026年8月28日（金）



■価格


26,400円（税込）



■収録内容


第2期1話～12話　(28話～39話)



■特典


【仕様特典】


・描き下ろしスリーブ


【封入特典】


・特製ブックレット(設定資料ほか) 16P


・描き下ろし使用 コースター


【映像特典】


・ノンクレジットOPED


・櫻坂46出演実写特番



※収録内容、仕様等は予告なく変更になる場合があります





▼「夜桜さんちの大作戦2」作品情報


■ストーリー


皮下 真率いる犯罪組織・タンポポを殲滅し「夜桜前線」を見事完遂コンプリート。


さらに太陽と六美の結婚披露宴も無事に行われ、平穏な日常を送っていた夜桜家


…だったが、新たな任務が発生――!?



ある日、太陽は夢の中で夜桜家初代当主の夜桜つぼみと対話する。


彼女が告げたのは「私を殺して」という願いと、２つの必要なもの。


つぼみの言葉に従い、そのカギを握る皮下との接触をするため太陽は銀級シルバーランクスパイ試験に挑戦するが、「今年の合格者は０」と噂される最凶試験官たちが待ち受ける！


そしていよいよ、動き出したのは不敵な笑みを浮かべる六美たちの父・夜桜 百。


謎に包まれた彼の目的とは!?


夜桜家に降りかかる様々な事件！


試されるのは家族の絆!!


TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』新章、作戦開始（ミッションスタート）!!!



■キャスト


朝野太陽：川島零士


夜桜六美：本渡 楓


夜桜凶一郎：小西克幸


夜桜二刃：鬼頭明里


夜桜辛三：興津和幸


夜桜四怨：悠木 碧


夜桜嫌五：松岡禎丞


夜桜七悪：内山夕実


ゴリアテ：松岡禎丞　ほか



■スタッフ


原作：権平ひつじ『夜桜さんちの大作戦』（集英社ジャンプコミックス刊）


総監督：湊未來


監督：中津川孝広


シリーズ構成：湊未來


キャラクターデザイン：高橋瑞紀


美術監督：中原英統


色彩設計：山口真奈美


撮影監督：佐藤 敦（スタジオシャムロック）


3D監督：平田洋平


編集：近藤勇二(REAL-T)


音響監督：鐘江 徹


音楽：藤本コウジ(Sus4 Inc.)


アニメーション制作：SILVER LINK.


製作：夜桜さんちの大作戦製作委員会



【主題歌情報】


OP テーマ


櫻坂46「What's “KAZOKU”?」


ED テーマ


ピラフ星人「Shalala」




【放送情報】


2026年4月12日から毎週日曜午後5時～MBS/TBS系全国28局ネットにて放送



発売元：株式会社クロックワークス


販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング


(C)権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS