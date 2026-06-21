【岡山大学】世界初、心不全やパーキンソン病の早期診断へ新たな画像検査技術を開発～岡山大学参画の国際共同研究成果が国際学術誌に掲載～
2026（令和8）年 6月 21日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
＜発表のポイント＞
- 心臓機能を調節する交感神経を、PET画像で“見える化”する新しい検査薬を開発しました。
- 人で初めて安全性・体内分布・被ばく線量を評価し、臨床応用への第一歩を示しました。
- 心不全、パーキンソン病、神経系腫瘍などの早期診断や治療方針決定への貢献が期待されます。
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）高等先鋭研究院を構成する岡山大学未来医療創発研究所の能勢直子助教、樋口隆弘教授（特任）らを中心とする日独国際共同研究グループは、心臓や血管の動きをコントロールする「交感神経」や神経由来の「がん細胞」を画像として鮮明に映し出すための新しい検査薬（PETトレーサー）『[18F]fluproxadine』を開発しました。
今回、この検査薬をはじめてヒトに使用し、分布や安全性を調べる研究を神戸市立医療センター中央市民病院（神戸市）で行い、この成果は国際学術誌「Clinical Nuclear Medicine」に2026年6月6日に掲載されました。
この技術により、これまで見つけるのが難しかった心疾患やパーキンソン病、あるいは特殊な神経系腫瘍などを、より早い段階で正確に診断できる道が開かれました。今後は病院での実際の診断に一日も早く取り入れられるよう、さらなる研究を進めていきます。
◆能勢直子助教からのひとこと
この検査薬を、実際に患者さんの役に立つところまで持っていきたいと思っています。共同研究も大歓迎です。
事業化グラント等も活用しながら、早期実用化に向けて本気で動いています。
ドイツ人留学生を指導する能勢直子助教（左）
◆論文情報
論 文 名：First-in-human evaluation of [18F]fluproxadine for norepinephrine transporter PET: Biodistribution, dosimetry and safety
掲 載 誌：Clinical Nuclear Medicine
著 者：Yamane,T., Iimori, H., Akamatsu, G., Ikari, Y., Hoda, Y., Shimizu, K., Matsumoto, K., Senda, M., Werner, R., Nose, N., Chen, X., Higuchi, T.
論文掲載日：2026年6月6日
D O I：10.1097/RLU.0000000000006504
U R L：https://journals.lww.com/nuclearmed/fulltext/2026/07000/first_in_human_evaluation_of__18f fluproxadinefor.1.aspx
◆研究資金
本研究は、一部、大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム、JPMJSF2316の支援を受けて実施しました。
◆詳しい研究内容について
世界初、心不全やパーキンソン病の早期診断へ新たな画像検査技術を開発-岡山大学参画の国際共同研究成果が国際学術誌に掲載-
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press20260616-1.pdf
◆参 考
・国立大学法人岡山大学研究大学宣言
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html
・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）
https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学医学部
https://oumed.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学病院
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
・岡山大学未来医療創発研究所
https://emin.okayama-u.ac.jp/
岡山大学未来医療創発研究所が所在する岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ先
岡山大学未来医療創発研究所 助教 能勢直子
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス
TEL：086-235-6610
E-mail：kad7004◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1558.html
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8705
FAX：086-251-7114
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/
岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html
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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)