家族の絆が、いま試されるー「夜桜さんちの大作戦2」Blu-rayが2026年8月28日(金)より発売決定！
家族で挑む 新たな作戦(ミッション)始動
※画像は商品イメージになります
公式HP :
https://www.mission-yozakura-family.com/#kv
公式X :
https://x.com/OfficialHitsuji
★MBS/TBS系”日5”枠にて放送中、「夜桜さんちの大作戦」第2期がBlu-rayで登場！
★Blu-ray封入特典には描きおろしイラストを使用したコースター、映像特典には櫻坂46が出演した実写特番も収録！
▼「夜桜さんちの大作戦2」Blu-ray商品情報
■発売日
2026年8月28日（金）
■価格
26,400円（税込）
■収録内容
第2期1話～12話 (28話～39話)
■特典
【仕様特典】
・描き下ろしスリーブ
【封入特典】
・特製ブックレット(設定資料ほか) 16P
・描き下ろし使用 コースター
【映像特典】
・ノンクレジットOPED
・櫻坂46出演実写特番
※収録内容、仕様等は予告なく変更になる場合があります
▼「夜桜さんちの大作戦2」作品情報
■ストーリー
皮下 真率いる犯罪組織・タンポポを殲滅し「夜桜前線」を見事完遂コンプリート。
さらに太陽と六美の結婚披露宴も無事に行われ、平穏な日常を送っていた夜桜家
…だったが、新たな任務が発生――!?
ある日、太陽は夢の中で夜桜家初代当主の夜桜つぼみと対話する。
彼女が告げたのは「私を殺して」という願いと、２つの必要なもの。
つぼみの言葉に従い、そのカギを握る皮下との接触をするため太陽は銀級シルバーランクスパイ試験に挑戦するが、「今年の合格者は０」と噂される最凶試験官たちが待ち受ける！
そしていよいよ、動き出したのは不敵な笑みを浮かべる六美たちの父・夜桜 百。
謎に包まれた彼の目的とは!?
夜桜家に降りかかる様々な事件！
試されるのは家族の絆!!
TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』新章、作戦開始（ミッションスタート）!!!
■キャスト
朝野太陽：川島零士
夜桜六美：本渡 楓
夜桜凶一郎：小西克幸
夜桜二刃：鬼頭明里
夜桜辛三：興津和幸
夜桜四怨：悠木 碧
夜桜嫌五：松岡禎丞
夜桜七悪：内山夕実
ゴリアテ：松岡禎丞 ほか
■スタッフ
原作：権平ひつじ『夜桜さんちの大作戦』（集英社ジャンプコミックス刊）
総監督：湊未來
監督：中津川孝広
シリーズ構成：湊未來
キャラクターデザイン：高橋瑞紀
美術監督：中原英統
色彩設計：山口真奈美
撮影監督：佐藤 敦（スタジオシャムロック）
3D監督：平田洋平
編集：近藤勇二(REAL-T)
音響監督：鐘江 徹
音楽：藤本コウジ(Sus4 Inc.)
アニメーション制作：SILVER LINK.
製作：夜桜さんちの大作戦製作委員会
【主題歌情報】
OP テーマ
櫻坂46「What's “KAZOKU”?」
ED テーマ
ピラフ星人「Shalala」
【放送情報】
2026年4月12日から毎週日曜午後5時～MBS/TBS系全国28局ネットにて放送
発売元：株式会社クロックワークス
販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C)権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS